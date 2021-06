Μύκονος: Η Ψαρού δεν θυμίζει πλέον... Γάζα - «Τα βρήκαν» Nammos και Kensho

Η bwin και ο Ολυμπιακός κατάφεραν, μέσω της πρωτοβουλίας των “bwin Monday Night Game Against Covid-19”, να σταθούν εμπράκτως στο πλευρό ευπαθών κοινωνικών ομάδων και του ΕΣΥ, καθώς διοργάνωσαν επτά αγώνες, συγκέντρωσαν περισσότερους από δύο τόνους υγειονομικό υλικό και βοήθησαν 24 Νοσοκομεία, ΜΚΟ και Ιδρύματα!





Η σκηνή που διαδραματίστηκε πριν από λίγες ημέρες στο δρομάκι της Μυκόνου που κατεβαίνει στο πασίγνωστο «Nammos» και το πολύ γνωστό ξενοδοχείο «Kensho» προκάλεσε, αν μη τι άλλο, απορίες. Εργαζόμενος του ξενοδοχείου που έβγαινε από το πάρκινγκ περπατώντας προς την είσοδο, δέχτηκε ουκ ολίγες καλημέρες και ευχές για καλή σεζόνκάτι που φάνταζε αδύνατο αν σκεφτεί κανείς το εκρηκτικό κλίμα που επικρατούσε πέρυσι ανάμεσα στις δύο επιχειρήσεις, που τα είχε όλα!Απλωμένα εσώρουχα που αντίκριζαν οι πελάτες του ξενοδοχείου, σκαλωσιά που έκρυβε την ταμπέλα του, επιδρομές με κλαρίνα σε εκδηλώσεις του και ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν και από τις δύο πλευρές.Το «Nammos» πέρυσι θεώρησε ότι το «Kensho» διαφημιζόταν χρησιμοποιώντας πλάνα από τις καμπάνες και την παραλία του ως δικά του, όπως γράφτηκε στην αίτηση που κατέθεσε.Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου απάντησε υποστηρίζοντας ότι από την αρχή της καλοκαιρινής σεζόν (σ.σ.: αυτή του 2020) τοποθετούνταν επί καθημερινής βάσεως 20 εσώρουχα μπροστά από τη βίλα του ξενοδοχείου, μια σκαλωσιά με μαύρο πανί ακριβώς μπροστά και στο ύψος της πινακίδας εντοπισμού και προβολής του ξενοδοχείου, αγνώστων ιδιοκτητών οχήματα μπροστά στην είσοδο του ξενοδοχείου και μια στοίβα από ξαπλώστρες στο σημείο όπου συνορεύουν οι δύο επιχειρήσεις, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα τείχος ανάμεσά τους.Με δεδομένα όλα αυτά που συνέβησαν πέρυσι, οι ευγενικοί χαιρετισμοί υπαλλήλων των δύο επιχειρήσεων και οι ευχές εκατέρωθεν για καλή σεζόν δείχνουν ότι επήλθε εκεχειρία ανάμεσα στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, κάτι που ενισχύεται και από κάποια άλλα γεγονότα.Τα περίφημα εσώρουχα απομακρύνθηκαν, όπως και η σκαλωσιά με το μαύρο πανί που είχε σηκωθεί και έκρυβε την ταμπέλα του «Kensho», ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, φέτος δεν θα σηκωθεί το περίφημο τείχος με τις ξαπλώστρες. Κάτι που μόνο ως θετικό μπορεί να εκληφθεί για την πιο διάσημη παραλία του νησιού στην οποία γεννήθηκε η αυτοκρατορία του brand «Nammos», η οποία επεκτείνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, αλλά και για το εξαιρετικό bechfront κατάλυμα του «Kensho», που άλλαξε τα δεδομένα της φιλοξενίας.Ούτως ή άλλως η κατάσταση πέρυσι μόνο θετική δεν ήταν και για τις δύο πλευρές και την πιο διάσημη παραλία του νησιού., ξαφνικά όλοι ασχολούνταν με την κόντρα των δύο επιχειρήσεων. Φέτος όμως, όπως όλα δείχνουν, η σεζόν ξεκίνησε ειρηνικά και σε κλίμα αβρότητας μεταξύ τους.Το «Nammos», μετά το Ντουμπάι, απλώνεται σε Λονδίνο και Κάννες από την επόμενη σεζόν, και είναι πλέον ένα διεθνές brand που όλοι αναγνωρίζουν, αφού υπάρχει από το 2003. Το δημιούργημα της αρχικής τριάδας πήγε την έννοια «παροχή υπηρεσιών» σε άλλο level και έδειξε τον δρόμο σε όλους όσοι ακολούθησαν. Από την άλλη, το «Kensho» «τάραξε» με την άφιξή του το πριγκιπάτο της Ψαρούς, όταν στα πάλαι ποτέ δωμάτια της Σούλας σηκώθηκε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο εξαιρετικής αισθητικής, κατά γενική ομολογία, με συγκλονιστικά δωμάτια και υψηλότατο επίπεδο παροχών.Τα περσινά παρατράγουδα προφανώς άφησαν μια πικρή γεύση, αφού η διαμάχη στην πιο διάσημη παραλία του νησιού έγινε γρήγορα γνωστή και εκτός του Νησιού των Ανέμων. Η γαλήνια ατμόσφαιρα που επικρατεί πλέον φάνηκε και από ένα άλλο περιστατικό: κάποιος πάρκαρε στην είσοδο του ξενοδοχείου. Οταν ενημερώθηκε από στέλεχος ότι δεν μπορεί να παραμείνει εκεί, αυτός επέμεινε φωνάζοντας ότι θα κάνει ό,τι θέλει. Εκείνη τη στιγμή, δύο άνδρες της ιδιωτικής ασφάλειας του «Nammos Village» επενέβησαν για να αποχωρήσει. Ο εργαζόμενος του «Kensho» τούς ευχαρίστησε και έφυγε ξέροντας ότι αν το ίδιο σκηνικό λάμβανε χώρα πέρυσι θα είχε διαφορετική κατάληξη, αφού δεκάδες φορές οχήματα έκλειναν για λίγη ή περισσότερη ώρα την είσοδο.Αυτή η εκεχειρία, λοιπόν, είναι ό,τι καλύτερο για την αρχή της φετινής σεζόν.Λένε ότι αν υπάρχει φαντασία όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν, ακόμη και αν κάποιες καταστάσεις φαντάζουν μη διαχειρίσιμες - ειδικά όταν αφορούν το πιο hot για πολλούς bar restaurant του νησιού.Ο «Scorpios» άνοιξε πρώτος τα διάσημα sea side και beach front εστιατόρια για να υποδεχθεί τους τουρίστες που είχαν κάνει κρατήσεις, έχοντας να διαχειριστεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη μουσική, η οποία δεν έχει επανέλθει ακόμη στους χώρους της εστίασης, κάτι που μπορεί να μην είναι και τόσο σημαντικό για ένα μικρό μπαρ, όμως αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα για το διάσημο ρεστοράν.Ο μύθος του μπορεί να χτίστηκε με μια αισθητική που έχει έντονο άρωμα από την Τουλούμ του Μεξικού και την boho διακόσμηση, γιγαντώθηκε όμως από τις μουσικές επιλογές του.Αυτές που ήταν εντελώς διαφορετικές από των ανταγωνιστών, ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και το ηλιοβασίλεμα όπου ο dj Valeron έπαιζε από «πειραγμένο» Χατζιδάκι μέχρι «Shine on your crazy diamond» των Pink Floyd σε ένα τρομερό reimix.Αυτές οι μυσταγωγικές μελωδίες απουσιάζουν προς το παρόν, όμως ο Valeron βρήκε μια λύση ώστε να μην ακούγονται μόνο οι φωνές των πελατών. «Κατέβασε» ήχους εξωτικών πουλιών οι οποίοι εναλλάσσονται από ώρα σε ώρα, έτσι ώστε οι πελάτες να ακούν όμορφους ήχους που μπορεί να μην είναι μουσική, ηχούν όμως απόλυτα ταιριαστοί με το περιβάλλον στο οποίο διαχέονται.Ο «Scorpios» χτύπησε και με νέο project, το εστιατόριο «Noema» μέσα στη Χώρα της Μυκόνου, το οποίο μόλις άνοιξε τις πύλες του και ήδη συζητιέται για την κουζίνα του, η οποία χαρακτηρίστηκε εξαιρετική.Από τα πρώτα hot στέκια που άνοιξαν είναι και το «Alemagou» στη Φτελιά, το οποίο από τα μέσα Ιουλίου θα έχει απέναντί του, κυριολεκτικά και μεταφορικά, το μυθικό κλαμπ «Pasha» από την Ιμπιζα. Οι Ισπανοί, αφού «φλέρταραν» στενά επί μήνες το «Alemagou», τελικά επέλεξαν να παίξουν μόνοι τους μπάλα στο Νησί των Ανέμων με τρία project.Ετσι, εκτός από το «Pasha», ο όμιλος φέρνει στη Μύκονο το «Lio», ένα glam εστιατόριο που θα λειτουργήσει στη Χώρα από την 1η Ιουλίου, αλλά και το πεντάστερο ξενοδοχείο «Destino» που ανοίγει στις 10 Ιουνίου.Σε ό,τι αφορά το κλαμπ στην παραλία της Φτελιάς, μην απορήσετε αν στο opening εμφανιστεί ο πολύς Calvin Harris ή κάποιος άλλος εξίσου διάσημος dj, αφού το «Pasha» φημίζεται χρόνια τώρα για το line up του και τα ηχηρά ονόματα που κλείνει.Την περασμένη Παρασκευή άνοιξαν το «Nammos» και το «Principote στον Πάνορμο, ενώ το Σάββατο ακολούθησε το «Jackie O» στο Super Paradise, ενώ ακολουθεί την ερχόμενη εβδομάδα το «Solymar» στο Καλό Λιβάδι.Στις 4 Ιουνίου θα ανοίξει και η παραλία του «Santanna» στην Παράγκα, ενώ μία εβδομάδα αργότερα θα ανοίξει η τεράστια πισίνα του με θαλασσινό νερό και το εστιατόριό του.Το μείζον ερώτημα που απασχολεί φέτος τη Μύκονο του επιχειρείν είναι πού θα κάτσει τελικά η μπίλια τη νέα σεζόν, έναν χρόνο και δύο μήνες μετά την έλευση της πανδημίας και στη χώρα μας.Αυτό που λέγεται μέχρι στιγμής είναι ότι οι κρατήσεις σε διάσημα στέκια δεν θυμίζουν σε τίποτα τον περσινό αριθμό, αλλά είναι κατά πολύ αυξημένες. Μένει να φανεί κατά πόσο θα ευοδωθούν, όμως η αίσθηση είναι ότι η χρονιά θα είναι σαφώς καλύτερη από την περσινή, την πιο ήσυχη που βίωσαν οι Μυκονιάτες την τελευταία δεκαετία, όπου οι τζίροι είχαν πάρει την ανιούσα, με κορυφαία χρονιά το 2019, όπου οι τζίροι απογειώθηκαν και υπήρξαν μέρες που σε διάσημα στέκια μπλόκαραν οι μηχανές POS.Φέτος ο «πόλεμος» που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι αυτός που θα διεξαχθεί με τις άπειρες βίλες που νοικιάζονται στο νησί κάθε χρόνο, αφού η ζήτηση θα είναι σαφώς μικρότερη από την προσφορά, σύμφωνα με όσα ακούγονται.Παίρνοντας ως δεδομένο ότι το νησί δεν θα «βουλιάξει» όπως «βούλιαζε» πρόπερσι, αναμένεται να γίνει μια «σφαγή» από τους διαχειριστές των πολυτελών κατοικιών, προκειμένου να κλείσουν όσους περισσότερους πελάτες μπορούν.Οπως έλεγε χαρακτηριστικά επιχειρηματίας που διαχειρίζεται είκοσι βίλες στο νησί, πρόπερσι τέτοια εποχή τις είχε κλείσει όλες μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ τώρα έχει δώσει μόλις πέντε. Για τον ίδιο αλλά και για πολλούς άλλους όλα είναι στον αέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά τους, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχουν επιτραπεί αφίξεις τουριστών από χώρες όπως ο Λίβανος, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Κράτη δηλαδή από τα οποία έρχονται στη Μύκονο τουρίστες με υψηλά εισοδήματα, που ξοδεύουν αφειδώς, χωρίς να καν να σκέφτονται ακόμα και να κοιτάξουν τον λογαριασμό.