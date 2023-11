Νέος πρύτανης του ΕΜΠ ο καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου

Με ομόφωνη εκλογή από το Συμβούλιο Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εξελέγη σήμερα ο νέος Πρύτανης, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.Σήμερα 10/11/2023 το Συμβούλιο Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξέλεξε ομόφωνα Πρύτανη τον κ. Ιωάννη Χατζηγεωργίου, Καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.Επίσης, ενέκρινε τον ορισμό των Αντιπρυτάνεων:1. Βαργαρίγος Εμμανουήλ, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.2. Λαγαρός Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών3. Ψαρράκος Παναγιώτης, Καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών4. Ζήσης Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών ΕπιστημώνΗ ανάληψη καθηκόντων θα γίνει με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.Θερμές ευχές στη νέα Πρυτανεία καθώς και στο Συμβούλιο Διοίκησης για παραγωγική θητεία.Ανδρέας ΜπουντουβήςΠρύτανης ΕΜΠΟ Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου είναι Διδάκτωρ Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΝΜΜ) και από τον Οκτώβριο του 2019, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΕΜΠ.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: γραμμική και μη γραμμική υδροδυναμική πλωτών κατασκευών, βίαιες υδροδυναμικές φορτίσεις, υδροελαστικότητα, προβλήματα αλληλεπίδρασης κυματισμών και ρεύματος με κατασκευές, περιβαλλοντικές φορτίσεις σε πλωτά σώματα, δυναμική λεπτόγραμμων κατασκευών, δυναμική αγωγών με εσωτερική ροή, σχεδίαση και ανάλυση συστημάτων αγκύρωσης, υδρομηχανική ανάλυση αγκυρωμένων κατασκευών και συστήματα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από το θαλάσσιο περιβάλλον. Έχει εργαστεί ως Επισκέπτης Καθηγητής στα ιδρύματα NTNU της Νορβηγίας, Ecole Centrale Marseille της Γαλλίας και University of East Anglia, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εργάστηκε ως Marie Curie Research Fellow στο University of East Anglia (2014-2016). Είναι μέλος σειράς εθνικών και διεθνών επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων. Μέλος συντακτικών επιτροπών σε επιστημονικά περιοδικά, κριτής δημοσιεύσεων σε πληθώρα επιστημονικών περιοδικών και κριτής για την έκδοση βιβλίων από τους οίκους Cambridge University Press και Elsevier.Στο συγγραφικό του έργο συμπεριλαμβάνονται άνω των 180 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων με κρίση και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Έχει συγγράψει τα βιβλία Analytical Methods in Marine Hydrodynamics (Cambridge University Press, 2018) και Dynamic Behavior of Pipelines for Marine Applications(Springer International Publishing, 2023) που εκδόθηκε μόλις πρόσφατα.Έχει συμμετάσχει στην εκτέλεση μεγάλου αριθμού χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και έχει συντονίσει, ως Επιστημονικά Υπεύθυνος, πολλά απ’ αυτά. Τη διετία 2016-2018 ήταν διευθυντής του Τομέα Θαλάσσιων Κατασκευών της ΣΝΜΜ και από το 2020 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης. Από τον Οκτώβριο του 2019 υπηρετεί ως Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΕΜΠ και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών (ΕΕ), Πρόεδρος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), Πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Ενεργειακής Διαχείρισης και Αειφορίας (ΣΕΕΔΑ) και Πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Βασικής Έρευνας (ΣΕΒΕ) του ΕΜΠ. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας (ΕΑΔΙΠ) του ΕΜΠ.Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών (Επιτροπή ΥΠΑΙΘ) (2021-) και Εθνικός Εκπρόσωπος «Commission Expert Group on thecommon European Data Space for Cultural Heritage» (2021 -).