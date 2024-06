Τι σημαίνει το #beMORE για την Κωτσόβολος

Sponsored contentΜε 74 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η Κωτσόβολος εξελίσσεται και αναπτύσσει συνεχώς το λειτουργικό της μοντέλο, βρίσκοντας νέους τρόπους να προσφέρει κορυφαία αγοραστική εμπειρία και να «υπηρετεί» καθημερινά το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ενδυναμώνει τους ανθρώπους να ζήσουν μία Καλύτερη Ζωή με την τεχνολογία.Αυτή η ανθρωποκεντρική προσέγγιση δεν περιορίζεται μόνο στο επιχειρηματικό της μοντέλο και σε όλα αυτά που προσφέρει στους καταναλωτές, αλλά διέπει το DNA της ολιστικά, ξεκινώντας από τους ανθρώπους της, οι οποίοι αποτελούν το Α και το Ω σε κάθε της βήμα.Ο Chief People Officer της εταιρείας, Γιώργος Κουμαρτζής απαντά.«Στην Κωτσόβολος θέτουμε στο επίκεντρο τους ανθρώπους μας. Αφιερώνουμε χρόνο και πόρους για την εξέλιξη και την ανάπτυξή των 3.000+ ανθρώπων μας, έτσι ώστε όλοι μαζί να καταφέρνουμε πολλά περισσότερα!Συγκεκριμένα, επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση μέσα από μαθησιακά ταξίδια, σε μια σειρά από εξειδικευμένες Ακαδημίες, καθώς και μέσα από την πρόσβαση σε πλατφόρμες e-learning, αλλά και με εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδεύσεις που αγγίζουν τις 53.000 ώρες και τα 350 workshops κάθε χρόνο. Πέρα από αυτό, δίνουμε στους ανθρώπους μας ευκαιρίες για εσωτερική εξέλιξη, πραγματοποιούμε πάνω από 120 εσωτερικές μετακινήσεις και αναβαθμίσεις το έτος και προσφέρουμε κίνητρα και στόχους.Επίσης, το γεγονός ότι είμαστε εταιρεία τεχνολογίας, μας επιτρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους μας την ευκαιρία να εργαστούν σε τεχνολογίες αιχμής, να καινοτομούν και να συμμετέχουν σε πρωτοποριακά projects τόσο στα 90+ καταστήματα, στο τηλεφωνικό κέντρο και στις state-of-the-art αποθήκες, όσο και στα γραφεία μας σε Ελλάδα και Κύπρο.Στην εταιρεία μας υπάρχει κλίμα ομαδικότητας και δημιουργίας. Εδώ ακούγονται όλοι και όλες με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια δύναμη, καθώς αποτελούν μέρος μιας ομάδας που είναι μέλος της Χάρτας Διαφορετικότητας και με κάθε αφορμή «αγκαλιάζει» τη διαφορετικότητα, την μοναδικότητα, την ελευθερία και ενδυναμώνει την αυθεντικότητα. Και όλη αυτή η δυνατή ομάδα, αποκτά μοναδικές εμπειρίες, συμμετέχοντας σε δράσεις για την Κοινωνία, τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον, στο πλαίσιο του ESG προγράμματος, REACT.»Ο Γιώργος Κουμαρτζής μας δίνει την απάντηση.«Όλοι εμείς αφιερώνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας μας στο εργασιακό μας περιβάλλον. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά ουσιώδες να εργαζόμαστε σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον, το οποίο μας ενδυναμώνει και μας κάνει να νιώθουμε ευχάριστα. Για να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον στην Κωτσόβολος, εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα wellbeing, στο πλαίσιο του οποίου ακολουθούμε έναν έξυπνο και ισορροπημένο τρόπο εργασίας και προσωπικής ζωής. Το πρόγραμμα wellbeing της εταιρείας μας, ή αλλιώς το πρόγραμμα “Better Me Better Team”,ενισχύεται καθημερινά μέσα από διάφορες δράσεις και προνόμια που διαθέτουμε. Οι δράσεις μας χωρίζονται σε 4 βασικούς πυλώνες.Ο 1ος πυλώνας αφορά στο Physical Health, όπου περιλαμβάνει γυμναστική στο γραφείο, ραντεβού με διατροφολόγο στο χώρο των γραφείων, όπως και τηλεφωνική γραμμή διατροφής για όλους όσους εργάζονται στην υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο. Επιπλέον, διαθέτουμε τράπεζα αίματος αλλά και συχνές επισκέψεις από ειδικό κλιμάκιο για αιμοδοσία στο χώρο εργασίας. Διοργανώνουμε πεζοπορίες και προσφέρουμε δωρεάν πρόγραμμα κατά του καπνίσματος.Ο 2ος πυλώνας αφορά στο Mental Fitness, όπου παρέχουμε 24x7 τηλεφωνική γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης, webinars για τη ψυχική υγεία, αλλά και ραντεβού με ψυχολόγο στα γραφεία μας.Στον 3ο πυλώνα συναντάμε το Financial Fitness, στο οποίο περιλαμβάνονται webinars χρηματοοικονομικής διαχείρισης, προγράμματα υποστήριξης και αποταμίευσης, αλλά και επαγγελματικός προσανατολισμός κάθε χρόνο για τα παιδιά των εργαζομένων μας.Ο 4ος και τελευταίος πυλώνας αφορά στο Safety, με εκπαιδεύσεις για υγιεινή και ασφάλεια και ομάδα πρώτων βοηθειών».«Στην Κωτσόβολος νιώθουμε και είμαστε πολλά περισσότερα από μια εταιρεία retail, γιατί θέλουμε να καινοτομούμε και να φέρνουμε πρώτοι τις τεχνολογικές εξελίξεις.Στην Κωτσόβολος, η ιδέα του #beMORE αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας μας για τους εργαζομένους μας. Πιστεύουμε ότι η εργασία δεν πρέπει να είναι απλά μια καθημερινή ρουτίνα, αλλά μια ευκαιρία για ανάπτυξη, εξέλιξη και πραγματοποίηση ονείρων.#beMORE για εμάς σημαίνει:Σου δίνουμε την ελευθερία και τα εργαλεία για να αναλάβεις πρωτοβουλίες, να δοκιμάζεις νέες ιδέες και να αφήσεις το δικό σου σημάδι.Ενθαρρύνουμε την αέναη μάθηση, προσφέροντας πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη.Δημιουργούμε ένα φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου νιώθεις ότι η γνώμη σου μετράει και η συνεισφορά σου αναγνωρίζεται.Σου δίνουμε την ευκαιρία να συμμετέχεις σε ένα δυναμικό και οραματικό όμιλο, που ηγείται στον τομέα του και διαμορφώνει το μέλλον».Εάν λοιπόν, θέλεις να είσαι μέρος μιας ομάδας που επιδιώκει καθημερινά περισσότερα, τότε η Κωτσόβολος είναι το ιδανικό μέρος για εσένα. Μπες κι εσύ στο,ανακάλυψε τις θέσεις εργασίας και κάνε αίτηση σε αυτή που σου ταιριάζει!