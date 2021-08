Κορωνοϊός: Στα 3.273 τα κρούσματα - 20 θάνατοι, 286 οι διασωληνωμένοι

Το πρώτο πλήρως animated stand up special show όλων των εποχών, αποκλειστικά από το Vodafone TV

709 (190 στο κέντρο της Αθήνας), 336 στην Κρήτη (151 στο Ηράκλειο και 102 στα Χανιά), 318 στη Θεσσαλονίκη, 115 στην Αχαΐα, 113 στη Μεσσηνία και 100 στη Ρόδο.









ανακοίνωσε τηνπως τα νέα εργαστηριακάπου καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι, εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε(ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ των οποίων 51.1% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 128 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.409 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.Απότα νέα κρούσματα στηνείναι100 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής86 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών38 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής112 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών190 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών73 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών88 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς22 κρούσματα στην Π.Ε. Νήσων318 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης37 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας1 κρούσμα στην Π.Ε. Άνδρου26 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας16 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας10 κρούσματα στην Π.Ε. Αρτας115 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας25 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας7 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών11 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας41 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου75 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας4 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας10 κρούσματα στην Π.Ε. Ζακύνθου86 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας27 κρούσματα στην Π.Ε Ημαθίας151 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου4 κρούσματα στην Π.Ε. Θάσου29 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας16 κρούσματα στην Π.Ε. Θήρας1 κρούσμα στην Π.Ε. Ιθάκης9 κρούσματα στην Π.Ε. Ικαρίας34 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων86 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας10 κρούσματα στην Π.Ε. Καλύμνου13 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας2 κρούσματα στην Π.Ε. Καρπάθου13 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς2 κρούσματα στην Π.Ε. Κέας-Κύθνου62 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας12 κρούσματα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας19 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς66 κρούσματα στην Π.Ε Κοζάνης45 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας4 κρούσματα στην Π.Ε. Κω33 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας70 κρούσματα στην Π.Ε Λάρισας26 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου27 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου24 κρούσματα στην Π.Ε. Λευκάδας1 κρούσμα στην Π.Ε. Λήμνου28 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας113 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας2 κρούσματα στην Π.Ε. Μήλου22 κρούσματα στην Π.Ε. Μυκόνου26 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου25 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης16 κρούσματα στην Π.Ε. Πάρου29 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας28 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας28 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας57 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου22 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης100 κρούσματα στην ΠΕ Ρόδου7 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου30 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών13 κρούσματα στην Π.Ε. Σποράδων6 κρούσματα στην Π.Ε. Σύρου4 κρούσματα στην Π.Ε. Τήνου25 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων31 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας15 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας13 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας55 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής102 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων11 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου170 κρούσματα υπό διερεύνησηΟιμε COVID-19 είναι, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι(61.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη. To 83.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.896 ασθενείς. ΟιCovid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι(ημερήσια μεταβολή - 4.83%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναιΗ διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 40 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).Ολοκληρώθηκε από τοτου ιούπου λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.011 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδοΑπό τον έλεγχο των, αναδείχθηκαν συνολικάμε στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) καιδείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring).Από αυτά, τααφορούν στη μετάλλαξη «Δέλτα» και μόλιςστη βρετανική μετάλλαξη. Συνολικά, τα κρούσματα με την ινδική μετάλλαξη φτάνουν στα