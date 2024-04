Σκιάθος: H βιωσιμότητα του νησιού αποτελεί πυξίδα της στρατηγικής για την τουριστική του ανάπτυξη

Κλείσιμο

H βιωσιμότητα της Σκιάθου αποτελεί πυξίδα της στρατηγικής του δήμου για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, όπως τόνισε ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας, σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Αθήνα. Συγκεκριμένα εξήγησε ότι ο Δήμος Σκιάθου στην προσπάθεια του να διαφοροποιηθεί στον τουρισμό, αλλά και να χαράξει μια βιώσιμη και μοντέρνα στρατηγική βασισμένη στις μελλοντικές τάσεις και σε διεθνή πρότυπα, συνεργάσθηκε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UN Tourism), ο οποίος δρα ως τεχνικός σύμβουλος στον δήμο για τον κλάδο του τουρισμού.Είναι χαρακτηριστικό ότι η Σκιάθος υπήρξε η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα που αναζήτησε την επιστημονική βοήθεια του UN Tourism για να αναπτυχθεί σωστά στο μέλλον στον τομέα του τουρισμού. Πρόσφατα, μάλιστα ενδυνάμωσε τις σχέσεις με τον οργανισμό με την συμμετοχή του δήμου στο διεθνές συνέδριο TOURISM FOR ALL που διοργάνωσαν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, το υπουργείο Τουρισμού του Σαν Μαρίνο και το υπουργείο Τουρισμού της Ιταλίας, για την προσβασιμότητα και τον τουρισμό.«Γίναμε παράδειγμα, αλλά κυρίως ενημερωθήκαμε για τις καλές πρακτικές διεθνώς», τόνισε ο δήμαρχος Σκιάθου κ. Θοδωρής Τζούμας . «Ο Δήμος Σκιάθου έχει ενσωματώσει στην πολιτική του τον σχεδιασμό της προσβασιμότητας ως προτεραιότητα. Τα ζητήματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και γενικά στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι ζητήματα αξιοπρέπειας και πολιτισμού για τον δήμο μας».Η ευαισθητοποίηση του δήμου όμως δε σταματά εδώ. Πρόσφατα, ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου Zero Waste Ρότα με ολοκληρωμένες δράσεις μείωσης των αποβλήτων που παράγονται στα τουριστικά ημερόπλοια της Σκιάθου και στις παραλίες που αυτά επισκέπτονται, υιοθετώντας ενέργειες πρόληψης και βέλτιστης διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων ή άλλων υλικών.Στο μεταξύ οι δράσεις του δήμου περιλαμβάνουν και ενέργειες που προωθούν τον εναλλακτικό τουρισμό και περιλαμβάνουν την χάραξη πεζοπορικών και ποδηλατικών μονοπατιών στοχεύοντας την κατηγορία των τουριστών που αγαπούν να περπατούν ή να περιηγούνται με ποδήλατο κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Μάλιστα, ο Δήμος είναι πιστοποιημένος με το σήμα “Bike Friendly” από το 2020. Το σήμα είναι υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του υπουργείου Μεταφορών.Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει ο δήμος από τα σημεία εισόδου του νησιού, το 2023 ήρθαν 250.000 άτομα από Μάιο μέχρι Οκτώβριο μέσω αεροπορικών αφίξεων από το εξωτερικό και 200.000 άτομα, κυρίως Έλληνες, έφτασαν στο νησί με το πλοίο.Το 2024 η τουριστική περίοδος ξεκίνησε 1η Απριλίου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με πτήση από το Μιλάνο και μετά ακολούθησε η πτήση από το Παρίσι 6 Απριλίου.Η Σκιάθος δέχεται 13 πτήσεις την εβδομάδα από τη Μεγάλη Βρετανία με την Jet2 και φέτος προστέθηκαν και άλλες 7 πτήσεις από την EasyJet. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Σκιάθου, το νησί αναμένεται να δεχτεί το 2024 αφίξεις συνολικά από 38 πόλεις 17 χωρών.Στις αφίξεις της Σκιάθου υπολογίζονται και οι προσεγγίσεις με τα ιστιοπλοϊκά σκάφη. Σε αυτό θα βοηθήσει και η επέκταση της μαρίνας, η οποία από τις 120 θέσεις ελλιμενισμού που διαθέτει σήμερα θα φτάσει τις 450 θέσεις. Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί αρχές του 2025.