Νομική ΕΚΠΑ: Νέες διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς εικονικής δίκης

Η μία ομάδα της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ συγκέντρωσε όλα τα βραβεία στον διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης για το Δίκαιο του Διαστήματος «Manfred Lachs», στην Αυστρία. Η έτερη ομάδα, διακρίθηκε στο διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης «Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition White and Case International Rounds» στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.Από το 2011, που ξεκίνησαν οι συμμετοχές έως σήμερα, κανένα άλλο πανεπιστήμιο του κόσμου, δεν έχει επιτύχει ανάλογες επιδόσεις συνολικά.Ο Απρίλιος ήρθε γεμάτος διακρίσεις για τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Η πιο πρόσφατη, εκείνη της ομάδας, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Γύρο του Διεθνούς Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης στο Δίκαιο του Διαστήματος «Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition» (2024 European Rounds), ο οποίος έλαβε χώρα από 8/4 έως 12/4, στη Βιέννη. Η ομάδα, όχι μόνο κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρώπη, αλλά συγκέντρωσε και όλα τα άλλα βραβεία του διαγωνισμού: το βραβείο για τα καλύτερα γραπτά υπομνήματα και το βραβείο για τον καλύτερο αγορητή, που έλαβε η δευτεροετής Χρύσα Βορλόου. Είναι η πρώτη φορά σε διαγωνισμό εικονικής δίκης, που απονέμονται όλα τα βραβεία σε μια ομάδα!Να σημειωθεί ότι στον ημιτελικό, η ομάδα της Νομικής Σχολής επικράτησε του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, ενώ στον τελικό επικράτησε του Πανεπιστημίου του Leiden. Ως πρωταθλήτρια, η Νομική Σχολή Αθηνών θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στους παγκόσμιους τελικούς του διαγωνισμού, που θα λάβουν χώρα στο Μιλάνο, τον Οκτώβριο του 2024.Ο εν λόγω διαγωνισμός εικονικής δίκης (Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition) διοργανώνεται, σε ετήσια βάση, από το International Institute of Space Law και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, από το European Centre of Space Law (ECSL). Η προς κρίση υπόθεση της φετινής χρονιάς, αφορούσε σε νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του σκοτεινού και ήσυχου ουρανού, την ελευθερία επιστημονικής έρευνας στο διάστημα και τις συγκρούσεις διαστημικών αντικειμένων. Η υπόθεση είναι διαθέσιμη εδώ Κατά τη φετινή χρονιά, την ομάδα απετέλεσαν οι προπτυχιακές φοιτητές: Χρύσα Βορλόου, Ευάγγελος Γαζής και Ρεγγίνα Κουρτίδη, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών Γ. Κυριακόπουλου, με τη συνεπικουρία, στην προετοιμασία της ομάδας, του ασκούμενου δικηγόρου Γιώργου Χατζηχαραλάμπους και της (προπτυχιακής) φοιτήτριας Βέρας Παλιαλέξη, οι οποίοι υπήρξαν μέλη της ομάδας του 2022.Υπογραμμίζεται δε ότι οι Έλληνες φοιτητές έλαβαν εξαιρετικά σχόλια για την επίδοσή τους από τους κριτές-δικαστές, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το εύρος και η ανθεκτικότητα των νομικών τους ισχυρισμών αλλά και η εις βάθος γνώση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου του διαστήματος. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα μέλη της Ελληνικής ομάδας ήταν μικρής ακαδημαϊκής ηλικίας - οι κυρίες Βορλόου και Κουρτίδη δευτεροετείς, ενώ ο κ. Γαζής τριτοετής, ωστόσο αντιμετώπισαν και επικράτησαν ομάδων που είχαν στις τάξεις τους μεταπτυχιακούς φοιτητές!Με επιτυχία στέφθηκε, επίσης, η ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ στον παγκόσμιο γύρο του Διεθνούς Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης «Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition White and Case International Rounds», που έλαβε χώρα μεταξύ 30 Μαρτίου και 6 Απριλίου 2024 στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.