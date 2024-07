ΕΚΠΑ: Στην υψηλότερη θέση που έχει πετύχει ελληνικό Πανεπιστήμιο σε παγκόσμια κατάταξη

Στον Τομέα «Δημόσια Περιβαλλοντική και εργασιακή Υγεία» (Public, Environmental and Occupational Health) στην 113η θέση.Στην «Ανοσολογία» (Immunology) στη 114η θέση.Στον Τομέα «Ενδοκρινολογία και Μεταβολισμός» (Endocrinology and Metabolism) στην 125η θέση.Στον Τομέα της «Χειρουργικής» (Surgery) στην 130η θέσηΣτον Τομέα «Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά» (Neuroscience and Behavior) στην 141η θέση.Στην «Φαρμακολογία και Τοξικολογία» (Pharmacology and Toxicology) στην 146η θέση.Στον Τομέα «Μοριακή Βιολογία και Γενετική» (Molecular Biology and Genetics) στην 201η θέση.Στον Τομέα «Ακτινολογία, Πυρηνική Ιατρική και Ιατρική Απεικόνιση» (Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging) στην 202η θέση.Στην «Κυτταρική Βιολογία» (Cell Biology) στην 202η θέση.Στον Τομέα «Ψυχιατρική/Ψυχολογία» ( Psychiatry/ Psychology) στην 235η θέσηΣτην «Ηλεκτρονική Μηχανολογία» (Electrical and Electronic Engineering) στη 245η θέση.Στον Τομέα της «Φυσικής» (Physics) στη 254η θέση.Στον Τομέα «Βιολογία και Βιοχημεία» (Biology and Biochemistry) στη 329η θέση.Στις «Επιστήμες της Γης» (Geosciences) στη 332η θέση.Στον Τομέα των «Μαθηματικών» ( Mathematics) στην 415η θέσηΣτις «Κοινωνικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία» (Social Sciences and Public Health) στην 459η θέση.Στον Τομέα «Περιβάλλον/Οικολογία» (Environment/Ecology) στην 630η θέσηΣτον Τομέα «Επιστήμες της Υπολογιστών» (Computer Science) στην 652η θέση.Στη «Χημεία» (Chemistry) στη 823η θέση.Στη «Μηχανική» (Engineering) στη 949η θέση.Ο Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος δήλωσε: «Αναμφισβήτητα η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση και καταξίωση του Πανεπιστημίου μας και την αξία, ποιότητα και υψηλή επιδραστικότητα του ακαδημαϊκού και ερευνητικού του έργου. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος, αρκετές φορές υπό αντίξοες συνθήκες, πετυχαίνει όλες αυτές τις εκπληκτικές διακρίσεις. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες στο δρόμο της διεθνοποίησης, της εξωστρέφειας και της υψηλής ποιότητας, ώστε το Ε.Κ.Π.Α. να βρίσκεται πάντα στην κορυφή».