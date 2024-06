Τουρκία: Νέα Navtex στην ανατολική Μεσόγειο σε περιοχή που βαφτίζει «τουρκική υφαλοκρηπίδα»

Κλείσιμο

Επιμένει η Τουρκία στην συστηματική αμφισβήτηση τωνστην Ανατολικη Μεσόγειο με αφορμή τις εργασίες του ιταλικού ερευνητικού C/S TELIRI εκδίδοντας και νεα NAVTEX σε περιοχή που βαφτίζει «τουρκική υφαλοκρηπίδα» και η οποία επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου και.Με την ίδια NAVTEX επικαλύπτει και μερος της Κυπριακής υφαλοκρηπίδας δυτικά του νησιού.Η Τουρκία εξέδωσε λιγο πριν τα μεσάνυκτα της Παρασκευής την NAVTEX 0615/24 με(για τηλεπικοινωνίες) από το C/S TELIRI επισημαίνοντας ότι πρόκειται για περιοχή της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας».Η νεα αυτή τουρκική NAVTEX έρχεται σε συνέχεια της πρώτης αναγγελίας που είχε εκδώσει ο σταθμός της Αττάλειας και ειχε αποκαλύψει το Πρωτο Θέμα στις 25 Ιουνίου και δείχνει την επιμονή της Τουρκίας να εγείρει θέμα αμφισβήτησης της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και επαναβεβαίωσης της «Γαλάζιας Πατρίδας» και του Τουρκολυβικού Μνημονίου.TURNHOS N/W : 0615/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 28-06-2024 23:45)MEDITERRANEAN SEA1. CABLE LAYING OPERATION, BY C/S TELIRI (IMO 9105889) BETWEEN 29 JUN-21 JUL 24 IN THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN AREA BOUNDED BY;34 02.53 N - 027 14.13 E33 56.78 N - 031 21.55 E