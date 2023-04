Το Πάσχα στην πιο αυθεντική, ελληνική εκδοχή του!

Vip Family Room - Direct Sea View Garden Room - Side Sea View

Sponsored ContentΒρίσκεται σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της ελληνικής περιφέρειας και ίσως ολόκληρης της Μεσογείου. Έχει μπροστά του το Ιόνιο και ολόγυρά του ένα παραδεισένιο τόπο, και καταφέρνει να συνδυάσει την παράδοση της ελληνικής φιλοξενίας με τις σύγχρονες τάσεις ευζωίας. Είναι τοένα μαγικό σκηνικό με μεγάλες παραλίες, απίστευτα τοπία, δάση, αμμουδιές και ανοιχτούς ορίζοντες, το όνειρο μικρών και μεγάλων. Πολλά περισσότερα από ένα mega resort, ένα παραμύθι με φοίνικες, θαλασσινές βεράντες, βίλες, σουίτες, πολυτελή δωμάτια και bungalows, high-end εστιατόρια, και μπαρ που δημιουργούν μοναδικά κοκτέιλ. Ταυτόχρονα, στο Olympia Aqua Park με τις υπερσύγχρονες νεροτσουλήθρες και τις δεκάδες δραστηριότητες, τα παιδιά βρίσκονται σε μια ζώνη απίθανης διασκέδασης που πληρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας.Όμως το resort αποτελεί και εφαλτήριο για επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία και το περίφημο μουσείο της που φιλοξενεί μεταξύ άλλων και τον Ερμή του Πραξιτέλη. Αλλά και για το Κάστρο Χλεμούτσι, το πιο καλοδιατηρημένο φράγκικο κάστρο της Πελοποννήσου, το Μοναστήρι της Βλαχέρνας και την εκκλησία της Παναγιάς Καθολικής στη Γαστούνη, και τα διάσημα Λουτρά Κυλλήνης. Ιδιαίτερα την Άνοιξη που το σκηνικό της περιοχής είναι πιο μαγικό από ποτέ το μέρος είναι ιδανικό για τις ημέρες του Πάσχα.Για το φετινό Πάσχα, το Gπροσφέρει ένα ειδικά σχεδιασμένο πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα, και πλήρη διατροφή με τα εορταστικά γεύματα, για ξέγνοιαστες μέρες χαλάρωσης. Η εκκλησία θα είναι στολισμένη και μυροφόρα, ενώ τα έθιμα και οι παραδόσεις θα ζωντανέψουν μέσα από τα προγράμματα των ημερών και την καταπληκτική γαστρονομία. Και όλα τα παιδιά έως 12 ετών δωρεάν!Τη Μεγάλη Παρασκευή θα δοκιμάσετε νηστίσιμα εδέσματα σε όλα τα εστιατόρια του resort, θα εξερευνήσετε τα σπουδαία μνημεία της περιοχής, θα κάνετε βόλτες σε ιστορικά χωριά, θα δείτε παράσταση παραδοσιακού θεάτρου σκιών με τον Καραγκιόζη που το λαϊκό πνεύμα του αγγίζει μικρούς και μεγάλους, θα αναζωογονηθείτε με ένα πρόγραμμα θαλασσοθεραπείας προσώπου και σώματος στο Elixir Spa και θα βρεθείτε στην κατανυκτική λειτουργία και την περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων.Ο πλούσιος πρωινός μπουφές του Μεγάλου Σαββάτου θα σας δώσει την απαραίτητη ενέργεια για τη μεγάλη μέρα που ακολουθεί και η οποία προσφέρεται για κοντινές εξορμήσεις σε ιστορικά μέρη, όπως π.χ. στην εμβληματική Αρχαία Ολυμπία. Υπάρχει όμως και τσίρκο με τον κλόουν Ρίκο, πολύχρωμοι φουσκωτοί πύργοι και μπαλόνια, ο μάγος Αντόνιο με τα κόλπα του, ομαδικά παιχνίδια, χορός, τραγούδι και πολλές ακόμη διασκεδαστικές δραστηριότητες που οργανώνονται για τα παιδιά. Το μενού του αναστάσιμου δείπνου φέρει την υπογραφή βραβευμένων σεφ και συνοδεύεται από ζωντανή μουσική.Την Κυριακή του Πάσχα θα νιώσετε τη σπιτική θαλπωρή ξεκινώντας από τον εορταστικό πρωινό μπουφέ. Ακολουθεί πασχαλινό κέρασμα στους κήπους με τσίπουρο, λαμπριάτικους μεζέδες και τσούγκρισμα αβγών και φυσικά το γλέντι της Λαμπρής με τον πατροπαράδοτο οβελία και παραδοσιακή μουσική. Παράλληλα στήνεται ένα απίθανο παιδικό πάρτι με δημιουργικές δραστηριότητες, κυνήγι θησαυρού, face painting, και πολλά ακόμη. Υπάρχουν όμως και θεραπείες αναζωογόνησης, σπορ και δραστηριότητες για όλους.Τη Δευτέρα του Πάσχα στο μπουφέ πρωταγωνιστούν οι πίτες και τα παραδοσιακά γλυκά. Τα χωριά της περιοχής με τα πανηγύρια τους δίνουν τον εορταστικό τόνο της ημέρας. Βόλτες με αλογάκια στο δάσος και ειδικά προγράμματα με ποδήλατα θα ξετρελάνουν μικρούς και μεγάλους, ενώ το τουρνουά ping pong για τους αθλητικούς τύπους αναμένεται να κερδίσει τις εντυπώσεις!Η εορταστική προσφορά 3 διανυκτερεύσεων, με πλήρη διατροφή και τα εορταστικά γεύματα σε δίκλινο δωμάτιο για 2 ενήλικες και 1 παιδί έως 12 ετών και σε Οικογενειακό Δωμάτιο με πλευρική θέα θάλασσα για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: πλούσιο πρωινό σε μπουφέ, μεσημεριανό, νηστίσιμο δείπνο Μ. Παρασκευής, Αναστάσιμο δείπνο Μ. Σαββάτου, Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα, πλούσιο δείπνο σε μπουφέ την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, επιπλέον εκπτώσεις σε μέλη και σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, δωρεάν είσοδο στο Olympia Aqua Park και πρόσθετες παροχές όπως δωρεάν διαμονή για τα παιδιά έως 12 ετών και πλήρης διατροφή στην Tasty Corner με Πασχαλινές γλυκές και αλμυρές λιχουδιές.Εδώ, θα ζήσετε την απόλυτη διασκέδαση με ασφάλεια και ξεγνοιασιά, σε μια έκταση 20.000 τ.μ. που σπάει όλα τα ρεκόρ στη ψυχαγωγία. Γονείς, παιδιά κάθε ηλικίας, παρέες φίλων και ζευγάρια, όποιο κι αν είναι το status και η συνθήκη του ταξιδιού, το Aqua Park είναι ο απόλυτος πασχαλινός προορισμός. Για ακόμη μια χρονιά, η διαμονή για παιδιά έως 12 ετών είναι δωρεάν στο δωμάτιο των γονιών.All Inclusive για παιδιά έως 12 ετών στην Tasty Corner του Oasis on the Beach με μεσημεριανό μπουφέ 12.30-14.30 και με all day snacking. Οι μπόμπιρες κολατσίζουν με hot dog και τορτίγιες στο Olympia Aqua Park, με σαντουιτσάκια και χυμούς στη Grecoland, με κέικ, φρούτα και αναψυκτικά στα σαλόνια του Lobby Bar, με κρέπες γλυκιές και αλμυρές στο Bon-bon του Oasis on the Beach καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα εορταστικά γεύματα.Ατέλειωτες ώρες χαράς στον φανταστικό παιδότοπο της Grecoland, αγαπημένος Καραγκιόζης και παραδοσιακό θέατρο σκιών, απίθανα πάρτι, ποδόσφαιρο, ο κόσμος των παραμυθιών, παιδικός κινηματογράφος, ο μάγος Αντόνιο με ταχυδακτυλουργικά και ζογκλερικά, τσίρκο με τον κλόουν Ρίκο, circus gags, face painting, λαχταριστό pop-corn, μαλλί της γριάς και λιχουδιές, πολύχρωμοι φουσκωτοί πύργοι, ομαδικά παιχνίδια, χορός, τραγούδι, κυνήγι χαμένου θησαυρού, Ping Pong, καουμπόηδες και ινδιάνοι, και βόλτες με ποδήλατα, αλογάκια και τρισχαριτωμένα πόνι, στο δάσος.