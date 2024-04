Υποδεχόμαστε την Άνοιξη με ανεβασμένη διάθεση και αισιοδοξία !

Sponsored Content

Αγαπάμε την Άνοιξη και την καλωσορίζουμε με τον πιο σωστό τρόπο! Κάθε νέα εποχή συνδυάζεται και με ένα νέο τεύχος του περιοδικού ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ, το οποίο μας μεταφέρει στη φιλοσοφία των My market. Μία φιλοσοφία η οποία με αγγίζει προσωπικά, καθώς δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αφού τα έσοδα του πάνε για καλό σκοπό, αλλά και στην αγοραστική εμπειρία που προσφέρουν τα καταστήματα My market, η οποία στηρίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης και ποιότητας των προϊόντων.



Κάθε επίσκεψη στα My market αποτελεί και μία ξεχωριστή εμπειρία για μένα, καθώς η περιήγηση στους χώρους μου δημιουργεί μία νότα χαράς και αισιοδοξίας, με την ποικιλία των καταναλωτικών αγαθών, αλλά και τα χαμόγελα σε συνδυασμό με την προσωποποιημένη φιλική εξυπηρέτηση των ατόμων που εργάζονται εκεί. Και όταν πλησιάζω στα ταμεία, κοιτάω πάντα το σταντ με το περιοδικό ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ, να δω αν κυκλοφόρησε το νέο τεύχος. Και ναι, το είδα και ξαφνικά ένα χαμόγελο με φώτισε, στην σκέψη και μόνο να διαβάζω τις νέες, και πάντα επίκαιρες θεματολογίες του.



Στο νέο τεύχος του περιοδικού ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ, του οποίου το εξώφυλλο με αυτό το υπέροχο κέικ σε κάνει να θέλεις να το «φας», βρήκα ιδέες για δροσερές συνταγές και πασχαλινές λιχουδιές, προτάσεις για αρωματικά κρασιά που μυρίζουν Άνοιξη, έξυπνες ιδέες για διακόσμηση στο σπίτι, τον κήπο και το μπαλκόνι, εξορμήσεις που θα ξεσηκώσουν σίγουρα μικρούς αλλά και μεγάλους, όπως μία βαρκάδα στη λίμνη των Κρεμαστών στην Ευρυτανία, και προτάσεις για ευεξία και ευημερία της ψυχής και του σώματος μας.



Και όλα αυτά με σύμμαχο τον καιρό, καθώς οι μέρες μεγαλώνουν διαρκώς και η φύση αναγεννιέται και μας προσφέρει όμορφα χρώματα και αρώματά. Η Άνοιξη βρίσκεται γύρω μας αλλά και στις καρδιές μας, ο ήλιος μας γεμίζει αισιοδοξία και μας ξελογιάζει, και θέλουμε να βγούμε έξω πολύ περισσότερο, να χαρούμε, να διασκεδάσουμε και να αναζητήσουμε δραστηριότητες στο βουνό ή τη θάλασσα με την παρέα μας, την οικογένειά μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μπαίνουμε σε μια μεγάλη γιορτή που θα φροντίσουμε να την κάνουμε ακόμη ωραιότερη με πολλούς τρόπους και ιδέες που θα τις βρούμε στο νέο τεύχος!



Και σε αυτό το σημείο να πούμε, ότι το νέο τεύχος του περιοδικού ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα καταστήματα My market και στο mymarket.gr. Ενώ ένας ακόμα λόγος που με κάνει να θέλω να το αγοράσω είναι ότι διατίθεται στη συμβολική τιμή των 0,40€, με τα έσοδα από τις πωλήσεις να πηγαίνουν σε φορείς και οργανισμούς για καλό σκοπό, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας των My market.

