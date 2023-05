Η πρώτη εκδήλωση του Zero Stray Academy - Δωρεά 100 scanner στους δήμους

Κλείσιμο

-------------

: Πως ψηφίζω - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την

εκλογική αναμέτρηση

Όλες οι ειδήσεις για την ΝΕΑ εκλογική αναμέτρηση, τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών, τα exit polls.

Δείτε

LIVE

μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας.

Το Zero Stray Pawject (Zero Stray Academy) την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, στο TAE KWON DO, Παλαιού Φαλήρου, προχωρά στην πρώτη του μεγάλη εκδήλωση και εκεί είναι όλοι καλεσμένοι. Θα προχωρήσουμε σε δωρεά 100 scanner, κάθε εκπρόσωπος δήμου θα παραλαμβάνει από εμάς ένα SCANNER για τον δήμο του, θα υπάρξουν ομιλίες και τοποθετήσεις από όλους τους καθηγητές της Ακαδημίας μας, την Ειδική Γραμματέα του ΥΠΕΣ για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, Μάρσα Δημοπούλου, τον διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου και πολλούς άλλους. Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει βράβευση Δήμων που έχουν αποφοιτήσει από το βασικό πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας μας με Βάση την Εφαρμογή της Γνώσης στην Πρακτική τους.Εκεί θα βρίσκονται και οι καθηγητές της Ακαδημίας μας είτε με φυσική παρουσία, είτε με ψηφιακή. Η εκδήλωση μας πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης "Κλεισθένης".Ψηφιακό Πρόγραμμα Επιστημονικής Εσπερίδας, με θέμα: ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ’ (Νομοθεσία, Χρηματοδότηση, Κατάρτιση, Καλές Πρακτικές)', που διοργανώνεται από το Zero Stray Pawject (Zero Stray Academy), σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης "Κλεισθένης", στις 26 Μαΐου 2023, στο TAE KWON DO, Παλαιό Φάληρο.Με το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα σας αποστέλλεται το Ψηφιακό Πρόγραμμα της Επιστημονικής Εσπερίδας, με θέμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ’ (Νομοθεσία, Χρηματοδότηση, Κατάρτιση, Καλές Πρακτικές)', που διοργανώνεται από το Zero Stray Pawject (Zero Stray Academy), σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης "Κλεισθένης", στις 26 Μαΐου 2023, στο TAE KWON DO, Παλαιό Φάληρο.Εργασίες Εσπερίδας: 14:00-20:00, Χώρος Υλοποίησης ‘Αίθουσα Καποδίστριας’, Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Tae Kwon Do, Λεωφόρος Ποσειδώνος 860, Παλαιό ΦάληροΗ Επιστημονική Εσπερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του 4ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», σε συνεργασία με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, το Φορέα Επιμόρφωσης Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Forum Training & Consulting, και το Φορέα Διοργάνωσης Θεματικών Εκθέσεων Attica Green Expo. Το 4ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί από την Παρασκευή 26 έως το Σάββατο 27 Μαΐου 2023, στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις TAE KWON DO, στο Παλαιό Φάληρο. Οι Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις προγραμματίζονται να υλοποιηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, 24-25 Μαΐου 2022, στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις.Το Συνέδριο αποτελεί, παράλληλα, την 4η Ετήσια Συνάντηση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών, των 332 Δήμων της χώρας, που συμμετέχουν στο «Εθνικό Δίκτυο Τεχνογνωσίας & Επικοινωνίας Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ – Δίκτυο Ξενοφών».