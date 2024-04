Στην Ελλάδα ο Αμερικανός εφευρέτης Ντιν Κέιμεν

, διακεκριμένος Αμερικανός μηχανικός, εφευρέτης και επιχειρηματίας, γνωστός ως ο σύγχρονος Τόμας Έντισον, θα συμμετέχει σε εκδήλωση του FIRST Global, που θα διοργανωθεί με την υποστήριξη του υπουργείουκαι του Mellon Lab, στις 25 Απριλίου. O Κέιμεν θα παρευρεθεί επίσης στην τελετήστο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στις 26 Απριλίου.Όντας κάτοχος εκατοντάδων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για δημιουργίες που έχουν βελτιώσει αμέτρητες ζωές, συμπεριλαμβανομένων συσκευών που κάνουν τις θεραπείες αιμοκάθαρσης περισσότερο προσβάσιμες, τα άτομα με κινητικά προβλήματα πιο ανεξάρτητα, και το καθαρό νερό περισσότερο διαθέσιμο, ηγείται σήμερα ενός οργανισμού για τη δημιουργία οργάνων για μεταμόσχευση υπό κλίμακα.Πέραν της εργασίας του πάνω στις πολλές επιτυχημένες εφευρέσεις, ο Κέιμεν εστιάζει στην προτροπή του προς κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες να τον βοηθήσουν να δημιουργήσει έναν κόσμο στον οποίο η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (γνωστά ως STEM), θεωρούνται εξίσου συναρπαστικά με οποιοδήποτε άθλημα, έτσι ώστε τα δύο δισεκατομμύρια νέων του κόσμου να εμπνευστούν να ακολουθήσουν τους επιστημονικούς τομείς STEM και να καταστούν οι ηγέτες που θα συνεργαστούν για να λύσουν τα πιο πιεστικά προβλήματα του πλανήτη μας.Για το σκοπό αυτό, καθώς ο κόσμος ετοιμάζεται να συγκεντρωθεί στο Παρίσι για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Κέιμεν προτρέπει τους φιλάθλους των Ολυμπιακών Αγώνων να παρευρεθούν και να υποστηρίξουν την εκδήλωση που διοργανώνεται από μια από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις του, το FIRST® Global. Το FIRST Global είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο να εμπνεύσει την καινοτομία και την ηγεσία σε νέους από όλα τα έθνη, ενδυναμώνοντάς τους μέσω του STEM. Το FIRST Global διοργανώνει τον ετήσιο ρομποτικό του διαγωνισμό στην Αθήνα στις 26-29 Σεπτεμβρίου.Κατά την ανακοίνωση της Αθήνας ως της πόλης που θα φιλοξενήσει την ετήσια Ολυμπιάδα του FIRST Global 2024, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Είναι βαθιά τιμή μου να καλωσορίσω τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό FIRST Global Challenge 2024 στην Αθήνα. Αυτή η διοργάνωση υψηλού κύρους, που συμβολίζει την ενότητα και το ανταγωνιστικό πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την πλούσια κληρονομιά της Ελλάδας για την προώθηση των πνευματικών και πολιτισμικών ανταλλαγών. Φιλοξενώντας περισσότερες από 190 χώρες, δεν γιορτάζουμε απλώς την τεχνολογική καινοτομία, αλλά καλλιεργούμε τους σπόρους της παγκόσμιας συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ των νέων. Η Ελλάδα είναι υπερήφανη που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του παγκόσμιου διαλόγου, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε την εκπαίδευση, την τεχνολογία και τη διεθνή συνεργασία».