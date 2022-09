Πανεπιστημιακές Σπουδές στο πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Τοδιαθέτει υψηλής αισθητικής εγκαταστάσεις που συνάδουν απόλυτα με το επίπεδο της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει.Με ιστορία 40 χρόνων, είναι σήμερα το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα αφού προσφέρει 70+ Bachelors, Masters και Διδακτορικά, σε συνεργασία με 7 διακεκριμένα Διεθνή Πανεπιστήμια. Έχει την πιστοποίηση 30+ επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων και πληθώρα βραβείων για τα προγράμματα σπουδών και τις υπηρεσίες του.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ξεχωρίζει επίσης για τα 8 Campuses σε Αθήνα, Μαρούσι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Ρόδο, Λάρισα και Πάτρα τα οποία απογειώνουν την εμπειρία των σπουδών.

Πρόκειται για κτιριακές εγκαταστάσεις που ακολουθούν προδιαγραφές εξωτερικού με σύγχρονη αρχιτεκτονική, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, πολυμορφικές αίθουσες και μοντέρνους χώρους αναψυχής.Σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας (Ακαδημίας 42) θα βρεις το, ένα κτίριο 7 ορόφων με εξειδικευμένα εργαστήρια για κάθε Σχολή, χώρους αναψυχής, βιβλιοθήκη χιλιάδων τίτλων και το εστιατόριο Taste Gallery, με θέα την Ακρόπολη.Στο, ένα κτιριακό συγκρότημα 13.000μ., οι φοιτητές σπουδάζουν σε ένα από τα πιο ήσυχα σημεία της πόλης, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Το Campus διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για κάθε Σχολή, γήπεδο μπάσκετ και γήπεδο padel, χώρους αναψυχής και χαλάρωσης, βιβλιοθήκη η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς και working stations.Toυψώνεται σε ένα επιβλητικό κτίριο 11 ορόφων. Στις εγκαταστάσεις του λειτουργεί υπερσύγχρονη βιβλιοθήκη με ειδικά διαμορφωμένο χώρο μελέτης, cafe και roof garden με εντυπωσιακή θέα στο λιμάνι του Πειραιά. Στο Campus Πειραιά φιλοξενούνται τα άκρως εντυπωσιακά, τελευταίας γενιάς εργαστήρια της Ναυτικής Ακαδημίας.Τοξεχωρίζει για την νεοκλασική αρχιτεκτονική του καθώς πρόκειται για ιστορικό κτίριο της πόλης. Αυτό δεν σημαίνει ότι στερείται υπερσύγχρονων υποδομών. Εξειδικευμένα εργαστήρια Επιστημών Υγείας, εργαστήρια για τα προγράμματα σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής, computer labs, αμφιθέατρο, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη χιλιάδων τίτλων και χώροι αναψυχής είναι όλα διαθέσιμα για όλους τους φοιτητές.Φοιτητές από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας απολαμβάνουν τις σπουδές τους στο Campus Λάρισας, μια έκταση δεκάδων στρεμμάτων με άφθονο πράσινο και μοντέρνες αθλητικές εγκαταστάσεις. Στο κέντρο τουυπάρχει το υπερσύγχρονο κτίριο με πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες διαλέξεων, εργαστήρια, βιβλιοθήκη για κάθε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει.Στην καρδιά των Δωδεκανήσων, το Campus Ρόδου ξεχωρίζει για την επιβλητική αισθητική του που παραπέμπει σε παλιό αρχοντικό. Έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις προδιαγραφές Πανεπιστημίων του εξωτερικού και διαθέτει υπερσύγχρονα εργαστήρια, πλήρως εξοπλισμένα αμφιθέατρα, πολυάριθμες αίθουσες διαλέξεων και βιβλιοθήκη με τίτλους για όλες τις ειδικότητες.Ένα από τα κτίρια που ξεχωρίζουν διασχίζοντας την οδό Θαλήτα στο Ηράκλειο Κρήτης είναι το Campus του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Τοποθετημένο σε κεντρικό σημείο της πόλης, το Campus Κρήτης διαθέτει εξειδικευμένα εργαστήρια, αμφιθέατρο, αίθουσες διδασκαλίας, computer labs, βιβλιοθήκη και χώρους αναψυχής μοντέρνας αισθητικής ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φοίτησης.Το Campus Πάτρας έφερε στην πόλη της Πάτρας ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον στα πρότυπα Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Οι εντυπωσιακές κτιριακές εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες διαλέξεων, αμφιθέατρο, υπερσύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκη με πλήθος τίτλων. Μπορείτε να δείτε περισσότερα και στο βίντεο από την πρόσφατη εκδήλωση για τα εγκαίνια του κτιρίου!και ναΟι εγκαταστάσεις που επιβεβαιώνουν τη φήμη του είναι το κερασάκι σε μια ήδη πολύ πλούσια τούρτα. Το, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, προσφέρει περισσότερα από 70 Bachelors, Masters και Διδακτορικά.Οι 12 Σχολές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου συμπεριλαμβάνουν πληθώρα προγραμμάτων σπουδών σχεδιασμένων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να προσφέρουν υψηλά επίπεδα απασχολησιμότητας στους αποφοίτους.[Business, Marketing, Οικονομικά, Λογιστική & Χρηματοοικονομικά, Επιχειρηματικότητα, Real Estate, ΜΒΑ][Computer Science, Cyber Security & Networks, IT for Business, Data Science, Computer Games Development, Information Security & Digital Forensics, Artificial Intelligence, Big Data][Διοίκηση Τουρισμού & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Διεθνής Φιλοξενία & Οργάνωση Εκδηλώσεων][Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Βιοϊατρική, Διαιτολογία, Εργοθεραπεία, Αποκατάσταση, Νοσηλευτική, Μαιευτική, Ποδιατρική, Ιατρική Γενετική]: [Κλινική Ψυχολογία, Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία, Ψυχολογία Εργασίας, Ψυχολογία Παιδιών, Θετική Ψυχολογία & Coaching, Γνωστική Νευροψυχολογία][Προσχολική Αγωγή, Ειδική Αγωγή, Ηγεσία στην Εκπαίδευση, Tεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση][Ναυτιλιακές Σπουδές, Διοίκηση Λιμένων & Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Logistics Management, Ναυτιλιακό Δίκαιο, Διεθνής Ναυτιλιακή Διοίκηση, Διαχείριση Πλοίων, Επιχειρηματική Ανάλυση στη Ναυτιλία, Εμπόριο Ενέργειας & Αειφορία][Αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού, Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού, προγράμματα εκπαίδευσης για πληρώματα Yacht & Superyacht, διπλώματα σκαφών αναψυχής][Αρχιτεκτονική, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών][Προπονητική & Φυσική Αγωγή, Sport Management, Sport Nutrition][Δημοσιογραφία, Σκηνοθεσία, Μουσική Τεχνολογία, Δημιουργική Γραφή, Υποκριτική]Για τα παραπάνω προγράμματα σπουδών, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει συνάψει αποκλειστική συνεργασία με τα εξής 7 κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια: Oxford Brookes University (Μ. Βρετανία), University of East London (Μ. Βρετανία), Solent University (Μ. Βρετανία), Ecole hôtelière de Lausanne (Ελβετία), Queen Margaret University (Εδιμβούργο), University of Arizona (Αμερική), University of North Alabama (Αμερική).Την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών εγγυώνται και οι πιστοποιήσεις από 30+ διεθνείς και εγχώριους επιστημονικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς. World Federation of Occupational Therapists (WFOT), European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE), Microsoft, ORACLE Workforce Development Partner, CISCO Networking Academy, British Computer Society (BCS), British Psychological Society (BPS), European Business Ethics Network (ΕΒΕΝ), Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA), Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), DNV-GL, Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσών & Περιβάλλοντος (HELMEPA), Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου (INTERCARGO), Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Δεξαμενόπλοιων (INTERTANKO), Ναυτικό Ινστιτούτο (Nautical Institute) κ.α.