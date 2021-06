ΕΟΔΥ: Που θα γίνουν αύριο Τετάρτη τα δωρεάν rapid test

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αύριο, Τετάρτη 30 Ιουνίου,θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00-20:002. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:003. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:004. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30-15:005. Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, 'Αγιος Στέφανος, 09:30-15:006. Δήμος Ιλίου, Αίαντος 59, Ίλιον, 09:00 -15:007. Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00-15:008. Δ. Ελληνικό - Αργυρούπολη, Πλ. Σουρμένων - Ιασωνίδου, 09:30 -15:009. Δ. Γαλατσίου, Γαλατσίου & Βείκου, Πλ. Ηρώων, 09:30 -15:0010. Δ. Ν. Σμύρνης, Πλ. Νέας Σμύρνης, 09:30 -15:0011. Λιμάνι Θεσσαλονίκης, στην προβλήτα 1, 09:00 - 20:3012. Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 08:30-20:3013. Ιατρείο της ΔΕΘ, ( είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία), 08:30-15:3014. Δ. Καλαμαριάς, εντός δημοτικού θεάτρου οδός Χηλής και Τριπόλεως, 09:30-15:0015. Δ. Θέρμης, στην κοινότητα Νέας Ραιδεστού, 09:30 - 15:0016. Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, στο Φίλυρο στο χώρο της Κοινότητας, 09:30 - 15:0017. Δ. Παύλου Μελά, Στρατόπεδο Καρατάσιου, Λεωφόρος Στρατού 37, 09:30 - 15:0018. Δ. Αμπελοκήπων Μενεμένης, ΚΑΠΗ Μενεμένης, διεύθυνση Έλλης Αλεξίου 10, 09:30-14:3019. ΚΑΠΗ Αγρινίου, Παπαφλέσα 5, Αγρίνιο, 08:30-10:0020. Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, Αιτωλοακαρνανία, 10:3021. ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, Τρικούπη Σπυρίδωνος 31, 09:00-17:0022. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος, 09:0023. Κ.Υ. 'Ανδρου, Χώρα, 09:00-17:0024. Δημαρχείο Ναυπλίου, Βασ. Κωνσταντίνου 34, 09:30-17:0025. Πλατεία Αγίου Πέτρου, 'Αργος, 09:00-14:0026. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:0027. Παναρκαδικό Νοσοκομείο, 08:0028. Πλατεία Καρτσιώτη, 'Αστρος, Αρκαδία, 09:00-14:0029. Δημαρχείο 'Αρτας, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 07:00-15:0030. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:3031. Πλατεία Στάδιο Παναχαϊκής, Πάτρα, 09:00-14:3032. Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-17:0033. Κοινοτικό Κατάστημα Καπαρέλλι, Δ. Θήβας, 09:00-11:0034. Κοινοτικό Κατάστημα Κάστρο, Βοιωτία, 12:00-14:0035. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ζιάκα 23, Γρεβενά, 09:00-14:0036. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:0037. Κέντρο Ενημέρωσης Δ. Δράμας, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-17:0038. Κοινότητα Φωτολιβούς, Δράμα, 09:0039. Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευριπίδου Ζιγκμπουργκ 10, 08:00-16:0040. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 09:00-17:0041. Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 08:00-16:0042. Drive through στο Κέντρο Νεότητας «Φώτης Κοσμάς», 09:00-15:0043. Πλατεία Κύπρου, Αλεξανδρούπολη, 09:00-15:0044. ΚΤΕΛ Χαλκίδας, Στυρών 1, Χαλκίδα, 09:00-14:0045. Αγροτικό Ιατρείο Λουτρών Αιδηψού, όπισθεν δημαρχείου, 08:00-14:0046. Πλατεία Κατσαντώνη, Απόδημων Ευρυτανών 17, Καρπενήσι, 09:00-17:0047. Κ.Υ. Ζακύνθου, Γλάδστωνος 1 & Φωσκόλου 83, 09:00-17:0048. Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Σάκη Καράγιωργα, Πύργος, 09:00-17:0049. Κοινοτικό Γραφείο Φρίξα, Ηλεία, 09:00-11:0050. Κοινοτικό Γραφείο Σκιλλούντα, Ηλεία, 12:00-14:3051. Πρώην Δημαρχείο Βάρδας, Ηλεία, 09:00-14:3052. Κοινοτικό Γραφείο Κρυόβρυσης, Ηλεία, 10:00-14:3053. Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντιστάσεως 42, 09:30-14:0054. ΚΑΠΗ Βέροιας, Αριστοτέλους 3, Βέροια, 09:00-17:0055. Δημοτικό Πάρκο Νάουσας, Ημαθία, 09:30-14:0056. Κοινότητα Αγίας Μαρίνας, Βέροια, 09:30-14:0057. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο, 09:00-15:0058. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο, 09:00-15:0059. Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος, 09:00-17:0060. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα, 09:00-17:0061. Δημαρχείο Πέρδικας, Θεσπρωτία, 10:0062. Κ.Υ. Ευδήλου, Ικαρία, 09:00-17:0063. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:0064. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Μεταμόρφωση Ζίτσας, Ιωάννινα, 09:0065. Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα, 09:00-17:0066. Ελευθερούπολη, Καβάλα, 09:0067. Δημοτικό Κτήριο ΔΟΝΑ, Λακκί, Λέρος, 09:00-17:0068. Κεντρικό Λιμένας Καλύμνου, Πόθια, Κάλυμνος, 09:00-17:0069. Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Δ. Καρδίτσας, 08:00-13:0070. Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, Μυρμιδόνων 2, Καρδίτσα, 08:00-13:0071. Δ. Παλαμά, Κοινότητα Ιτέας, Καρδίτσα, 08:30-12:0072. Drive through στον Περιφερειακό Καρδιτσομαγούλας, Καρδίτσα, 08:00-13:0073. Λ. Κύκνων, Καστοριά, 09:0074. Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:00-16:0075. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:0076. Κόμβος Σιδαρίου, Κέρκυρα, 09:3077. Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, 09:00-17:0078. ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:0079. Κ.Υ. Κοζάνης, Αριστοφάνους & Καταφυγίου, 09:00-17:0080. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, 08:0081. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, 09:30-14:0082. Πλατεία ΟΣΕ, Λουτράκι, Κορινθία, 09:30-13:3083. Επαρχείο Κω, Ακτή Μιούλη 2, 08:00-16:0084. Κοινότητα Κέφαλου, Κως, 10:0085. Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 09:00-17:0086. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, Κύπρου 83, 08:00-13:0087. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 08:00-13:0088. Δημοτική Πισίνα Νεάπολης, Λάρισα, 11:00-14:0089. 'Αγιοι Ανάργυροι, Λάρισα, 08:0090. Πλατεία Τούμπας, Λάρισα, 08:00-13:0091. 'Αγιος Αχίλιος, Λάρισα, 08:00-13:0092. Πλατεία Καραθάνου & Ζαρμάνη, Λάρισα, 08:00-13:0093. Ελασσόνα, Λάρισα, 08:00-13:0094. ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι, 09:00-17:0095. Κ.Υ. Μυτιλήνης, Πλατεία Μαρτύρων, 09:00-17:0096. Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, Μυτιλήνη, 08:30-15:0097. ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-16:0098. Περιφερειακό Ιατρείο Πορτιάνου, Επαρχιακή Οδός Κοντιά-Κούταλης, Λήμνος, 08:00-16:0099. Πλατεία Ελευθερίας, Ελευθερίου Βενιζέλου, Βόλος, 09:00-17:00100. 'Ανω Βόλος, 7 η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00101. Κτίριο ΠΕ Μαγνησίας, Βόλος, 09:00-14:00102. Drive through στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-14:00103. Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, απέναντι από Αριστομένους 93, Καλαμάτα, 08:00-17:00104. Αγορά Καλαμάτας, 09:00-14:00105. Κ.Υ. Μελιγαλά, 09:00-14:00106. Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης «Φίλιππος Αμοιρίδης», Δράμας 87, 09:00-17:00107. Κεντρική Πλατεία Ξάνθης, 10:00108. Πλατεία Νάουσας, Πάρος, 09:00-17:00109. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, Πέλλα, 08:00-16:00110. Δημαρχείο Κρύας Βρύσης, Πέλλα, 09:00-14:00111. Χώρος Εμποροπανήγυρης, Ανδρομάχη Πιερίας, 09:00-17:00112. Drive through στο Αιγίνιο, Πιερία, 08:30113. Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη, 10:00-13:30114. Παραλία Πρέβεζας, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-17:00115. Παραλία Πάργας, Πρέβεζα, 09:00116. Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου, Ηγουμένου Γαβριήλ, 09:00-17:00117. 1 ο ΚΑΠΗ Κομοτηνής, 10:00-15:00118. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, Παπαλουκά 5-8, 09:00-17:00119. Πλατεία Σαν Φραντζλεσκο, Ρόδος, 09:30-15:30120. Κεντρική Πλατεία Κοκκαρίου, Κοκκάρι, Σάμος, 09:00-17:00121. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος, 08:00122. Γ.Ν. Σάμου, 08:30123. Drive through στο Εθνικό Στάδιο Σερρών, 09:00-14:00124. Λιμάνι Σκιάθου, 09:00-17:00125. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Ερμούπολη, Σύρος, 08:30-17:00126. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 09:00-14:00127. Πλατεία Δεσποτικού, Δεληγιώργη 3, Τρίκαλα, 08:00-13:00128. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 09:30129. Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, Οδός Φιλίας, Λαμία, 09:30-16:30130. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00131. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 07:00-15:00132. Λαϊκή Αγορά Φλώρινας, 07:00-15:00133. Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 07:00-15:00134. Νέα Μουδανιά, περιοχή Ηρώου, αρχή Τζουβάρας, Χαλκιδική, 09:00-17:00135. Πευκοχώρι Χαλκιδικής, 09:30136. Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, 09:00-17:00137. Πλατεία Βουνακίου, Χίος, 09:00-17:00