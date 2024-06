Οι Ελληνίδες της «διπλανής πόρτας» στο Only Fans

Κλείσιμο

Δεν έχει ούτε 10 χρόνια ζωής και η πλατφόρμα του Only Fans έχει πάνω από 3 εκατ. δημιουργούς ερωτικού περιεχομένου και πάνω από 200 εκατ. συνδρομητές. Πολύ γρήγορα από πλατφόρμα για επαγγελματίες του κόσμου του πορνό έγινε χώρος για τα «κορίτσια της διπλανής πόρτας».Τέσσερις από αυτές Ελληνίδες δημιουργούςγια το πέρασμα στα κοινωνικά δίκτυα στην πλατφόρμα με το αισθησιακό περιεχόμενο.Δείτε την εκπομπή:Εξηγούν στην κάμερα ποια ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν να δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα και πώς «χτίζουν» το κοινό τους στο Only Fans που τις ακολουθεί και από τα άλλα κοινωνικά δίκτυα.Μιλούν για τους συνδρομητές, τη σχέση που έχουν μαζί τους,. Απαντούν για το πόσα κερδίζουν από την καθημερινή ενασχόληση που χρειάζεται αρκετές ώρες, αλλά και πώς αντέδρασαν συγγενείς και φίλοι όταν έμαθαν για το Only Fans.