Μεγάλη προσέλευση κόσμου στο χριστουγεννιάτικο bazaar του συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο»

Ρίτα Μωραιτάκη, Μελίνα Δασκαλάκη Νάσια Θανοπούλου, Λάουρα Λαλαούνη Η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ Ινώ Κωνσταντοπούλου με στελέχη και εθελοντές του Συλλόγου Δημήτρης Ουγγαρέζος, Παναγιώτης Κόκκινος Λώρα Τσουκαλά, Αλεξάνδρα Τσαβλίρη Αλίνα Μινέττα, Αθανασία Μαρινάκη Η Έλλη Ιωάννου με την κόρη της Τόνια Βασιλοπούλου, Έμιλυ Βαφειά, Ειρήνη Δανελιάν Απόψεις του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε το Bazaar Ισμήνη Παναγιωτίδη, Σία Κολλάκη Απόψεις του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε το Bazaar Η έναρξη του Bazaar με την Χορωδία του Κολλεγίου Αθηνών Έμιλυ Βαφειά, Κατερίνα Τσαγκά-Κεφαλογιάννη, Μάνια Ντέλου, Τζωρτζίνα Έλληνα, , Αλεξάνδρα Τσαβλίρη, Ειρήνη Δανελιάν, Αλίνα Μινέττα, Νάσια Θανοπούλου, Χρυσή Βαρδινογιάννη Μέλη του ΔΣ του ΕΛΠΙΔΑ (Μελίνα Δασκαλάκη, Ελένη Σαμαρά, Νούλη Μανώλη, Τζωρτζίνα Έλληνα, Ντόρα Δημοπούλου, Ινώ Κωνσταντοπούλου, Αλίνα Μινέττα) με την Χορωδία του Κολλεγίου Αθηνών

ALL ABOUT EVE, ANGELINA, APERITTA IS CLASSIC, ELENA MAKRI BOUTIQUE, FIRST ΗΟΜΕ DESIGN, HAPPY EVER AFTER, HAPPY-NES GR, ILE DE REVE, ILEANA MAKRI, INSPIRE DECO, KESSARIS, LALAOUNIS, LIANA VOURAKIS, MAMACITA, MARIANNA LEMOS, MELISSA ΕΚΔΟΣΕΙΣ, NAKAS CONCEPT, ΟΛΓΑ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, PHIL' S GRANOLA, RAM PERSONALIZATION PROJECT, REVE DE LA MAISON, SCAPERDAS, SERKOS, THOMAS WORKSHOP, TINY, TREASURE BOX, TSANOS BAKERY, VENETIA VILDIRIDIS, VOURAKIS ANTONIS, VST, WONDER ROOMΘερμές ευχαριστίες στις εταιρείες TARGET SECURITY, Parties 2b Remembered by Irini Kalogera, MENOO by PLATIS, στον Μελένιο και την ομάδα του, καθώς επίσης και στην καλλιγράφο Ελένη Κεφαλά, το Μπενάκειο Παιδικό Κηφισιάς και το 2ο Νηπιαγωγείο Ερμιόνης, που ανήκουν στην οικογένεια του ELPIDA Junior, για τα παιδικά καδράκια που προσέφεραν.Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ELPIDA Youth, τα μέλη του Συλλόγου, όλους τους εθελοντές για την προσφορά και στήριξή τους για την πραγματοποίηση του Bazaar!