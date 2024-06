Sensitive προστασία: Μία παγκόσμια καινοτομία, με ελληνική υπογραφή

Sponsored contentΤο, ο σχεδιασμός δηλαδή προϊόντων με υλικά που, εκτός από αποτελεσματικότητα, εξασφαλίζουν επίσης μέγιστη φιλικότητα στο δέρμα, είναι μία αδιαμφισβήτητη αξία στην ατομική υγιεινή, καιΑπό το ξεκίνημά της μέχρι σήμερα, στόχος της ΜΕΓΑ ήταν ηΓι’ αυτό, θέτοντας τον πήχη ψηλά, όρισε τρεις βασικούς πυλώνες προϊοντικού σχεδιασμού τους οποίους κάθε προϊόν της πρέπει να καλύπτει, προκειμένου να θεωρείται ολοκληρωμένο:Παρακολουθώντας στενά τις παγκόσμιες εξελίξεις, η ΜΕΓΑ ενσωματώνει στον σχεδιασμό των προϊόντων της καινοτόμα χαρακτηριστικά τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών.Η υψηλή ποιότητα των α’ υλών και η αξεπέραστη αποτελεσματικότητα, αποτελούν πρωταρχικό κριτήριο σχεδιασμού.Κανένα προϊόν της ΜΕΓΑ δεν μπορεί να θεωρείται ολοκληρωμένο εάν, εκτός από αποτελεσματικότητα, δεν εξασφαλίζει επίσης μέγιστη φιλικότητα στο δέμα.Η ΜΕΓΑ, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη των καταναλωτριών για προστασία χωρίς ερεθισμούς, αλλά και τη διαρκώς αυξανόμενη τάση τους για επιλογή υλικών που εξασφαλίζουν όχι μόνο απορροφητικότητα, αλλά και μέγιστη φιλικότητα στο δέρμα, δημιούργησε το, λανσάροντας τις EveryDay Sensitive, τις 1ες “Sensitive” σερβιέτες παγκοσμίως οι οποίες, σε αντίθεση με το πλαστικό φιλμ των κοινών σερβιετών, διέθεταν ένα μοναδικά υγιεινό υφασμάτινο κάλυμμα.Έναν χρόνο μετά, πηγαίνοντας τη sensitive φροντίδα ακόμα ένα βήμα μπροστά, η ΜΕΓΑ δημιούργησε το, λανσάροντας για 1η φορά στην Ελλάδα σερβιετάκια με κάλυμμα από 100% βαμβάκι!Στα πλαίσια της επιλογής για σχεδιασμό προϊόντων με μοναδικές ιδιότητες φιλικότητας στο δέρμα, κατέληξε στη φύση για την αδιαμφισβήτητα αγνή φροντίδα που προσφέρει. Από όλα τα υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα ατομικής υγιεινής, το βαμβάκι είναι το πιο φιλικό: φυσικό, απαλό, συμβατό ακόμη και με το ευαίσθητο δέρμα, φέρνει πραγματικά τη φυσική, αγνή φροντίδα σε επαφή με το δέρμα. Έτσι, οι μοναδικές ιδιότητες φιλικότητας του βαμβακιού έχουν φυσικά ενσωματωθεί και στις σερβιέτες EveryDay Sensitive, αφού στο κάλυμμά τους έχουν προστεθεί ίνες από 100% φυσικό βαμβάκι, για ακόμα πιο Sensitive φροντίδα!Η εμπιστοσύνη των καταναλωτριών στην έξτρα υγιεινή πρόταση της ΜΕΓΑ έχρισε τη, με ηγετική θέση στην κατηγορία και εξαιρετικά υψηλή πιστότητα.Επενδύοντας εδώ και δεκαετίες σε άρτια καταρτισμένο προσωπικό, σε μηχανολογικό εξοπλισμό αιχμής, σε εξαιρετικά προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, αλλά και σε καινοτόμο προϊοντικό σχεδιασμό, η ΜΕΓΑ έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία ξεχωριστή πρόταση προσωπικής υγιεινής με ελληνική υπογραφή, προσφέροντας αποδεδειγμένα φροντίδα εμπιστοσύνης.Η εταιρεία εφαρμόζει ένα εξαιρετικά αυστηρό εσωτερικό σύστημα ποιοτικής διασφάλισης, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με εγκεκριμένα διεθνή εργαστήρια και οργανισμούς, υποβάλλοντας τα προϊόντα της σε εξαιρετικά απαιτητικούς, διεθνώς αναγνωρισμένους εργαστηριακούς ελέγχους, με εξαιρετικά υψηλά πρότυπα.Ειδικότερα, όλα τα προϊόντα EveryDay είναι Δερματολογικά Ελεγμένα σε διεθνώς αναγνωρισμένα δερματολογικά εργαστήρια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ είναι η 1η μάρκα προϊόντων γυναικείας υγιεινής που έλαβε σύσταση από την Ένωση Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος.Μία μάρκα όμως που έχει στο DNA της την πρωτοπορία, δεν θα μπορούσε να σταματήσει να αναζητά τρόπους προκειμένου. Έτσι, η EveryDay είναι η 1η μάρκα προϊόντων γυναικείας υγιεινής στην Ευρώπη -και αυτή τη στιγμή η μόνη στην Ελλάδα- που έλαβε τηΓια να εγγυηθεί ότι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα δεν είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, η Ένωση OEKO-TEX® STANDARD 100 έχει εισαγάγει έναν εκτεταμένο κατάλογο κριτηρίων ο οποίος περιέχει πάνω από 200 παραμέτρους ελέγχου και είναι δεσμευτικός για όλα τα εξουσιοδοτημένα Ινστιτούτα OEKO-TEX® STANDARD 100. Αυτό όμως που κάνει την πιστοποίηση OEKO-TEX® STANDARD 100 ακόμα πιο σημαντική είναι το γεγονός ότι κριτήριο ελέγχου δεν αποτελούν μόνο οι απαγορευμένες ουσίες ή αυτές των οποίων ο νόμος περιορίζει τη χρήση, αλλά και ουσίες για τις οποίες υπάρχουν ανησυχίες σε επιστημονικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την ασφάλειά τους.Πρόκειται, δηλαδή, για παραμέτρους οι οποίες δεν ορίζουν απλά ένα πλαίσιο αντιμετώπισης παραγόντων αποδεδειγμένου κινδύνου, αλλά ένα πλαίσιο πρόληψης, με στόχο την προάσπιση της υγείας του καταναλωτή, κατοχυρώνοντας ένα επίπεδο ασφάλειας μεγαλύτερο από εκείνο που ορίζει η νομοθεσία!Η κορυφαία αυτή διάκριση, η οποία απονέμεται για δεύτερη φορά στη ΜΕΓΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -η 1η φορά ήταν το 2019 για τις βρεφικές πάνες Babylino- αντανακλά την ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της εταιρείας να παράγει απόλυτα ασφαλή καινοτόμα προϊόντα.Καθώςμέσα στα χρόνια, το “Sensitive Concept” επεκτάθηκε και σε άλλες προϊοντικές κατηγορίες.Η δέσμευση της ΜΕΓΑ για δημιουργία καινοτόμων προϊόντων άριστης ποιότητας την οδήγησε στον σχεδιασμό της σειράς προϊόντων βρεφικής φροντίδας Babylino Sensitive, με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένη και ασφαλή προστασία για το βρεφικό δέρμα. Οι βρεφικές πάνες Babylino Sensitive Cotton Soft συνδυάζουν maximum επίπεδα απορροφητικότητας με εξαιρετικές ιδιότητες φιλικότητας για πιστοποιημένα φιλικό άγγιγμα.Δεν είναι τυχαίο ότι ονομάστηκαν «sensitive», αφού δίνουν την ύψιστη υπόσχεση σεβασμού προς το ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Μια υπόσχεση ολοκληρωμένης Sensitive φροντίδας που η μάρκα Babylino εδώ και την παραδίδει 100% στους γονείς και τα μωράκια τους.Οι πάνες Babylino Sensitive Cotton Soft έχουν σχεδιαστεί με βάση ένα καθολικό, που αποτυπώνει όλο το σύστημα ελέγχων, πιστοποιήσεων και αυστηρών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας πίσω από την παραγωγή τους, ενώ φέρουν μια σειρά από κορυφαίες πιστοποιήσεις :Είναι οι μόνες πάνες με πιστοποίηση, έπειτα από μια σειρά δοκιμών που συνήθως γίνονται σε ιατρικά προϊόντα και ελέγχουν την καλή ή μη συμβατότητα ενός προϊόντος με το δέρμα, την απουσία ή μη κυτταροτοξικής, αλλεργιογόνου και ερεθιστικής δράσης.Ταυτόχρονα, είναι και οι μόνες πάνες που έλαβαν, για το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν προς το βρεφικό δέρμα, έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση από ειδική κριτική επιτροπή της ΕΕ. Είναι οι, πιστοποιώντας ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν πάνω απο 200 βλαβερές ουσίες, έχοντας ελεγχθεί με βάση τα αυστηρότερα κριτήρια, που αντιστοιχούν σε προϊόντα που προορίζονται για βρέφη 0-3 ετών. Δεν περιέχουν λάτεξ, λοσιόν, παραβένες, ΕU 26 αλλεργιογόνα.Είναι, μετά από έλεγχο 4 εβδομάδων σε βρέφη υπό την επίβλεψη δερματολόγων και παιδιάτρων στο Δερματολογικό εργαστήριο Dermatest (Γερμανία). Ενώ έχουν την εμπιστοσύνη των ειδικών εδώ και χρόνια, καθώςΈτσι, από την πρώτη μέρα της ζωής του μωρού οι Babylino Sensitive Cotton Soft προσφέρουν extra αναβαθμισμένη sensitive φροντίδα, με αποδεδειγμένα φιλικά υλικά που σέβονται την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα. Επίσης είναι σχεδιασμένες και με την τεχνολογία Dry-Matrix, με ultra απορροφητικό πυρήνα που συγκρατεί τη μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας* από κάθε άλλη βρεφική πάνα και με δείκτη υγρασία σε όλα τα μεγέθη,*Immersion in 0.9% saline solution for 50 minutes, Centrifugation for 3 min @ 440g-forceΗ φιλική προστασία και η αποφυγή ερεθισμών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κατηγορία προϊόντων ακράτειας λόγω της πολύωρης και καθημερινής χρήσης των επιθεμάτων και των εσωρούχων. Τα προϊόντα ακράτειας Sani Sensitive, δίνουν έμφαση στη διερεύνηση των ιδιαίτερων αναγκών του δέρματος, ειδικότερα στην Ελλάδα, λόγω των κλιματολογικών συνθηκών όπου το κλίμα είναι πιο ζεστό, άρα και η εφίδρωση μεγαλύτερη, αλλά και λόγω του τρόπου ζωής των Ελλήνων που ανήκουν στην Τρίτη ηλικία που τις περισσότερες φορές έχουν ενεργή συμμετοχή στις οικογενειακές δραστηριότητες.Έτσι, τα προϊόντα ακράτειας Sani έχουν σχεδιαστεί με βάση το, που συνδυάζει maximum απορροφητικότητα και αποδεδειγμένη φιλικότητα στο δέρμα. Τοαποτελεί μια αδιαμφισβήτητη αξία στην προσωπική υγιεινή. Δημιουργήθηκε παγκοσμίως πρώτα από τη ΜΕΓΑ, στην Ελλάδα, με στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του ευαίσθητου δέρματος.Όλα τα προϊόντα ακράτειας Sani Sensitive, οι σερβιέτες για ειδικές χρήσεις Sani Lady Sensitive, οι μόνες με βαμβάκι στο κάλυμμα, και τα επιθέματα Sani Sensitive Men διαθέτουν τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν τόσο στον σχεδιασμό, όσο και στην επιλογή των υλικών. Ο σχεδιασμός τους είναι αποτέλεσμα εντατικών μελετών και έχουν υποβληθεί σε αυστηρότατους ελέγχους ποιότητας σε διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Ο μοναδικός συνδυασμός αποτελεσματικότητας και φιλικότητας στο δέρμα, ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμού με βάση να προσφέρουν όχι μόνο ασφάλεια και προστασία, αλλά και μεγάλη φιλικότητα προς το δέρμα!Τα προϊόντα Sani Sensitive έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των ειδικών. Συνιστώνται από γνωστούς επιστημονικούς φορείς όπως:• την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος• την Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης• και την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία.Όταν στόχος είναι η απόλυτη προστασία, τότε η πιστοποιημένη ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αυτό η ΜΕΓΑ το αποδεικνύει καθημερινά μέσα από διαδικασίες, πιστοποιήσεις και διακρίσεις που αντανακλούν την ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά της να παράγει απόλυτα ασφαλή καινοτόμα προϊόντα, ενώ την τοποθετούν μεταξύ των εταιρειών που αποδεδειγμένα ξεχωρίζουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε συστήματα και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Γιατί για τη ΜΕΓΑ η απόλυτη προστασία είναι μόνο η Sensitive προστασία.