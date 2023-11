Επίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ ο Ηλίας Μόσιαλος

Για το πλούσιο ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο του θα τιμήσει το ΑΠΘ τον καθηγητή της Πολιτικής της Υγείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, αναγορεύοντάς τον σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής. Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:00, στην αίθουσα τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. Στην αντιφώνησή του ο κ. Μόσιαλος θα μιλήσει για «Το σύστημα υγείας μετά την πανδημία: προκλήσεις, προτεραιότητες και προοπτικές». Μετά τους χαιρετισμούς των πρυτανικών Αρχών, του κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και του προέδρου του Τμήματος Ιατρικής, τον έπαινο του τιμωμένου θα αναγνώσει ο καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Φουντουλάκης.Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι καθηγητής Πολιτικής Υγείας και κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith στο London School of Economics and Political Science (LSE), στο οποίο ο ίδιος ίδρυσε το 2017 το πρώτο Τμήμα Πολιτικής της Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπρόσθετα, είναι διευθυντής του LSE Health, ενός σημαντικού ερευνητικού κέντρου του LSE και συν-διευθυντής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.Το βασικό αντικείμενο του επιστημονικού του ενδιαφέροντος σχετίζεται με τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας. Στο πλαίσιο της έρευνάς του για τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, έχει επίσης ασχοληθεί εκτεταμένα με τους προσδιοριστές των ιδιωτικών δαπανών σε πλήθος χωρών, μεταξύ των οποίων η Κίνα, το Μεξικό, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής του δραστηριότητας με αντικείμενο τα αντιβιοτικά σχεδίασε ένα ειδικό κίνητρο για την αύξηση της φαρμακευτικής καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης στα αντιβιοτικά (Options Market for Antibiotics). Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Fellow του Faculty of Public Health, Fellow των Royal Colleges of Physicians του Λονδίνου και του Εδιμβούργου, καθώς και Honorary Consultant της Δημόσιας Υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Αγγλία.Ο Ηλίας Μόσιαλος έχει διατελέσει σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών σε πολλές χώρες, όπως Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Κίνα, Κύπρος, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Καζακστάν, Ρωσία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουηδία. Τον Αύγουστο του 2020 αποδέχθηκε την πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να συμμετάσχει ως Επιστημονικός Συντονιστής και μέλος της Πανευρωπαϊκής Επιτροπής του ΠΟΥ για την υγεία, υπό τον πρώην Ιταλό πρωθυπουργό Mario Monti, για την επανεξέταση των πολιτικών προτεραιοτήτων υπό το πρίσμα των πανδημιών.Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Ηλίας Μόσιαλος έχει ενεργό ενδιαφέρον και συμμετοχή στην έρευνα και τον σχεδιασμό πολιτικής υγείας στην Ελλάδα. Η πιο πρόσφατη συμβολή του στην πολιτική υγείας στην Ελλάδα αφορά την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις μεταμοσχεύσεις, έπειτα από πρόσκληση του Ιδρύματος Ωνάση και με διακομματική αποδοχή.