Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ στόλισε το λεωφορείο του σε κλίμα Χριστουγέννων

«Let it Snow», «Jingle Bells», «All I want for Christmas is you» και άλλα τραγούδια χαρακτηριστικά των Χριστουγέννων παίζουν στα ηχεία του λεωφορείου τουπου βρίσκεται σε εορταστικό κλίμα.Σαν μια ευχάριστη έκπληξη στη βαρετή καθημερινότητα, ένας οδηγός λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη στόλισε με λαμπάκια, γιρλάντες, Αλεξανδρινό, μικρούςκαι ένα μικρόντρο το λεωφορείο του πστις καρδιές των επιβατών ελπίζοντας εκείνοι με τη σειρά τους να το σεβαστούν.Δείτε το βίντεο:

Ειδήσεις σήμερα:



Έρευνα κατά εταιρείας του Έλον Μασκ για βασανισμό ή άσκοπη θανάτωση ζώων σε πειράματα!



Απαντήσεις ζητά ο πατέρας του νεκρού 11χρονου στις Σέρρες - Αυτοψία στο σχολείο



Η Άμπερ Χερντ κατέθεσε νέα έφεση - Ζητά κι άλλη δίκη για την υπόθεση με τον Τζόνι Ντεπ