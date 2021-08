Μύκονος: «Πέταξε» 40% πάνω από το 2019 η τουριστική κίνηση στο νησί των ανέμων

Ο ένας εκ των διδύμων Dsquared (με πιο γραμμωμένο σώμα φέτος) δεν θα μπορούσε να λείπει από τη Μύκονο, όπως δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν και οι καλλονές που τον πλαισιώνουν

Τraffic ακόμη και στα σκάφη που αποβιβάζουν επισκέπτες στην Ψαρού

Η νέα βίλα του «Kensho» στην Ψαρού, που άνοιξε τον Ιούλιο, είναι συνεχώς νοικιασμένη από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, με τίμημα 10.000 ευρώ ημερησίως

Το σκηνικό των ξέφρενων πάρτυ ήταν ίδιο και φέτος, πάρα τις απαγορεύσεις λόγω της πανδημίας

Περί ορέξεως... αστακομακαρονάδα στο «Principote»

Οι τελευταίες βουτιές της Ευγενίας Νιάρχου στη Φτελιά, όπου κυκλοφορούσε χωρίς σωματοφύλακες και καθόταν σε ξαπλώστρα χωρίς ομπρέλα λίγο πριν αναχωρήσει για το Κάπρι

Στο «Alemagou» δεν έπεφτε καρφίτσα όλο το καλοκαίρι





Σάββατο βράδυ,10.30, έξω από το «Interni» στα Ματογιάννια, γύρω στα 30 άτομα περιμένουν για να μπουν μέσα στο εστιατόριο χωρίς κράτηση.Οι υπεύθυνοι στην πόρτα κάνουν ό,τι μπορούν για να τους δώσουν να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να μπουν μέσα, κάποιοι φεύγουν, αλλά πολλοί περιμένουν ακόμη και μία ώρα.Δίπλα στο «Coya», επίσης, δεν πέφτει καρφίτσα από τις 8.30, στο πρώτο sitting της βραδιάς, ενώ στο «Zuma» πρέπει να κάνεις κράτηση τουλάχιστον δύο μέρες πριν, κάτι που ισχύει για όλα τα hot στέκια του Νησιού των ανέμων.Το νησί, κυριολεκτικά, βιώνει μια σεζόν που τρέχει σαν τρελό φορτηγό, με τους τζίρους να είναι μέχρι στιγμής 40% ανεβασμένοι σε σχέση με αυτούς του 2019, το οποίο ήταν μυθικό για τη Μύκονο.Ειδικά μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου η πληρότητα άγγιξε το 100% σε ξενοδοχεία και καταλύματα, ενώ τα lear jets προσγειώνονταν με φρενήρεις ρυθμούς, τέτοιους μάλιστα που concierge αναζητούσε υπεύθυνους για να δοθεί άδεια προσγείωσης στο ιδιωτικό αεροσκάφος του πελάτη του, αφού δεν υπήρχε διαθέσιμη ώρα!Απίστευτο κι όμως αληθινό για τη Μύκονο του 2021, που εισπρακτικά ζει μεγάλες στιγμές, μεγαλύτερες ακόμα και από αυτές της σεζόν του 2019.Είναι τόσος πολύς ο κόσμος που το νησί μοιάζει τις περισσότερες μέρες με ένα πανέμορφο, αλλά πυκνοκατοικημένο μέχρι εκεί που δεν παίρνει, παραθαλάσσιο προάστιο.Το «δεν παίρνει» βέβαια είναι σχετικό, αφού μεγάλες αλυσίδες και όμιλοι όπως η Four Seasons, η Armani Hotels και η One & Only ετοιμάζουν νέες ξενοδοχειακές μονάδες. Την ίδια στιγμή οι ουρές χιλιομέτρων στους περιφερειακούς δρόμους θυμίζουν μποτιλιαρισμένη παραλιακή Σάββατο βράδυ, ενώ καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες περιμένουν ακόμη και μία ώρα για να μπουν σε κάποιο από τα διάσημα beach clubs.Εκεί όπου τα «καλά» τραπέζια ανοίγουν με ποσά από 10.000 έως 50.000 ευρώ για τους big spenders, τους πελάτες δηλαδή με πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια, που δεν διστάζουν να ανοίξουν εξάλιτρες Cristal ή ένα τρίλιτρο Chateau Haut-Brion του 1999, που τιμάται 15.000 ευρώ, για να συνοδέψουν το γεύμα τους.Την περασμένη Κυριακή στο «Scoprios» δεν έπεφτε καρφίτσα και η ουρά των αυτοκινήτων που κατέληγαν στο πάρκινγκ του ξεπερνούσε τα 5 χιλιόμετρα.Αντίστοιχα, τη Δευτέρα 23 του μήνα, το «Principote» στον Πάνορμο έκανε 900 κουβέρ, πηγαίνοντας από την αρχή της σεζόν με τα φρένα σπασμένα, όπως και όλα σχεδόν τα beach clubs του νησιού.Οπως έλεγε χαρακτηριστικά γνωστός επιχειρηματίας σε φίλους του, φέτος ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ήταν εκπληκτικοί μήνες, ακόμη και παρά το τοπικό lockdown της μιας εβδομάδας που επιβλήθηκε τον Ιούλιο, με περιοριστικά μέτρα και παύση της μουσικής. Ηταν η εβδομάδα που το κατάστημα Γερμανός, αλλά και όποιο μαγαζί πουλούσε ασύρματα ηχεία ξέμεινε από εμπόρευμα, αφού οι τουρίστες τα αγόραζαν σωρηδόν.Κάπως έτσι, Sony και JBL ύψους μισού μέτρου, εμφανίστηκαν σε όλα τα κλαμπ και μπαρ, με τους ιδιοκτήτες να μην μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο πέρα από συστάσεις να μην παίζουν δυνατά και να μη φαίνονται.Τον Ιούλιο το νησί φράκαρε μετρώντας, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 170.000 επισκέπτες και περίπου 50.000 εργαζομένους, όλοι πάνω σε αυτό τον «χρυσό» βράχο όπου το χρήμα ρέει ασταμάτητα.Ασταμάτητα βέβαια ρέουν και τα transfers που μεταφέρουν μικρές και μεγάλες παρέες στα διάσημα στέκια για διασκέδαση με μέτρο, που δύσκολα τηρήθηκε. Πώς να καθίσεις κάτω ανθρώπους που ήρθαν για να ξοδέψουν και να παρτάρουν απ’ το ένα πρωί μέχρι το άλλο πρωί; Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις σε μέρη όπως το «Nammos», το «Principote», το «Alemagou» και το «Scorpios».Στον Πάνορμο η ασφάλεια του μαγαζιού έδινε μάχη για να μην περνάνε στον χώρο του εστιατορίου άνθρωποι που δεν είχαν τραπέζι και ήθελαν απλώς να κολλήσουν σε κάποια παρέα και να διασκεδάσουν.Στο «Scorpios» οι υπεύθυνοι έτρεχαν κάθε τρεις και λίγο για συστάσεις σε όσους σηκώνονταν, ειδικά από τη στιγμή που η Αστυνομία χρησιμοποιούσε drones για να ελέγχει από ψηλά την κατάσταση. Στo «Nammos» υπήρξαν μέρες που η μουσική επίτηδες κρατήθηκε σε χαμηλούς ρυθμούς προκειμένου να μην ξεφεύγει η κατάσταση, ενώ το «Alemagou» απέφυγε τα καθιερωμένα πάρτυ του για να μην υπάρξουν προβλήματα. Οπως λένε όλοι σχεδόν οι επιχειρηματίες, οι καθημερινές είχαν τρομερή δυναμική, καλύτερη από αυτών της προπέρσινης σεζόν, καταγράφοντας αύξηση 40%, ποσοστό που ισχύει για τα μεγάλα κλαμπ στις παραλίες και τα διάσημα εστιατόρια όπως το «Noema», το «Coya» και το «Nusret» με τις χρυσές μπριζόλες του Τούρκου Salt bae. Οσοι δεν πρόλαβαν να ανοίξουν όπως το «Bagatelle» στη Χώρα και το «Pacha» στη Φτελιά, λόγω κωλυμάτων, είναι σαφώς οι χαμένοι της φετινής σεζόν, αν και οι Ισπανοί ισορρόπησαν την κατάσταση με το «Lio» και το «Destino Hotel».Το τελευταίο προστέθηκε στην αλυσίδα των νέων ξενοδοχειακών αφίξεων στο Νησί των Ανέμων, μία μόνο από τις πολλές που ετοιμάζονται σε διάφορες περιοχές του.Ηδη η One & Only αγόρασε, σύμφωνα με πληροφορίες, το ξενοδοχείο «Αφροδίτη» στον Καλαφάτη, η Mandarin έρχεται στο Καλό Λιβάδι, αναμένονται το νέο «Armani» και το «Four Seasons» στον Καραπέτη αλλά και το «Raffles» στον Καλαφάτη.Η συντριπτική πλειονότητα των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων του νησιού εξακολουθεί να έχει πολύ υψηλές πληρότητες και τον Αύγουστο, έναν μήνα που παραδοσιακά δεν έχει τους big spenders, αλλά πελάτες χαμηλότερων εισοδημάτων, που δεν ξοδεύουν χωρίς να το σκεφτούν πρώτα.Τον περασμένο μήνα η Μύκονος έσκασε κυριολεκτικά από τουρίστες που γέμισαν τα πεντάστερα ξενοδοχεία εντός και εκτός Χώρας, ενώ οι κρατήσεις έπεφταν σαν το χαλάζι. Η νέα βίλα του «Kensho» στην Ψαρού, η οποία άνοιξε τον Ιούλιο, είναι συνεχώς νοικιασμένη από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, με τίμημα 10.000 ευρώ ημερησίως, για τον τυχερό που απολαμβάνει τα 300 τ.μ., την εκπληκτική θέα στον κόλπο της Ψαρούς και τα τέσσερα υπνοδωμάτια, καθένα με δικό του μπάνιο. Στο «Cavo Tagoo» δεν πέφτει καρφίτσα, καθώς και στο «Belvedere», στο άρτι αφιχθέν «Kalesma», σε αυτά της οικογένειας Δακτυλίδη όπως το «Utopia», αλλά και σε άλλα πολύ γνωστά ξενοδοχεία.Το ίδιο συνέβη και με τις βίλες, ειδικά τις μεγάλες, όπως αυτή που νοίκιασε Ισραηλινός επιχειρηματίας καταβάλλοντας 15.000 ευρώ ημερησίως γι’ αυτόν και την παρέα του. Σύμφωνα με τα όσα ακούγονται, αν όλα συνεχίσουν ομαλά, τα ξενοδοχεία θα κλείσουν με τζίρο ίδιο με αυτόν του 2019 σε ένα νησί όπου φέτος είχε τόσο κόσμο που πάρα πολλά μαγαζιά αναγκάζονταν να διπλώνουν και να τριπλώνουν τραπέζια. Τι σημαίνει αυτό; Οι πελάτες κάθονταν για φαγητό έχοντας ένα περιθώριο μόνο δύο ωρών για να απολαύσουν το γεύμα τους. Αυτό κάποιες φορές φυσικά δημιούργησε προβλήματα, αφού παρέες που είχαν κάνει λογαριασμούς 5.000 και 7.000 ευρώ ήθελαν να συνεχίσουν με ποτό ανοίγοντας φιάλες, κάτι όμως που δεν τους επετράπη.Το νησί είχε και φέτος την τιμητική του σε ό,τι αφορά προσωπικότητες του διεθνούς jet set, σταρ του ποδοσφαίρου και διάσημα μοντέλα που έρχονται ανελλιπώς κάθε χρόνο. Η πιο αθόρυβη παρουσία ήταν η Ευγενία Νιάρχου που σπάνια άφηνε τη βίλα της στην Αλεόμανδρα για να κατέβει στη Χώρα, ενώ προτιμούσε για μπάνιο το «Alemagou» στη Φτελιά.Εκεί στα τέλη Ιουλίου έκανε τις τελευταίες της βουτιές η κόρη του Φίλιππου Νιάρχου που κυκλοφορούσε χωρίς σωματοφύλακες και καθόταν σε ξαπλώστρα χωρίς ομπρέλα, πριν αναχωρήσει για το Κάπρι και την Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Ακόμη, το μισό Euro πέρασε από το νησί, ενώ από τα μέσα Ιουλίου και μετά άκουγες σχεδόν παντού τη ρωσική γλώσσα, αφού, όπως έλεγε χαριτολογώντας επιχειρηματίας, «το μισό Κίεβο έχει έρθει στη Μύκονο».Για του λόγου το αληθές, μάλιστα, μπήκε σε δημοφιλή εφαρμογή αναζήτησης ερωτικού συντρόφου και οι Ουκρανές καλλονές που ήταν στο νησί κυριαρχούσαν. Από το νησί όμως λείπουν πλέον οι Ελληνες, ακόμη και αυτοί που έχουν σπίτια, καθώς δεν αντέχουν το έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο, αλλά και το ότι δύσκολα πλέον βρίσκουν τραπέζι για φαγητό σε κάποιο in στέκι.Παρ’ όλα αυτά, όσοι από αυτούς το επισκέφτηκαν τιμούν δεόντως το «Solymar» στο Καλό Λιβάδι, που πηγαίνει επίσης πολύ καλά και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τζίροι του μέχρι στιγμής είναι πάνω από αυτούς του καλοκαιριού του 2019. Τότε που οι εισπράξεις έκαναν ρεκόρ, μόνο που τα... ρεκόρ είναι για να σπάνε, κάτι που συμβαίνει μέχρι στιγμής στον πιο δημοφιλή -μαζί με τη Σαντορίνη- τουριστικό προορισμό.Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να είναι σαφώς πιο ήρεμος, οι ρυθμοί θα πέσουν αρκετά και η κυκλοφοριακή συμφόρηση θα πάψει να υφίσταται, σε έναν μήνα που για πολλούς μαζί με τον Ιούνιο είναι οι ιδανικοί για να επισκεφτεί κάποιος το νησί. Εκείνες τις ημέρες ακούς πλέον αρκετά την ελληνική γλώσσα στο... πριγκιπάτο της Μυκόνου, που πορεύεται, θαρρείς, αυτόνομο εδώ και χρόνια, εμποτισμένο για τα καλά από τη μυρωδιά του ναργιλέ που κυριαρχεί σχεδόν παντού.