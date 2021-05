Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δεύτερη μέρα επαναλειτουργίας τηςκαι είναι και σήμερα. Ο καλός καιρός παραμένει σύμμαχος των πολιτών, οι οποίοι βγαίνουν για να απολαύσουν τον ήλιο και να πιουν τον καφέ τους στα ηλιόλουστα αθηναϊκά καφέ.Οιαπό χθες δηλώνουν ιδιαίτεραμε την κίνηση των πελατών και ευελπιστούν ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα όταν ανοίξει ο τουρισμός και όταν αρχίσει να βελτιώνεται κι άλλο η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας.Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί έλεγχοι από χθες το βράδυ ήταν αρκετά αυστηροί, καθώς πολλοί δεν αποχώρησαν από τα καταστήματα στις 11 το βράδυ, όταν ξεκίνησε η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Σε πολλά σημεία, μάλιστα, οι πελάτες αποχώρησαν μετά τιςΥπολογίζεται ότι χθες άνοιξαν πάνω από το 50% των περίπου 80.000 καταστημάτων της εστίασης.μεεπί του συνόλου των καταστημάτων του κλάδου δεν διαθέτει εξωτερικούς χώρους και ως εκ τούτου δεν μπορούσε με βάση τη νομοθετική ρύθμιση να λειτουργήσει., οργανωτικής ή οικονομικής, είτε γιατί οι ιδιοκτήτες τους ήθελαν πρώτα να «ζυγίσουν» την τάση στην αγορά.Οι θαραλλέοι πάντως δικαιώθηκαναλλά και αλλού ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής.Στην πλατεία στο Μοναστηράκι, στα μαγαζια στο, τα καφέ και οι ταβερνες ήταν γεμάτες από κόσμο. Το ίδιο και στα καταστήματα των περισσότερων δήμων της Αττικής.Την τιμητική τους είχαν χθες εστιατόρια και ταβέρνες στις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής καθώς πολλοί συνδύασαν μία βόλτα στη θάλασσα με τον καφέ ή το φαγητό τους.Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, όπου τα καταστήματα του κέντρου, της παραλιακής Λεωφόρου Νίκης και στα Λαδάδικα γέμισαν από κόσμο. Παρομοίως και οι κοντινοίο Σταυρός και η Μηχανιώνα. Μοναδική εξαίρεση ίσως αποτέλεσαν τα περισσότερα εστιατόρια της Χαλκιδικής που περιμένουν να ανοίξουν μετά τις 15 του μήνα όταν και προγραμματίζεται να επιτραπεί η μετακίνηση μεταξύ Περιφερειών.Σε κάθε περίπτωση κατεγράφη, απ’ την Αλεξανδρούπολη ως τα Χανιά και απ’την Κέρκυρα ως τη Ρόδο.Ακόμα και στα χωριά η επαναφορά των καφενείωνΣύμφωνα με τους θεσμικούς φορείς της εστίασης ως το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πλέον θα έχουν ανοίξει σχεδόν το σύνολο των καταστημάτων που δικαιούταιεπιχειρήσεις που είχαν επιλέξει να απέχουν τις πρώτες ημέρες.Εξομάλυνση αναμένεται να υπάρξει τις επόμενες μέρες και στο μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε αναφορικά με την δωρεάν διάθεση των self tests στους εργαζόμενους της εστίασης.μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι θα εργαστούν άμεσα είτε δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν τα self tests είτε επιβαρύνθηκαν με το αντίστοιχο αντίτιμο.Μετά τα ρολά που ανέβασαν καφέ, εστιατόρια και μπαρ έρχεται η σειρά και άλλων δραστηριοτήτων να επαναλειτουργήσουν.Το επόμενο βήμα θα γίνει, καθώς από την επόμενη Δευτέρα,οι μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Βασικό εργαλείο θα είναι τα self test καθώς τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό προσωπικό θα πρέπει να διενεργούν τεστ αυτοδιάγνωσης.θα γίνει η πρεμιέρα του τουρισμού που θα λειτουργήσει με αυστηρές προδιαγραφές τόσο για τους εμβολιασμένους επισκέπτες όσο και για εκείνους που θα ταξιδεύουν με διαγνωστικά τεστ.Την ίδια μέρα, στις 15 του μήνα, αναμένεται να απελευθερωθούν επίσηςώστε οι πολίτες να μπορούν ελεύθερα να κινούνται από νομό σε νομό. Σύμφωνα με τον υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Αδ. Γεωργιάδη εκείνη την περίοδο αναμένεται επίσης να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο το ωράριο των καταστημάτων εστίασης, υπό την αίρεση ότι ο ιός θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία.Στις 15 Μαΐου ανοίγουν για το κοινό καιΤην ίδια ημέρα,για τις μετακινήσεις των πολιτών.