Τεχνολογία αιχμής και εμπειρία αγορών σε ένα κατάστημα - πρότυπο

Sponsored ContentΌσοι βρέθηκαν στα εγκαίνια του καταστήματος Πλαίσιο στο The Mall Athens, την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, ξέρουν γιατί αυτό το διήμερο θα συζητιέται για καιρό. Δυο μέρες με events, happening και απίθανες προσφορές, και με guest star τον καλεσμένο που όλοι περίμεναν: τη νέα ναυαρχίδα της Samsung, τη νέα Galaxy S23 series. Μια επική σειρά που έρχεται από το μέλλον και διαθέτει super τεχνολογίες, nightography για εξαιρετικές νυχτερινές λήψεις και ατελείωτο gaming. Μια hi-tech άφιξη που το κοινό υποδέχτηκε με ενθουσιασμό.Όσοι βρέθηκαν εκεί έζησαν το απόλυτο sound experience μέσα από τα ηχοσυστήματα SONOS, η καλλιτέχνις ΑrtMatina διακόσμησε πάνω από 500 tote bags με custom made σχέδια, ο Σταύρος Βαρθαλίτης κέρασε cookie pops φτιαγμένα από τα χέρια του και οι επισκέπτες απήλαυσαν καφέδες από τους προσκεκλημένους baristas και coffee advisors των Nespresso & De’Longhi. Πολλοί είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν γλυκά από την Kenwood, άλλοι παρακολουθούσαν πως λειτουργεί ένας 3D printer και έφτιαχναν γλειφιτζούρια με το Polaroid Candy Pen, ή ανακάλυπταν τις έξυπνες λάμπες Philips HUE Smart Lighting σε ένα ειδικά διαμορφωμένο booth, στο οποίο μπορούσαν να φωτογραφηθούν. Τα κορίτσια βρήκαν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα «touch of style» κάνοντας τα μαλλιά τους μπούκλες με προϊόντα Dyson.Τι άλλο υπήρχε; Face painting για μικρούς και μεγάλους, και βέβαια τα ραδιοφωνικά «Κουνάβια» που με live streaming από το κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens μοίρασαν δωροεπιταγές, Samsung Galaxy S23 smartphones και accessories.Περισσότεροι από 8.000 πελάτες πέρασαν από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο των 2.200 τετραγωνικών, που πρόσθεσε τις λευκές συσκευές στο κωδικολόγιό του και πλέον προσφέρει μια νέα, ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών. Ένα κατάστημα πρότυπο, που έχει ως σκοπό να μυήσει τους επισκέπτες του "στην νέα εμπειρία Πλαίσιο", διασφαλίζοντας πάντοτε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του. Στο ενιαίο χώρο του διαθέτει τα πάντα: προϊόντα γραφείου, τεχνολογίας, πληροφορικής, τηλεφωνίας, ψηφιακής εικόνας και από εδώ και πέρα και μια μεγάλη γκάμα από λευκές συσκευές.Μια επίσκεψη στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens θα σε πείσει. Εκεί μπορείς να βρεις τα πάντα και να ρωτήσεις τα πάντα, να περιηγηθείς, να γνωρίσεις τις νέες τάσεις και να κάνεις τις αγορές σου εύκολα και διασκεδαστικά.