Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού: Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ελληνόφωνης Νότιας Ιταλίας και της Ελλάδας

• να υποστηρίξουν την συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως ο γλωσσικός, ο ιστορικός, ο ανθρωπολογικό - πολιτιστικός, ο αρχαιολογικός, κ.λπ.• Υποστήριξη της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παραγωγής. Τα μέρη θα συμβάλλουν ώστε:• να υποστηρίξουν τη γνώση της τέχνης και του πολιτισμού των δύο χωρών μέσω ειδικών προγραμμάτων διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ, εκθέσεων, συνεδρίων, ανταλλαγών καλλιτεχνών και καλλιτεχνικής διαμονής.• να προωθούν και ενδυναμώνουν τη συμπαραγωγή δράσεων στον χώρο της μουσικής, του θεάτρου, του κινηματογράφου, του χορού από όπου αντλούν κοινά γνωρίσματα από τον πολιτισμό και την τέχνη των δύο χωρών• να υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ μουσείων, γκαλερί, βιβλιοθηκών, τη διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων που αφορούν την αρχαιολογική, ιστορική, καλλιτεχνική, αρχειακή κληρονομιά, με αναφορά σε στοιχεία που αναδεικνύουν τα κοινά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών στο πλαίσιο της Μεσογείου.Το Ελληνικό ίδρυμα Πολιτισμού ως θεσμικός φορέας κύρους για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, ανταποκρίθηκε στην πρόταση της ιταλικής πλευράς, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη συντονισμένη δράση, αφού προηγήθηκαν οι ενθαρρυντικές προς αυτή την κατεύθυνση επισκέψεις αφενός της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη.Κατά την υπογραφή του Συμφώνου από τον Πρόεδρο του ΕΙΠ Νίκο Α. Κούκη και τον Roberto Casaluci, Πρόεδρο της ένωσης Δήμων της Grecìa Salentina και Δήμαρχο Castrignano dei Greci, παρέστησαν μέλη του ΔΣ του ΕΙΠ καθώς και η κα Αλίκη Κεφαλογιάννη, διευθύντρια του ΕΙΠ Ιταλίας.Από την ιταλική πλευρά παρέστησαν οι δήμαρχοι:- Luigi Melissano, Mayor of Cutrofiano.- Dina Manti, Mayor of Corigliano D’Otranto.- Lucia Costantini, city Councilor of Corigliano D’Otranto.