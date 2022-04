Εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

•

Τα μέλη μιας αδίστακτης συμμορίας τρομοκρατούν σχεδόν ολόκληρη την περιοχή της Νεμπράσκα. Τα αληθινά εγκλήματά τους δεν τα φαντάζεται κανείς -εκτός από έναν άνθρωπο. Αυτόν που θα γίνει η αδυσώπητη Νέμεσις.

Μια πραγματικά συλλεκτική έκδοση που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το Θέμα καταγράφει όλα όσα αξίζει να γνωρίζουν οινόφιλοι και μη, με απλό και κατανοητό τρόπο.Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης είναι μια καταξιωμένη προσωπικότητα στο χώρο του κρασιού διεθνώς. Ήταν άλλωστε ο πρώτος Master of Wine της Νότιας Ευρώπης. Τα βιβλία του σχετικά με τα ελληνικά κρασιά αποτελούν βασικά κείμενα μελέτης του ελληνικού αμπελώνα σε όλον τον κόσμο.Στην πρωτότυπη ειδική έκδοση «150 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το Κρασί», ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης περιγράφει τη διαδρομή Από το Αμπέλι στο Ποτήρι μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις καλύπτοντας τόσο το φάσμα της μεταμόρφωσης του σταφυλιού σε κρασί, όσο και τη συνεργασία του ανθρώπου με τη Φύση για να ολοκληρωθεί αυτή η μαγική διαδικασία.Κάθε κεφάλαιο αυτής της διαδικασίας αναλύεται μέσα από τις αντίστοιχες ερωτήσεις και τις κατάλληλες απαντήσεις.Παρακάτω ακολουθούν κεφάλαια και ενδεικτικές ερωτήσεις:• Που οφείλεται το κόκκινο χρώμα στα κρασιά;Πως προκύπτουν τα ροζέ κρασιά;Μπορούμε να έχουμε λευκό κρασί από ερυθρά σταφύλια;Σε τί οφείλεται η στιφή γεύση στα κόκκινα κρασιά;Τι σημαίνει ο όρος αφιλτράριστο (unfiltered) σε μια ετικέτα κρασιού;Τί είναι τα κρασιά ευγενούς σήψης;Τί είναι η Ρετσίνα;Τι είναι το Ασύρτικο;Τι είναι η Μαλαγουζιά;Τί είναι η Γουμένισσα;Τι κρασί είναι μια κόκκινη Βουργουνδία;Τι είναι το Amarone della Valpolicella;Τι κρασί είναι ένα ξηρό Riesling από τη Γερμανία;Για ποιο κρασί είναι διάσημη η Αργεντινή;νισχυμένα κρασιάΤί είναι το Fino Sherry;Τί είναι η Μαυροδάφνη Πατρών;Τί είναι τα μιστέλια;Πως δημιουργούνται οι φυσαλίδες σε ένα ποτήρι αφρώδους οίνου;Τί σημαίνουν τα «Vintage» και «Non-Vintage» στην ετικέτα μιας σαμπάνιας;Τι σημαίνουν οι όροι «single vineyard» και «Prestige Cuvée» για μία σαμπάνια;Πως μπορούμε να καταλάβουμε το βαθμό γλυκύτητας ενός αφρώδους οίνου διαβάζοντας την ετικέτα του;Τί είναι ο φυσικός φελλός;Τί είναι το φελλωμένο κρασί;Το βιδωτό πώμα χρησιμοποιείται σε κατώτερης ποιότητας κρασιά;Τί προσφέρει το καψύλλιο σε μια φιάλη κρασιού;Γιατί να επιλέξω ένα επώνυμο εμφιαλωμένο κρασί και όχι ένα χύμα;Τί σημαίνουν τα AOC, DOC/DOCG και DO/DOCa σε μια ετικέτα εισαγόμενου κρασιού;Τα λευκά κρασιά πρέπει να καταναλώνονται φρέσκα;Μπορούν όλα τα κόκκινα κρασιά να παλαιώσουν;Πως χειροζόμαστε μια φιάλη για να σερβιριστεί στη κατάλληλη θερμοκρασία;Σε ποιες περιπτώσεις μεταγγίζω μια φιάλη κρασιού;Πόσο σπουδαίο ρόλο παίζει το ποτήρι στο σερβίρισμα του κρασιού ;Όπως γράφει και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης στην έκδοση «150 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το Κρασί», «το κρασί είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο προϊόν, µε την πολυπλοκότητα αυτή να φτάνει στο ράφι και να σοκάρει τον τελικό καταναλωτή. Είναι επιστηµονικά αποδεδειγµένο ότι ο µέσος καταναλωτής νιώθει µπερδεµένος κάθε φορά που πρέπει να επιλέξει ένα κρασί µέσα από µια λίστα κρασιών ή µια κάβα - ετικέτες που ξεχειλίζουν από όρους που κανένας σχεδόν δεν ξέρει να προφέρει, ενώ ελάχιστοι έχουν την παραµικρή ιδέα για το τι γεύση µπορεί να έχει το ζουµί που περιέχει η φιάλη».Ο βραβευμένος Master of Wine καταλήγει:«Αυτός είναι ο σκοπός του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας. Να προσπαθήσει να εξηγήσει, όσο είναι δυνατόν, ένα από τα πιο υπέροχα πράγµατα που έχουν δηµιουργηθεί από τη φύση, την ιστορία και τον άνθρωπο. Ελπίζω να φέρει το κρασί λίγο πιο κοντά σε εσάς. Ίσως και να αποκτήσετε τη διάθεση να έρθετε και εσείς λίγο πιο κοντά στο κρασί».Μη χάσετε εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο τη συλλεκτική έκδοση «150 ερωτήσεις και απαντήσεις για το κρασί» από τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη!Στο συγκεκριμένο μυθιστόρημά του, ένα από τα καλύτερα και πιο ρεαλιστικά από όσα έχει γράψει στη διάρκεια της ασύλληπτα επιτυχημένης συγγραφικής σταδιοδρομίας του, ο Lee Child θέτει στο επίκεντρο της αφήγησής του ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα -φυσικά, υπό τη μορφή εγκληματικής δράσης. Ο αναγνώστης γίνεται μάρτυρας μιας αποτρόπαιας κατάστασης, η οποία δεν μπορεί να αποκαλυφθεί εκ των προτέρων, διότι θα καταστρέψει την απόλαυση της ανάγνωσης.Και ακριβώς αυτή η απόλαυση είναι εγγυημένη, καθώς ο σταθερός πρωταγωνιστής των βιβλίων του Lee Child, ο τέως στρατονόμος Τζακ Ρίτσερ, αναλαμβάνει να τιμωρήσει τη συμμορία των Ντάνκαν. Μιας οικογένειας εγκληματιών, η οποία κρατά σε σφιχτό κεφαλοκλείδωμα την κοινωνία μιας μικρής πόλης στην πολιτεία της Νεμπράσκα, εκεί όπου ο δρόμος φέρνει κατά τύχη τον Τζακ Ρίτσερ. Ακολουθώντας έναν προς έναν τους κρίκους της αλυσίδας των εγκλημάτων που διαπράττουν οι Ντάνκαν, ο Ρίτσερ έρχεται όλο και πιο κοντά στο θανάσιμο γι' αυτόν κίνδυνο, ο οποίος ελλοχεύει σε κάθε βήμα του, εκεί στην ερημιά της Νεμπράσκα.Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο Τζακ Ρίτσερ αφοσιώνεται στο να ανακαλύψει τι απέγινε ένα 8χρονο κορίτσι, το οποίο είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς πριν από πολλά χρόνια. Οι Ντάνκαν ξέρουν, άραγε, κάτι σχετικά με την τύχη του κοριτσιού; Ό,τι και να γνωρίζουν, δεν έχουν καμία όρεξη να το μοιραστούν με τον περίεργο Ρίτσερ. Του ξεκαθαρίζουν ότι είναι ανεπιθύμητος και, αν αγαπά τη ζωή του, καλύτερα θα είναι να φύγει αμέσως, αφήνοντας κατά μέρος τις έρευνές του για τις παλιές ιστορίες. Ο Τζακ Ρίτσερ αρνείται να υπακούσει και αρνείται να υποκύψει. Νιώθει καθήκον του να πολεμήσει για την αλήθεια, αγνοώντας τις απειλές, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Και το πραγματικό θρίλερ ξεκινά.Μη χάσετε εκτάκτως το Μ. Σάββατο μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το καθηλωτικό μπεστ-σέλερ «Για ό,τι αξίζει να πεθάνεις» του Lee Child.Το γεγονός ότι τα μυθιστορήματα-θρίλερ που έχει συγγράψει έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 100 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μόνο μία από τις πολλές και αντιφατικές όψεις του συγγραφέα Λι Τσάιλντ. Ενός Βρετανού ιρλανδικής καταγωγής, ο οποίος σπούδασε νομικά αλλά δεν άσκησε ποτέ τη δικηγορία, εργάστηκε ως παραγωγός στον ημι-κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Granada (ITV) επί 18 χρόνια και, όταν απολύθηκε λόγω περικοπών προσωπικού, στα 40 του χρόνια, αποφάσισε να γίνει συγγραφέας.Κάπως έτσι, από το 1995 έως σήμερα, ο πρώην απολυμένος και άνεργος Τζέιμς Ντόβερ Γκραντ (όπως είναι το πραγματικό όνομά του), μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πλέον διάσημους συγγραφείς μυθιστορημάτων θρίλερ παγκοσμίως.Ένα από τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του Λι Τσάιλντ είναι ότι δεν ακολούθησε την αυτονόητη πεπατημένη, δηλαδή να γράψει αξιοποιώντας το βρετανικό φλέγμα, αλλά και να αξιοποιήσει την πλούσια παράδοση στη λογοτεχνία μυστηρίου των συμπατριωτών του.Αντί γι' αυτό, ο Τσάιλντ επέλεξε για τις δικές του ιστορίες το κοφτερό, ευθύβολο αμερικανικό ύφος -κάτι που αποδείχθηκε μεγαλοφυές. Πλάθοντας τον ήρωα «Τζακ Ρίτσερ», ο Λι Τσάιλντ βρήκε το φανταστικό alter ego του, έναν μοναχικό τιμωρό, πρώην στρατονόμο, ο οποίος κυνηγά εγκληματίες που καταφέρνουν να ξεφύγουν από το νόμο. Ο Τζακ Ρίτσερ λατρεύτηκε αμέσως από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον πλανήτη, καθώς συμβολίζει τον ιδεώδη «άγγελο της εκδίκησης», μια παρουσία μυστηριώδη και φευγαλέα, που εμφανίζεται ξαφνικά, σχεδόν από το πουθενά, προκειμένου να αποδώσει δικαιοσύνη.Ύστερα από 26 βιβλία με πρωταγωνιστή τον Τζακ Ρίτσερ και δύο κινηματογραφικές ταινίες βασισμένες στα συναρπαστικά μυθιστορήματά του με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, ο Λι Τσάιλντ παραμένει δημιουργικός και τολμηρός, ωθώντας τον εαυτό του σε όλο και πιο φιλόδοξα εγχειρήματα: «Reacher» θα είναι ο τίτλος μιας πρωτότυπης σειράς, ειδικά γυρισμένης για την πλατφόρμα Amazon Prime, με την προβολή της να αρχίζει αυτές τις μέρες, στις 4 Φεβρουαρίου.Μάλιστα, για αυτή την εκδοχή του εμβληματικού ήρωά του, ο ίδιος ο Λι Τσάιλντ επέλεξε έναν νέο ηθοποιό. Αντί του Τομ Κρουζ, τον Τζακ Ρίτσερ υποδύεται πλέον ο Άλαν Ρίτσον, ένας κατά πολύ νεότερος ηθοποιός -αλλά και πολύ πιο μεγαλόσωμος. Εξάλλου το επώνυμο «Reacher» στην πραγματικότητα είναι ένας επιθετικός προσδιορισμός, ο οποίος σημαίνει στα αγγλικά «αυτός που φτάνει».«Reacher» ήταν το επάγγελμα στο οποίο θα διέπρεπε ο Λι Τσάιλντ, σύμφωνα με τη σύζυγό του. Η οποία, κάνοντας πικρό χιούμορ με την προοπτική της ανέχειας και της μιζέριας που ανοιγόταν μπροστά της αφ' ότου ο Λι Τσάιλντ έχασε τη θέση του στη Granada TV, του συνέστησε να αναζητήσει εργασία στον κλάδο των σούπερ μάρκετ: «Αν αποτύχεις σαν συγγραφέας, μη στεναχωριέσαι, πάντα μπορείς να βρεις δουλειά σαν reacher, για να πιάνεις προϊόντα από τα ψηλά ράφια, εκείνα που δεν θα φτάνουν οι πελάτες».Ο Λι Τσάιλντ, ο οποίος είναι πολύ μεγάλου αναστήματος εξού και το reacher, υπέμεινε στωικά το πείραγμα της συζύγου του και αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει αντί άλλου επωνύμου για τον ήρωά του. Το 1995, όταν έβαλε μπροστά του τη στοίβα με τις λευκές κόλλες χαρτιού, για πρώτη φορά πάνω στο τραπέζι -τότε δεν είχε καν γραφείο- ξεκινώντας να γράφει το πρώτο του μυθιστόρημα, ο Λι Τσάιλντ είχε ήδη βαφτίσει τον πρωταγωνιστή του σαν «Τζακ Ρίτσερ». Θα ήταν Αμερικανός, με άριστη στρατιωτική εκπαίδευση, πανύψηλος όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας, αλλά και αφοσιωμένος στο ιδεώδες της δικαιοσύνης.Ταυτόχρονα, ο έως τότε Τζέιμς Ντόβερ Γκραντ, εκτός από τον φανταστικό πρωταγωνιστή, βάφτισε και τον εαυτό του. Εφηύρε την περσόνα του Λι Τσάιλντ, για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και μια πρακτική σκοπιμότητα: Αν υπέγραφε τα βιβλία του σαν «Lee Child», βάσει του πρώτου γράμματος του επωνύμου του, οι υπεύθυνοι των βιβλιοπωλείων θα τον τοποθετούσαν ανάμεσα σε δύο από τους μεγαλύτερους συγγραφείς όλων των εποχών στο είδος τους, τον Raymond Chandler και την Agatha Christie -φυσικά στις προθήκες της λογοτεχνίας θρίλερ, αστυνομικού μυστηρίου κ.λπ.Σήμερα, στα 67 του χρόνια πλέον, ο Λι Τσάιλντ μπορεί να νιώθει δικαιωμένος για τις επιλογές του, για την πίστη στη φαντασία του η οποία γεννά διαρκώς ιστορίες που συγκλονίζουν τον αναγνώστη και τον παρασύρουν σε μια μανιώδη ανάγνωση των βιβλίων του, σχεδόν χωρίς ανάσα, από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα.Ο ίδιος έχει προ πολλού εγκατασταθεί στις ΗΠΑ και, προκειμένου να αναζωογονήσει την έμπνευσή του, έχει αποφασίσει να παραδώσει τη σκυτάλη στον μικρότερο αδελφό του, τον επίσης μυθιστοριογράφο Άντριου Τσάιλντ. Εξάλλου, οι δύο αδελφοί έχουν ήδη συγγράψει από κοινού το «Sentinel», ένα ακόμη σαγηνευτικό βιβλίο με κεντρικό ήρωα τον Τζακ Ρίτσερ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020. Επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη σημασία του επωνύμου του, ο Ρίτσερ είναι «αυτός που φτάνει» -όχι όμως και στο τέρμα της διαδρομής του ως πρωταγωνιστής απίθανων περιπετειών.Αυτό, άλλωστε, ισχύει κατεξοχήν για τον Λι Τσάιλντ, ο οποίος, εκτός από τον τίτλο του συγγραφέα μπεστ-σέλερ, έχει κερδίσει διακρίσεις όπως τον τίτλο του «Συγγραφέα της Χρονιάς» και βραβείο για τη δια βίου προσφορά του από τα φημισμένα British Book Awards, έχει ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτωρ σε πανεπιστήμια, ενώ περιλαμβάνεται στους Ταξιάρχες του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE), έναν τίτλο τιμής που απονέμει η Βασίλισσα της Αγγλίας σε προσωπικότητες που έχουν να επιδείξουν πλούσιο και εξέχον έργο. Και ο Λι Τσάιλντ είναι ακριβώς αυτό και το αποδεικνύει σχεδόν σε κάθε σελίδα, καθενός από τα βιβλία του.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί εκτάκτως το Μ. Σάββατο με το ΘΕΜΑ :«Νιώθω περήφανη που συμβάλω στη διεθνή προβολή της ελληνικής μόδας»Από την Μπάρμπρα Στρέιζαντ μέχρι τις Καρντάσιανκαι την Μπιγιονσέ: οι δημιουργίες της δημοφιλούς σχεδιάστριας γράφουν τη δική τους ιστορία στο κόκκινο χαλί«Εχω κρατήσει ζωντανό το παιδί μέσα μου»Η συνέντευξη που εξελίχθηκε σε φιλική συζήτηση και απολογισμός μιας γεμάτης ζωής, από την οποία επιλέγει να κρατάει μόνο τις καλές στιγμέςH δημοπρασία των 3,5 εκατ. ευρώΗ Τερψιχώρη Αγγελοπούλου του οίκου Bonhams μιλά για τα σπάνια έργα Ελλήνων δημιουργών που έχουν προκαλέσει φρενίτιδα στους συλλέκτες σε όλο τον κόσμοΟ Mr Athens Riviera μάς συστήνει ξανά τα ελληνικά νησιάΟ επιτυχημένος επιχειρηματίας προβάλλει διεθνώς το Αιγαίο μέσα από το νέο λεύκωμα των εκδόσεων Assouline «Greek Islands»Οι επαύλεις των διασήμωνΤα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ επιλέγουν να στεγάσουν την ευτυχία τους στην πιο φημισμένη περιοχή του Λος ΑντζελεςΟ σούπερ σταρ της ψηφιακής εποχήςO αρχιτέκτονας του μέλλοντοςAξεσουάρ που αναβαθμίζουν τα looks & η ευκολότερη ρουτίνα ομορφιάςToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μ. 