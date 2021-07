Κυβερνητικός συναγερμός για τέταρτο κύμα: Νέα μέτρα από σήμερα -Τι αλλάζει στα ταξίδια

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cckvwoakydn5-se)





έχει σημάνει από νωρίς το πρωί για την κυβέρνηση, καθώςμε κύριο πεδίο εφαρμογής τις μετακινήσεις, μπροστά στα νέα -και ανησυχητικά- δεδομένα στο μέτωπο της πανδημίας του κορωνοϊου. Αφενός η κατακόρυφη άνοδος των νέων κρουσμάτων και αφετέρου η εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα στην Κρήτη, όταν τονο ένας μετά τον άλλο οι επιστήμονες.«Είμαστε στην αρχή του τέταρτου κύματος που έρχεται με μεγάλη βιαιότητα», εκτίμησε ο ερευνητής Εθνικού Ινστιτούτου ΗΠΑ, Γακόμη και εντός Αυγούστου δεν απέκλεισε ο Καθηγητής Μικροβιολογίας, Αθανάσιος Τσακρής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Οι έντονες προειδοποιήσεις των ειδικών εδράζονται όχι μόνο στα αριθμητικά δεδομένα, αλλά και στην πιθανή χαλάρωση που μπορεί να επιφέρει το καλοκαίρι στα μέτρα κοινωνικής απόστασης και κυρίως στο ρυθμό προσέλευσηςΗ οριακή, άλλωστε, επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας έγινε αισθητή το περασμένο Σάββατο, οπότε τα κρούσματα ανήλθαν σε 1.001, σε συνδυασμό με την πτώση του εμβολιαστικού ρυθμού σε πολλές περιοχές της χώρας.Αξιολογώντας τα παραπάνω δεδομένα,μέσω τηλεδιάσκεψης και με τη συμμετοχή της ηγεσίας των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας. Αντικείμενο της σύσκεψης αναμένεται να αποτελέσουν αφενός οι εξελίξεις γύρω από την πανδημία και αφετέρου η πορεία των εμβολιασμών, η οποία δεν εξελίσσεται με την ίδια ταχύτητα σε όλους τους νομούς.ως κομβική στο εξής αναφορικά με την ενημέρωση των πολιτών, αλλά και τη διευκόλυνση τους ως προς τη διαδικασία του εμβολιασμού. Στην κατεύθυνση αυτή, ξεκινά αύριο από την Κρήτημονάδες του υπουργείου Υγείας με την οργανωτική υποστήριξη των οικείων δήμων, πρωτοβουλία που δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας το αμέσωςΣτο σχεδιασμό, άλλωστε, τουοι όποιες αρρυθμίες στο εμβολιαστικό πρόγραμμα προβλέπεται να θεραπεύονται τοπικά, καθώς την πιθανότητα οριζόντιων μέτρων υπό τη μορφή lockdown για τρίτο συνεχή χειμώνα απέρριψε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.τόνισε ο κ.σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή», ξεκαθαρίζοντας πως μια νέα έξαρση της πανδημίας «θα αφορά κατά κανόνα τους ανεμβολίαστους». Στον αντίποδα, ο κ. Μητσοτάκηςμε αφορμή τους περιορισμούς στην ψυχαγωγία από τα μέσα του μήνα, εξηγώντας πως θα υφίστανται «περισσότερες ελευθερίες για τους εμβολιασμένους, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα και για τους ανεμβολίαστους,Σε κάθε περίπτωση, το κυβερνητικό επιτελείο θα αξιολογήσει την ανταπόκριση των πολιτών στα νέα μέτρα, αρχής γενομένης από σήμερα, οπότε και τέθηκαν σε εφαρμογή. Συγκεκριμένα, οι μετακινήσεις με αεροπλάνα και πλοία με κατεύθυνση τα νησιά προϋποθέτουν για την επιβίβαση ενηλίκων:· πιστοποιητικό εμβολιασμού (με παρέλευσηαπό τη δεύτερη δόση)· πιστοποιητικό(που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει 180 ημέρες μετά από αυτόν),· αρνητικό αποτέλεσμα· αρνητικό αποτέλεσμαενώ συμπληρώνεται και το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας από κάθε επιβάτη, πριν την επιβίβασή του στα πλοία.Οι ανήλικοιπριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού, ενώ τα παιδιά κάτω των 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.. Όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση, για τους οποίους παραμένει ενεργή η δυνατότητα μετακίνησης με self-test,Επιβάτες σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, για τους οποίους παραμένει ενεργή η δυνατότητα μετακίνησης με self-test, σε εβδομαδιαία βάση, είτε εντός 24 ωρών πριν από την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.Όσοι μετακινούνται στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, Πέραμα Μεγαρίδος-Φανερωμένη Σαλαμίνας, Ρίο-Αντίρριο, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από την ηπειρωτική χώρα προς την Εύβοια, καθώς και στις πορθμειακές γραμμές Πόρου-Γαλατά Τροιζηνίας, Πούντα-Ελαφόνησος Λακωνίας και Τρυπητή-Αμμουλιανή Χαλκιδικής, για τους οποίους παραμένει ενεργή η δυνατότητα μετακίνησης με self-test 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού.Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα για περιορισμένες πληρότητες προς αποφυγή συνωστισμού, που ανέρχονται σε 65% στα λεωφορεία δημόσιας χρήσης και 85% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ και τον σιδηρόδρομο. Με την ίδια πληρότητα θα κινούνται και τα τουριστικά λεωφορεία, αλλά και τα λεωφορεία για την ξενάγηση στα μεγάλα αστικά κέντρα.Στο δημόσιο τομέα συνεχίζεται η εξυπηρέτηση του κοινού με ραντεβού (με αναλογία 1 άτομο ανά 16τμ), ενώ παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας και σε εξωτερικό χώρο,. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες με φυσική παρουσία υποχρεούνται σε self test μια φορά την εβδομάδα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, όπως και οι στρατιωτικοί δικαστές.Υπενθυμίζεται ότι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα υποχρεούνται σε self test έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Επιπλέον, σταθερή παραμένει η υποχρέωση των εργαζόμενων για τη διενέργεια self test μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση στον τόπο εργασίας, το οποίο θα ισχύει για μία εβδομάδα από την ημέραΌσον αφορά τοτο οποίο τίθεται σε εφαρμογή στις 15 του μήνα για τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, περιλαμβάνει το ίδιο σύστημα εισόδου στο σινεμά, αφού•πιστοποιητικό εμβολιασμού (με παρέλευση 14 ημερών από τη δεύτερη δόση)•πιστοποιητικό νόσησης,•αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή•αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες πριν την προβολή,αλλά και με self test εντός 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προβολής.Σε λειτουργία παραμένουν μόνο τα ανοιχτά (υπαίθρια) κέντρα διασκέδασης, τα οποία επανεκκίνησαν στις 2 Ιουλίου, εφόσον περιορίσουν την πληρότητά τους στο 25%, με τους πελάτες να επιδεικνύουν κατά την είσοδο:•πιστοποιητικό εμβολιασμού (με παρέλευση 14 ημερών από τη δεύτερη δόση)•πιστοποιητικό νόσησης ή•βεβαίωση αρνητικού rapid test εντός 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προσέλευσης.Στο νέο πλαίσιο, παραμένουν η υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο από το προσωπικό, όσο και από τους θαμώνες, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 άτομα ανά τραπέζι. Σε περίπτωση καταστρατήγησης των μέτρων, δεν αποκλείεται η αυστηροποίηση των όρων λειτουργίας, περιορίζοντας τη χωρητικότητα και τον αριθμό των θαμώνων ανά τραπέζι.Με πληρότητα 50% θα λειτουργούν καιι, στους οποίους η είσοδος θα επιτρέπεται με:· πιστοποιητικό εμβολιασμού ή· πιστοποιητικό νόσησης· αρνητικό αποτέλεσμα self-test εντός 24 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα του αγώνα.Πράσινο φως για τη διεξαγωγή τους, ωστόσο, θα λαμβάνουν τα πανηγύρια μόνο σε εκείνες τις γεωγραφικές περιοχές που το ποσοστό του εμβολιασμού του πληθυσμού 14 ημέρες μετά από την πρώτη δόση θα υπερβαίνει το 50%.Δωμάτια απόδρασης (escape rooms)· πιστοποιητικό νόσησης ή· οι χρήστες έχουν αρνητικό rapid test τις τελευταίες 24 ώρες ή· έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση του εμβολίου.