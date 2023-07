Πύρινος εφιάλτης ανά την Ελλάδα - Μάχη με τις φλόγες σε Ρόδο, Αίγιο, Κάρυστο και Κέρκυρα

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cu9ppe7i0obl)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cu9qrkedofeh)

Αργά το βράδυ της Κυριακής το 112 έστειλε μήνυμα εκκένωσης της Τράπεζας Αχαΐας.Στο μήνυμα που έστειλε, ανέφερε τα εξής:«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τράπεζα, εκκενώστε τώρα προς Ακράτα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».Η φωτιά στη Ρόδο καίει για έκτη ημέρα με τους δεκάδες εθελοντές και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν τιτάνια μάχη προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο. Στη δυτική πλευρά από Κιοτάρι - Ασκληπιείο - Λαερμα η φωτία λίγο πριν τα μεσάνυχτα δεν είχε ενεργό μέτωπο. Στην βόρεια και ανατολική πλευρά από Απόλλωνα προς Μαλωνα παραμένουν εστίες, αλλά η κατάσταση ήταν ελεγχόμενη. Στη νότια παραθαλάσσια ζώνη δεν υπήρχαν εστίες.Λίγο πριν τις 20:00 μια νέα μεγάλη αναζωπύρωση υπήρξε κοντά στη Μαλώνα με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Δύο οικισμοί απειλήθηκαν καθώς το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε κοντά στο φράγμα Γαδουρά, κινείται προς τον οικισμό Μαλώνα και Μάσαρη. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν αλλά η προσοχή των Αρχών έχει επικεντρωθεί εκεί. Το μέτωπο που προκαλεί επίσης ανησυχία είναι εκείνο του Ασκληπιείου. Ενεργά μέτωπα υπάρχουν επίσης στην περιοχή Απολλώνων και στην περιοχή των Λαέρμων.



Η μάχη, σύμφωνα και με εκτιμήσεις αρμοδίων, θα διαρκέσει και τις επόμενες μέρες, αφού αναμένεται ότι θα υπάρχουν αρκετές αναζωπυρώσεις στη νότια Ρόδο.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cu9pskocqbgx)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cu9qes1fpqy1)

⚠️ Attention 1️⃣1️⃣2️⃣ #Corfu #Kerkyra



🆘 If you are in Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia & Sinies, evacuate now to Kasiopi



🔥 Wildfire in your area



‼️ Follow instructions of Authorities



ℹ️ https://t.co/vWQI6uLeKA@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/8coft6GQ4I