Νίκος Δένδιας: Θα μιλήσει στο συνέδριο για την αμυντική βιομηχανία «DEFEA Conference»

Η Άμυνα, η Ασφάλεια και η Αμυντική Βιομηχανία θα βρεθούν στο επίκεντρο του συνεδρίουfor a Challenging World, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2024 στοΣτον απόηχο των στρατηγικών αποφάσεων τηςγια την επανεκκίνηση τηςκαι εν μέσω ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, που αυξάνουν διεθνώς τη ζήτηση για οπλικά συστήματα και πυρομαχικά, η συζήτηση για την αμυντική βιομηχανία, τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα και την καινοτομία στα αμυντικά συστήματα γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ.Το συνέδριο DEFEA Conference – Current Strategies for a Challenging World αποτελεί ένα υψηλού επιπέδου φόρουμ για την Άμυνα, την Ασφάλεια και την Αμυντική Βιομηχανία από τη διεθνή έκθεση άμυνας και ασφάλειας DEFEA, που στόχο έχει την αποτύπωση καλών πρακτικών που οδηγούνκαθώς και την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας. Οι συζητήσεις γύρω από βασικούς άξονες, όπως ηκαι ηθα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή σημαντικών πολιτικών καιακαδημαϊκών, policy makers και industry leaders από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Ο Yπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας θα απευθύνει ομιλία στην έναρξη του συνεδρίου, ενώ, μεταξύ άλλων, το «παρών» θα δώσουν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης, ο Σύμβουλος Ασφαλείας του πρωθυπουργού, κος Θάνος Ντόκος, και ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ, κος Αναστάσιος Ροζολής.και τοθα εκπροσωπηθούν σε υψηλό επίπεδο από τη Γενική Διευθύντρια DEFIS (Defence Industry and Space) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Καββαδά, και τον Pr. Deeph Chana, Διευθύνων Σύμβουλο του ΝΑΤΟ/DIANA.Στο πλαίσιο του DEFEA Conference – Current Strategies for a Challenging World και στη θεματική που αφορά στην Έρευνα και την Καινοτομία, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναμένονται οι τοποθετήσεις εκπροσώπων αμυντικών φορέων καινοτομίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες (DEVCOM), τη Γαλλία (Agence de l’innovation de défense), το Ισραήλ (Directorate of Defense Research & Development) αλλά και από τον ελληνικό φορέα Defense EduNet Cluster.Στον τομέα της Αμυντικής Τεχνολογίας, αναμένεται να ξεχωρίσει η συζήτηση με εκπροσώπους του EDA (European Defense Agency), του ASD (Aerospace & Defense Industries Association of Europe) και του JRC (Joint Research Center, EU Commission), ενώ ομιλίες θα πραγματοποιήσουν εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) καθώς και του GAMI (General Authority for Military Industries) της Σαουδικής Αραβίας.Τέλος, στην ενότητα της Αμυντικής Βιομηχανίας, τον λόγο θα έχουν εκπρόσωποι από βιομηχανικούς συνδέσμους και φορείς της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας.Το συνέδριο διοργανώνουν η εταιρεία οργάνωσης εκθέσεων ROTA ΑΕ με τη συνεργασία του ΣΕΚΠΥ και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.