13 Ιανουαρίου: Εθνική Ημέρα Ευαισθητοποίησης Amber Alert

Κλείσιμο

Η 13η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Amber Alert , το εθνικό συντονιστικό πρόγραμμα για την έγκαιρη και έγκυρη ειδοποίηση των πολιτών σε περιπτώσεις εξαφάνισης ή απαγωγής παιδιών. Ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2007, και ενεργοποιείται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με την έγκριση της Ελληνικής Αστυνομίας -συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Αναζητήσεων Αρχείου και Ταυτοτήτων- και με Εισαγγελική εντολή.Στόχος του Amber Alert Hellas είναι να παρέχει άμεσες, ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες στους πολίτες για την εξαφάνιση ενός παιδιού μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».Για να επιτευχθεί αυτό, υπάρχει συνεργασία με πληθώρα οργανισμών, τόσο κυβερνητικών όσο και ιδιωτικών, καθώς και εθελοντών (Αστικές, Υπεραστικές και Θαλάσσιες Συγκοινωνίες, Αεροδρόμια, Κρατικοί Φορείς, Οδικό Δίκτυο, Δήμοι και Περιφέρειες, Κανάλια και Site, Ραδιόφωνα, ΑΤΜ Τραπεζών, Ενώσεις Επαγγελματιών, Υπουργεία κ.ά.). Κάθε ένας από αυτούς τους οργανισμούς μεταδίδει πληροφορίες για τα εξαφανισμένα παιδιά μέσω διαφόρων μέσων όπως τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, δημοσιεύσεις στο Facebook, μηνύματα SMS, ανακοινώσεις αεροδρομίων και πολλά άλλαΗ ενεργοποίηση του Amber Alert γίνεται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος παραγωγής και δημοσιοποίησης υλικών εξαφάνισης EMAAS (European Missing Alert Automated System), μια αναβάθμιση που έγινε πρόσφατα και που συμβάλλει σημαντικά και καταλυτικά στον τομέα των Εξαφανίσεων στην Ελλάδα, παρέχοντας μια υπηρεσία τεχνολογίας εντελώς δωρεάν.Τις υποθέσεις εξαφανισμένων ανηλίκων χειρίζεται το Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις παιδιών και Ενηλίκων του Οργανισμού, με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 η οποία είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους κ.ά., και διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Ψυχολόγοι του Κέντρου τονίζουν:«Τα παιδιά που φεύγουν από το σπίτι τους συχνά θεωρούνται ως η κατηγορία των εξαφανισμένων παιδιών που δε διατρέχουν κίνδυνο, επειδή υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι εξαφανίζονται με τη θέλησή τους. Ωστόσο από την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, είναι σαφές ότι, τα παιδιά αυτά διατρέχουν κινδύνους όσο λείπουν από το σπίτι και μόνο με την επιστροφή τους μπορούμε να εκτιμήσουμε αν είναι ασφαλή. Ένα παιδί που λείπει από το σπίτι του, διατρέχει σοβαρούς κινδύνους, όπως να πέσει θύμα εκμετάλλευσης από ανθρώπους που ζητούν ανταλλάγματα για παροχή υποθετικής προστασίας. Κάθε παιδί που βρίσκεται μακριά από το σπίτι του είναι ένα παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο».Το «Χαμόγελο» χάρη στη σταθερή και πολυετή συνεργασία του με το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά στις Η.Π.Α. (National Centre for Missing & Exploited Children - NCMEC), έχει αποκτήσει την κατάλληλη τεχνογνωσία στη διαχείριση περιστατικών εξαφανίσεων. Παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές εντός και εκτός Ελλάδος, με το Meta (Facebook, Instagram κ.ά.) από το 2007 είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Global Missing Children's Network), μέλος του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children-ICMEC) και από το 2000 μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe-MCE).Βασικός, στόχος της συνεργασίας του Οργανισμού με το Εθνικό Κέντρο στις Η.Π.Α., μέλη και οι δύο φορείς του Διεθνούς Δικτύου για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Global Missing Children's Network), είναι η αναβάθμιση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, η εξεύρεση λύσεων και η εφαρμογή προγραμμάτων παγκοσμίως με στόχο την εξάλειψη των φαινομένων εξαφάνισης και εκμετάλλευσης ανηλίκων.Το σύστημα λειτουργεί στις Η.Π.Α. και σε 31 χώρες σε όλο τον κόσμο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ο πρώτος Οργανισμός που εισήγαγε το Πρόγραμμα στην Ευρώπη, το 2007.Το Amber Alert Hellas λειτουργεί μέσω σύμπραξης περισσότερων των 154 φορέων, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα και ενεργοποιείται σε περιπτώσεις εξαφάνισης ή απαγωγής παιδιών που παρουσιάζουν συλλογικά, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: