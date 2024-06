Κάθε διαδρομή και μια ξεχωριστή εμπειρία, με το αυτοκίνητο που έχεις ονειρευτεί

Sponsored contentΜικρά ή μεγάλα ταξίδια, καθημερινές διαδρομές για το σπίτι, τη δουλειά ή το σχολείο των παιδιών, απολαυστικές εξορμήσεις στους δρόμους της πόλης ή την εξοχή. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στις διαδρομές της ζωής σου χρειάζεσαι έναν καλό συνοδηγό, κάποιον που εμπιστεύεσαι και νιώθεις ότι μαζί κάνετε τα πιο συναρπαστικά ταξίδια. Aυτό ακριβώς σού προσφέρει η Avis, η εταιρεία που ηγείται στον χώρο της αυτοκίνησης περισσότερα από 60 χρόνια. Και καθώς τα τελευταία χρόνια το leasing κερδίζει σταθερά έδαφος έναντι της παραδοσιακής αγοράς αυτοκινήτου, ήρθε η στιγμή να κάνεις… στροφή στην ποιότητα της Avis και να μην αφήσεις τίποτα στην τύχη.Για την Avis, η αδιαμφισβήτητη σφραγίδα της αξιοπιστίας της είναι αποτέλεσμα της σταθερά ανοδικής πορείας, των καινοτόμων προϊόντων, των υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, και φυσικά του αδιάκοπου εκσυγχρονισμού των λειτουργιών της. Γι’ αυτό ανανεώνει την εικόνα και τις εξατομικευμένες υπηρεσίες της ώστε να είναι μαζί σου σε όλες τις διαδρομές της ζωής σου. Με αφορμή την ανανεωμένη εικόνα της, η εταιρεία λανσάρει τη νέα της καμπάνια, γεμάτη συναισθήματα και αφορμές για ταξίδια, μακρινά ή όχι, με σκοπό να μας παρακινήσει να δημιουργήσουμε αναμνήσεις.Έτσι, η Avis μας θυμίζει πόσο σημαντική είναι η κάθε στιγμή, πόση ζωντάνια μάς δίνει η κίνηση και οι ανοιχτοί δρόμοι, τη χαρά που νιώθουμε ταξιδεύοντας. Με αυτόν τον τρόπο, συστήνει στο κοινό αυτό που την κάνει μοναδική: την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της. Γιατί η Avis θέλει να ξέρεις ότι στη ζωή με τις άπειρες διαδρομές, μπορεί να κάνει την κάθε μια μοναδική, και ιδιαίτερα ξέγνοιαστη. Θέλει να νιώθεις τη σιγουριά ότι όλες οι διαδρομές σου είναι ξεχωριστές και ότι μπορεί να τις μετατρέψει σε εμπειρίες, πάντα με το αυτοκίνητο που έχεις ονειρευτεί.Άλλωστε, τοείναι ο πιο αξιόπιστος και ολοκληρωμένος τρόπος για να οδηγείς το αυτοκίνητο που χρειάζεσαι, με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα που περιλαμβάνει όλα τα έξοδα χρήσης και είναι μικρότερο από τη δόση ενός δανείου. Με μια επίσκεψη στην αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα, μπορείς εύκολα να περιηγηθείς στις προσφορές και να επιλέξεις το το αυτοκίνητο που θέλεις, γρήγορα και άμεσα, 100% online, χωρίς περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες ή οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία με εκπρόσωπο της εταιρείας.Με αυτόν τον τρόπο έχεις leasing αυτοκινήτου μόνο σε 4 απλά βήματα: μπαίνεις στο, επιλέγεις αυτοκίνητο, δημιουργείς λογαριασμό, υποβάλεις τα δικαιολογητικά και τέλος υπογράφεις και πληρώνεις. Αυτό ήταν! Μπορείς να παραλάβεις το καινούριο σου αυτοκίνητο και να κάνεις τις διαδρομές που πάντα ήθελες.Και επειδή η Avis έχει την καινοτομία στο επίκεντρο, έχει εκσυγχρονίσει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες της, παρέχοντας απευθείας διασύνδεση με την υπηρεσία Know Your Customer (eGov- KYC). Επιλέγοντας τη βεβαίωση των στοιχείων μέσω του eGov- KYC, εξοικονομείς ακόμα περισσότερο χρόνο από την υποβολή εγγράφων και ολοκληρώνεις τη διαδικασία με απλό και άμεσο τρόπο.To Avis Leasing προσφέρει ευελιξία, που είναι το μεγάλο ζητούμενο στην εποχή μας. Έτσι, έχεις την επιλογή για συμβόλαιο από δύο έως πέντε χρόνια ανάλογα με τις ανάγκες σου, ενώ μετά τη λήξη της σύμβασης έχεις τη δυνατότητα να εξαγοράσεις το αυτοκίνητο, κάτι που και πάλι διευκολύνει αφάνταστα όποιον δεν θέλει να αποχωριστεί το αυτοκίνητο που έχει συνηθίσει να οδηγεί. Παράλληλα, με τοξεχνάς όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση. Αυτή σημαίνει ότι η εταιρεία σου προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, κάλυψη έκτακτων εξόδων, πλήρη κάλυψη service και αλλαγής ελαστικών, οδική βοήθεια, αυτοκίνητο αντικατάστασης, υπηρεσία Pick Up & Delivery, δυνατότητα διαχείρισης του αυτοκινήτου από το My Avis App και πολλά ακόμα, χωρίς να χρεωθείς.Ήρθε η στιγμή λοιπόν να αναθεωρήσεις όσα ξέρεις για την απόκτηση νέου αυτοκινήτου, και κυρίως να αφήσεις πίσω σου την παγιωμένη πεποίθηση ότι το leasing είναι μόνο για τις μεγάλες εταιρίες. Αντίθετα, η Avis απευθύνεται σε όλους και κάνει την απόκτηση αυτοκινήτου πιο προσιτή από ποτέ, για ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν να οδηγούν ένα καλό και ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο.Οι ανοιχτοί δρόμοι σε περιμένουν, και εσύ δεν έχεις παρά να μπεις στοκαι διαλέξεις το αυτοκίνητο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου. Γιατί η Avis είναι δίπλα σου σε όλες τις διαδρομές της ζωής σου.