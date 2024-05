Νέα στρατηγική πορεία για γνωστή πολυεθνική που δραστηριοποιείται στην οικοδομική βιομηχανία

Sponsored ContentΤο 1968 στο Sassuolo της Ιταλίας, στην καρδιά του σπουδαιότερου κέντρου βιομηχανικής παραγωγής κεραμικών πλακιδίων παγκοσμίως, γεννήθηκε η, η γνωστή πολυεθνική εταιρεία,. Από τότε, η επιχειρηματική πρωτοβουλία του Romano Sghedoni ξεκίνησε μια διεθνή πορεία ανάπτυξης στην αγορά των δομικών υλικών. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων επιλέχθηκε ως τεχνικός προμηθευτής σε σπουδαία αρχιτεκτονικά έργα όπως και στην αποκατάσταση αυθεντικών μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο η οποία προσφέρει συνολική λύση σε υλικά και υπηρεσίες για το Green Building, ώστε η κατασκευή κατοικιών να γίνεται με σεβασμό προς το περιβάλλον και το ευ ζην. Kerakoll όμως δεν σταματά να εξελίσσεται και πλέον αποκτά νέο σκοπό: να μην είναι μόνο προμηθευτής δομικών υλικών αλλά ένας οργανισμός που φέρνει κοντά τους ανθρώπους με πάθος και δημιουργικότητα ώστε «να χτίζουμε μαζί καλύτερα μέρη για να ζούμε». Το μήνυμα « Building Better Together » συμπυκνώνει τη νέα τροχιά της επωνυμίας, της οποίας η στρατηγική πορεία, η ταυτότητα και το εταιρικό μήνυμα σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την Interbrand, την παγκοσμίου φήμης εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επωνυμίας. Για να πετύχει τον στόχο αυτό, ο Όμιλος ανέλαβε να φέρει κοντά ανθρώπους με ζήλο: εργαζόμενους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες και τελικούς χρήστες, οι οποίοι καθημερινά προτείνουν και υλοποιούν καινοτόμες ιδέες και έργα.Η νέα ταυτότητα της επωνυμίας βασίζεται σε πειραματικές και βιωματικές έρευνες, που αποσκοπούν στο να ανιχνεύσουν τον τρόπο με τον οποίο τα υλικά και τα χρώματα επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και τόπων. Σε συνεργασία με την ομάδα της Interbrand, αναθεωρήθηκε το λογότυπο, η οπτική και λεκτική ταυτότητα της εταιρείας, η αρχιτεκτονική όλων των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και το σύστημα συσκευασίας. Όπως ανέφερε ο Alessandro Dondi, Brand Marketing & Communication Director του Ομίλου Kerakoll, «σε μια βιομηχανία με γνώμονα κυρίως τις τεχνικές και λειτουργικές πτυχές, το νέο μας εταιρικό μήνυμα αφορά τα πλεονεκτήματα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον».Ο Όμιλος έχει πλέον εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εμπνέει εμπιστοσύνη, αποδοτικότητα και υπεροχή σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, συνδυάζοντας τις επιχειρηματικές επιδιώξεις με θετικούς στόχους. «Η πρόκληση της Kerakoll για το μέλλον είναι να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικοδομική βιομηχανία και στην κοινωνία γενικότερα» τόνισε ο Fabio Sghedoni, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Kerakoll.Προς αυτή την κατεύθυνση και σε συνεργασία με την Interbrand, αναπτύχθηκε από την Kerakoll το «Πρόγραμμα K» στο οποίο αφού μελετήθηκαν οι διαφορετικές ανάγκες των ανθρώπων, τους δόθηκε η δυνατότητα να συμπράξουν στην εξέλιξη, και να συμβάλλουν στον καθορισμό της νέας εταιρικής κουλτούρας. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο στη φιλοσοφία της Kerakoll και στόχος της είναι να καλύψει τις απαιτήσεις των καταναλωτών χάρη στη γέννηση νέων ιδεών και τον συνεχή διάλογο με όλους τους εργαζόμενους. Συνεργαζόμενη στενά με όλα τα τμήματα της εταιρείας, η Interbrand δημιούργησε ειδικά προσαρμοσμένες διεργασίες για την Kerakoll και κατόρθωσε να επαναπροσδιορίσει τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της επωνυμίας, μέσα από εκτενείς εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες.Ο νέος εταιρικός σκοπός «To bring together passionate thinkers and makers to build better places to live» συνοψίζει τη δέσμευση της Kerakoll για τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, με στόχο τη δημιουργία καλύτερων τόπων διαβίωσης αξιοποιώντας την κληρονομιά της εταιρείας.Μάθετε περισσότερα: https://www.kerakoll.com/el/manifesto/