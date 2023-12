Έξι τρόποι για να ασφαλίσετε και να προστατεύσετε το σπίτι σας

Sponsored Content



Το σπίτι μας είναι το ασφαλές καταφύγιό μας, ένα αγαπημένο μέρος που απολαμβάνουμε όμορφες στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Είναι ο χώρος που δημιουργούμε αναμνήσεις και αισθανόμαστε πραγματικά ο εαυτός μας.

Μεγάλο ή μικρό, λιτό ή φανταχτερό, όπως και αν είναι το σπίτι μας, αποτελεί αναμφίβολα ένα ευλογημένο μέρος για ολόκληρη την οικογένεια.



Αυτό το μέρος επιθυμούμε να είναι προστατευμένο και ασφαλές. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, καθώς η κλιματική αλλαγή δείχνει το σκληρό της πρόσωπο και οι φυσικές καταστροφές απειλούν ζωές και περιουσίες, γίνεται πιο σαφές πως δεν μπορούμε μόνοι μας να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε την κατοικία μας.

Η ασφάλιση κατοικίας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ουσιαστική ανάγκη που δεν κοστίζει όσο μπορεί να πιστεύουμε. Την αναγκαιότητα αυτή αναγνωρίζει και το κράτος προσφέροντας ένα σημαντικό κίνητρο, με έως και 10% μείωση στον ΕΝΦΙΑ στην περίπτωση ασφάλισης κατοικίας.



Συνήθως είναι ανέφικτο να ξαναχτίσουμε με δικά μας κεφάλαια την κατοικία μας μετά από μια φυσική καταστροφή. Η ασφάλιση κατοικίας αποτελεί ιδανική επιλογή που μας προσφέρει ασφάλεια και προστασία σε περίπτωση σοβαρής ζημίας ή καταστροφής.



Με ένα πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει το συχνά υψηλό κόστος της ανοικοδόμησης μιας κατοικίας που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιά ή πλημμύρα.πλημμύρα.





Εφόσον επιλέξουμε να ασφαλίσουμε το σπίτι μας, θέλουμε δίπλα μας μια ασφαλιστική εταιρεία που μπορεί να προσφέρει την ασφάλεια και να έχει την τεχνογνωσία που χρειαζόμαστε. Η

πρωταγωνιστεί για πάνω από 30 χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά προσφέροντας υψηλή τεχνογνωσία και φερεγγυότητα. Έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο µε περισσότερους από 3.000 διαμεσολαβητές στην Ελλάδα και με διεθνή παρουσία, η ERGO Ασφαλιστική αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ευρώπη.





Τα

,που δημιούργησε η ERGO Ασφαλιστική για εσάς αποτελούν μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική κάλυψη της περιουσίας σας από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο όπως φωτιά, κλοπή, σεισμό, πλημμύρα και με αρκετά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα από 12 ευρώ το μήνα* για κάλυψη από φυσικά φαινόμενα και σεισμό.





Διαθέτουν έξι ευέλικτα πακέτα που παρέχουν ένα μεγάλο εύρος καλύψεων για το κτήριο και το περιεχόμενο του σπιτιού ώστε να επιλέξετε εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες.

1. Simple Plus:Ασφαλιστική Κάλυψη για φωτιά

2. Advanced Plus: Ασφαλιστική Κάλυψη για φωτιά, πλημμύρα και φυσικά φαινόμενα

3. Total Plus: Ασφαλιστική Κάλυψη για φωτιά, πλημμύρα και φυσικά φαινόμενα και αστική ευθύνη

4. Superior Plus: Ασφαλιστική Κάλυψη για φωτιά, πλημμύρα και φυσικά φαινόμενα, αστική ευθύνη, θραύση κρυστάλλων, , κλοπή

5. Domus: ειδικά σχεδιασμένο για την ασφάλιση δανειοδοτούμενων κατοικιών, ώστε να καλύπτουν και τις ασφαλιστικές ανάγκες των δανειστικών συμβάσεων

6. Domus Plus: ολοκληρωμένη προστασία της περιουσίας σας από κάθε απρόοπτο

Ο σεισμός, η επείγουσα τεχνική βοήθεια και η νομική προστασία περιλαμβάνονται στις προαιρετικές καλύψεις και μπορούν να συμπεριληφθούν σε όποιο πακέτο επιλέξετε.



Επιλέγοντας τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας ERGO My Home, εξασφαλίζετε:

Ασφάλιση στα μέτρα σας

Τα προγράμματα ERGO My Home προσφέρουν βασικές και προαιρετικές καλύψεις που συνδυάζονται σε έξι ασφαλιστικά πακέτα. Εσείς επιλέγετε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό σας.

Αποκατάσταση ζημιών σε αξία καινούργιου

Σε περίπτωση ζημιάς από προβλεπόμενο κίνδυνο στο κτήριο ή το περιεχόμενο του σπιτιού σας, η αποζημίωση που θα λάβετε υπολογίζεται με βάση το ποσό που κοστίζει η ανακατασκευή του κτηρίου ή η αντικατάσταση του περιεχομένου με καινούργιο τη στιγμή της ζημιάς, στον ίδιο χώρο. Ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις στην περίπτωση κτηρίων μετά το 1960 και οικιακό εξοπλισμό έως και 15 ετών.

Ευελιξία παροχών και καλύψεων

Με την ασφάλιση ERGO My Home προστατεύετε το κτήριο αν είστε ιδιοκτήτης ή και το περιεχόμενο είτε είστε ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής της κύριας και της εξοχικής κατοικίας.



Κλείσιμο

Τα πάντα για την ασφάλισή σας με ένα κλικ

Με την καινοτόμο εφαρμογή ERGO for Me, έχετε πρόσβαση σε ό,τι αφορά την ασφάλισή σας 24/7, όπως:

-Πρόσβαση στα ασφαλιστήριά σας από όπου και αν βρίσκεστε.

-Δυνατότητα online πληρωμών.

-Άµεση επικοινωνία µε τον ασφαλιστικό συνεργάτη µέσω email ή τηλεφώνου.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν εξειδικευμένο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της ERGO, να ενημερωθείτε για το ERGO My Home και να σας προτείνει το πακέτο που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες σας ή αν θέλετε, λάβετε προσφορά ασφάλισης κατοικίας επιλέγοντας εδώ

*Η τιμή είναι ενδεικτική για ασφάλιση διαμερίσματος 100 τ.μ., στην Αθήνα, κατασκευής 1990, με κάλυψη κτιρίου 150.000€. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.