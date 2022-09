Πώς θα αποκτήσεις Bachelor of Hospitality Management με σπουδές εξολοκλήρου στην Ελλάδα

Κλείσιμο

Τον τελευταίο καιρό με την άνθιση του τουρισμού στη χώρα μας και την συνεχή αύξηση των ξενοδοχειακών μονάδων, είναι φανερό ότι θα υπάρξουν πολλές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον. Ο ελληνικός τουριστικός κλάδος έχει ανάγκη από εκπαιδευμένα και καταρτισμένα στελέχη που θα μπορέσουν να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις με τον καλύτερο τρόπο.Σε μια εποχή που οι εξελίξεις της τεχνολογίας γίνονται εφαρμογές καθημερινής χρήσης, ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα ξενοδοχειακής διοίκησης ανώτατης βαθμίδας, οφείλει να πρωτοπορεί σε διεθνές επίπεδο. Η κατανόηση του διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς σκηνικού, προϋποθέτει σύγχρονους managers με επιστημονικές γνώσεις, πρακτικές ικανότητες, εφόδια επικοινωνίας, ενσυναίσθηση και πρωτοβουλία κατά τη λήψη αποφάσεων.Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των Τουριστικών και Ξενοδοχειακών σπουδών, πρωτοπορεί και προσφέρει τη μοναδική δυνατότητα απόκτησης Bachelor‘s Degree in Hospitality Management , με ένα πρόγραμμα που ακολουθεί το πρότυπο φινλανδικό μοντέλο εκπαίδευσης. Πρόκειται για το πλέον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα για τις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες που έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Το World Economic Forum 2015 (Best Higher Education & Training System in the World, World Economic Forum 2015), το ανέδειξε ως το αποτελεσματικότερο σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης Διεθνώς.Βρίσκεται δε σταθερά στις πρώτες θέσεις στις μελέτες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανασυγκρότησης, PISA-OECD, σε συνεργασία με το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, Haaga-Helia της Φινλανδίας.Το LE MONDE College – Tourism College of Greece, παρέχει προγράμματα πανεπιστημιακού επιπέδου. H φοίτηση στο πρόγραμμα είναι τριετής (6 εξάμηνα θεωρητικής & εργαστηριακής εκπαίδευσης και 1 εξάμηνο πτυχιακής εργασίας).Η πολυετής εμπειρία και η απόλυτη εξειδίκευση του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE στην τουριστική εκπαίδευση, παρέχουν σε όλους τους φοιτητές του LE MONDE College – Tourism College of Greece, πρόσβαση στην πλέον καινοτόμο και σύγχρονη εφαρμοσμένη ακαδημαϊκή μεθοδολογία που εξασφαλίζει την επαγγελματική καταξίωση.Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2022Τουριστικό Κολλέγιο ΕλλάδαςΘεσσαλονίκης 4518346, Μοσχάτο - Αθήνα210 4830500210 4839309info@lemondecollege.gr