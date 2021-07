ΓΕΕΘΑ: Συνάντηση Φλώρου με τον Αρχηγό ΓΕΑ των Εμιράτων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Διμερή συνάντηση με τον(Α/ΓΕΑ - Commander of the Air Force and Air Defence) τωνπραγματοποίησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγόςτην Τετάρτη 14 Ιουλίου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Άμυνας και Ασφάλειας DEFEA 2021.Κατά την συνάντησή τους οι δύο Αρχηγοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Πολυεθνική Διακλαδική Άσκηση, καθώς και στη διμερή αεροπορική συνεκπαίδευση στηΟι εν λόγω δραστηριότητες συνέβαλαν στην προαγωγή της διαλειτουργικότητας των συμμετεχουσών μονάδων, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, κοινός στόχος των οποίων είναι η εδραίωση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.Επίσης, αναφέρθηκαν στην κατασκευήκαισε χώρο που έχει παραχωρηθεί στοκαι έχει διαμορφωθεί για την εξυπηρέτηση του προσωπικού των ΗΑΕ που θα εκπαιδεύεται στην ΕΑΒ. Τις εν λόγω εγκαταστάσεις επισκέφθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Ελλάδα ο Αρχηγός ΓΕΑ των ΗΑΕ, την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021.Τέλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ευχαρίστησε τον Α/ΓΕΑ των ΗΑΕ για την παρουσία του στην Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας DEFEA 2021, εξάροντας την ιδιαίτερη σχέση που έχουν αναπτύξει οι Ένοπλες Δυνάμεις των δύο χωρών.