Εχει θέση η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία; - Έρευνα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε 186 εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας

‘International Computer and Information Literacy Study 2023’ (ICILS 2023), η οποία διερευνά την ψηφιακό εγγραμματισμό των μαθητών, διεξάγεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στοχευμένη έρευνα σχετικά με τη γνώση, τη διαχείριση και τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT στο σχολείο.Στο διάστημα από 7 έως 20 Νοεμβρίου διεξάγεται στη χώρα μας έρευνα μέσω ερωτηματολογίου για τους διευθυντές και διευθύντριες 186 σχολείων, με θέμα τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT. Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της έρευνας εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ενώ την ευθύνη της έρευνας έχει η International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).Η παραπάνω, αποτελεί συμπληρωματική έρευνα της διεθνούς κύριας έρευνας International Computer and Information Literacy Study (ICILS), που συμμετείχε για πρώτη φορά η χώρα μας το προηγούμενο σχολικό έτος.: «Πόσο καλά είναι προετοιμασμένοι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας για σπουδές, εργασία και ζωή σε έναν νέο ψηφιακό κόσμο;».Η πιλοτική έρευνα υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2022 σε 38 σχολεία όλης της χώρας και η κύρια έρευνα, τον Απρίλιο-Μάιο του 2023, σε 186 σχολεία. Την τρέχουσα περίοδο γίνεται η επεξεργασία και ο έλεγχος των δεδομένων από την ΙΕΑ σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς και η Έκθεση των αποτελεσμάτων αναμένεται να δημοσιευθεί το 2024.Στην έρευνα συμμετέχουν επίσης οι εξής χώρες: Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), Κινεζική Ταϊπέι, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Καζακστάν, Κόσοβο, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ομάν, Πορτογαλία, Δημοκρατία της Κορέα, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ουρουγουάη.