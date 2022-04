Αφιερωμένο στη μνήμη της Γαρυφαλλιάς το 2ο Συνέδριο για την εξάλειψη της έμφυλης βίας

Κλείσιμο





Στο Βραχάτι και στοπραγματοποιείται τοτο 2ο Συνέδριο για την εξάλειψη της έμφυλης βίας και θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη τηςΟ Δήμος Βέλου-Βόχας και το ΝΠΔΔδιοργανώνουν από κοινού με τοτο συνέδριο της εκστρατείας, με τίτλοΤο συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, αλλά και όλων των θυμάτων έμφυλης βίας σε μια προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε δεκάδες άδικα γιατί.Η εκστρατείαδημιουργήθηκε με αφορμή τις αλλεπάλληλες γυναικοκτονίες και την ραγδαία έξαρση των περιστατικών βίας, που συγκλόνισαν την χώρα μας τον τελευταίο χρόνο.Το πρώτο συνέδριο της εκστρατείας είχε διεξαχθεί στιςστον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αθηναΐς», στην Αθήνα.Σκοπός της διοργάνωσης είναι να στηριχθούν τα θύματα, να αφυπνιστούν συνειδήσεις, να αποφευχθούν γυναικοκτονίες, ενθαρρύνοντας τους πολίτες που υφίστανται οποιαδήποτενα μη σιωπούν.Μέγας Χορηγός της διοργάνωσης είναι η Βιομηχανία Πλαστικών Φιλμ «Mantzaris».16:30: Ώρα προσέλευσης | Έλεγχος πιστοποιητικώνΠεριήγηση στα εικαστικά δρώμενα και workshops ενάντια στη βία• Προβολή έκθεσης: ''Ματωμένα Πορτρέτα'' του Δημήτρη Αστερίου (10')• Παρουσίαση Έκθεσης iamnotadoll_project της γλύπτριας και καλλιτέχνιδος Ιωάννα Παρασκευά, μια διαδραστική έκθεση #ΑrtforHumanity (20')• Θεατρικό δρώμενο από τους μαθητές του ΓΕΛ Βραχατίου (30')• Ταχύρρυθμη εκπαίδευση βασικών κινήσεων αυτοάμυνας από τον προπονητή και πιστοποιημένο εκπαιδευτή αυτοάμυνας, Ιωάννη Καλούδη (20')18:00: Έναρξη Συνεδρίου | Έναρξη Live StreamingΚαλωσόρισμα καλεσμένων και εισηγητών από τον συντονιστή του συνεδρίου - Αναφορά σε ζωντανή αναμετάδοση μέσω live streamingΧαιρετισμός Υπουργών, Χαιρετισμός Δημάρχου Βέλου-Βόχας και άλλων επισήμων• ''Σύγχρονα φαινόμενα βίας και διαδικτυακής τρομοκρατίας'', Μανώλης Σφακιανάκης, πρόεδρος Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοαφάλειας• "Προστάτεψε το Παιδί, Σεβάσου τη Γυναίκα, Θαύμασε τον Άνδρα, Αγάπησε τα Ζώα" Χρύσα Σαραντοπούλου, δημοσιογράφος, σύμβουλος δημοσίων σχέσεων και στρατηγικής επικοινωνίας, πρόεδρος του οργανισμού ΣΚΟΠΟΣ ΖΩΗΣ• ''Βία και Κακοποίηση: Όσα δεν θέλαμε να ξέρουμε'' Ξένια Κούρτογλου, Ιδρύτρια Focus Bari, esatisfaction, MEX, Ψυχοθεραπεύτρια• ''Ανισοτική Διαπαιδαγώγηση και έμφυλη βία'' Τσιγάρα Αικατερίνη, Κοινωνιολόγος• '' Η συναισθηματική αγωγή ως επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας'' Kατερίνα Μπεχράκη, Ψυχοπαιδαγωγός, Υπεύθυνη επιστημονικής επιτροπής προγραμμάτων εκπαίδευσης οικογένειας• Πώς εμπνεύστηκα το Γίνε Άνθρωπος;'' Καλλιόπη Ιωάννου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας«Ας προχωρήσουμε στην επόμενη ημέρα για την αλλαγή» - Διάλογος, ανταλλαγή σκέψεων με οικογένειες θυμάτων:• Ελένη Κρεμαστιώτη, μητέρα της Ερατούς Μανωλακέλλη “Μεγαλώνοντας με αγάπη τα παιδιά των θυμάτων, θα αλλάξουμε τον κόσμο”• Ρόζα Φωτιάδου, μητέρα Σοφίας Σαββίδου, ΄΄τα γιατί που έμειναν αναπάντηταΑνοικτός διάλογος και σύνδεση μέσω skype με:• Κουλά Τοπαλούδη, μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη• Κατερίνα Ζαχαρία, μητέρα Ντόρας Ζαχαρία• Χρύσα Μπέρδου, αδερφή Πολυξένης Μπέρδου• «Πώς να υποστηρίξουμε τις οικογένειες των θυμάτων» - Πόλυ Κεφάλα, Κλινική ψυχολόγος, Επιστημονικά υπεύθυνη Traumahelp.gr-Παρουσίαση του video clip του τραγουδιού “Πιο δυνατός” του Αντώνη Αγγελίδη-Παρουσίαση και εισηγήσεις καλλιτεχνών- υποστηρικτών της εκστρατείας«Οι μαθητές ενώνουν τις φωνές τους ενάντια στη βία»-Παρουσίαση βίντεο μαθητών ΓΕΛ Βραχατίου στο πλαίσιο του διαγωνισμού #gine_antropos challenge-Λόγος από την μαθήτρια Γεωργία Ρίσκα του ΓΕΛ Ζευγολατιού-Οι μαθητές του ΓΕΛ Βέλου Αγγελοπούλου Δέσποινα, Βλάμη Μυρτώ, Γιάννη Στέλλα, Γιαννούλη Μάγδα, Γκιόκα Φατιόνα, Δήμα Αντιγόνη, Θωμαϊδη Αδαμαντία, Κουγιουμτζίδου Γεωργία, Μπάρτζης Βαγγέλης, Μπούτας Τρύφωνας, Τσάτσαρης Θοδωρής, Φούζας Γιώργος, Χατζηδάκη Μελίτα απαγγέλουν ποιήματα:• Πηγή Ψυχικού σθένους – Μελίτα Χατζηδάκη• Πες το με τ’ όνομά του – Στέλλα Γιάννη• Put the blama on me- Κωνσταντίνα ΠαναγιωτοπούλουΚλείσιμο συνεδρίου• Ερωτήσεις κοινού• Κλείσιμο Εκδήλωσης - Ευχαριστίες από συντονιστή συνεδρίου• Live τραγούδι «Γαρυφαλλιά» από τους μαθητές του ΓΕΛ ΒΕΛΟΥ. Ερμηνεία-Στίχοι: Παναγιώτης Λεπεσιώτης – Νικόλας Μπαλαφούτας