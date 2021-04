ΕΟΔΥ: Πού θα γίνουν δωρεάν rapid test τη Μ.Πέμπτη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αύριο, Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του(ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάνγια όλους τους πολίτες.Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 10:00-15:002. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 10:00-15:003. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 10:00-15:004. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 10:00-15:005. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, 'Αγιος Στέφανος, 10:00-15:006. Δ. Αγ. Βαρβάρας, Ελ. Βενιζέλου και Κουντουριώτη, 10:00-15:007. Δ. Καλλιθέας, Πλατεία Δαβάκη, 10:00-15:008. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:009. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο), 09:00 -15:0010. Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:0011. Δ. Καλαμαριάς, πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 - 15:0012. Drive through στο δήμο Πυλαίας, Ηπείρου 19, Πανόραμα, 10:00 - 15:0013. Δ. Ευόσμου- Κορδελιού, πλατεία Ευόσμου, 10:00 - 15:0014. Δ. Παύλου Μελά, στην πλατεία Μετεώρων 10:00 - 15:0015. Drive through στο δήμο Θερμαικού, απέναντι από το Μασούτη, Περαία, 10:00 -15:0016. Δ. Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 1217. Δ. Αγρινίου, Πλατεία Ειρήνης18. Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος19. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος20. Πλατεία Μεσολογγίου21. Κορθί, 'Ανδρος22. Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο23. Λεωνίδειο, Αρκαδία24. Τύρος, Αρκαδία25. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη26. Κοινότητα Πιανα, Αρκαδία27. Δημαρχείο 'Αρτας28. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα29. Πλατεία Νίκης-Αγία Σοφία, Πάτρα30. Κ.Υ. Θήβας31. 'Αγιος Θωμάς, Θήβας32. Εξεταστήριο Ζιάκα, Γρεβενά33. Δημαρχείο Γρεβενών34. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας35. Drive through στην Πλατεία Ελευθερίας, Δράμα36. Κ.Υ. Ορεστιάδας37. Πλατεία Διδυμοτείχου38. Κτελ Αλεξανδρούπολης39. Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης40. Νομαρχεία Αλεξανδρούπολης41. Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια42. Πλατεία Ψαχνών, Εύβοια43. ΟΑΕΔ Καρπενησίου44. Λιμάνι Ζακύνθου45. Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος46. Κεντρική Πλατεία Πύργου47. Δημαρχείο Λεχαινών48. Κρεστενα Ηλείας49. Πλατεία Σταυρού Αλεξάνδρειας, Ημαθία50. Κοινότητα Διαβατού, Βέροια51. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο52. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο53. Πατελες, Ηράκλειο54. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα55. Κ.Υ. Ευδήλου, Ικαρία56. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα57. Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα58. Drive through Μηλιωτάδες, Ιωάννινα59. Κοινότητα Πραμάντων, Ιωάννινα60. Κοινότητα Ματσούκι Ιωαννίνων61. Χρυσούπολη, Καβάλα62. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου63. Super Market «Δήμητρα», Λακκί, Λέρος, 09:00-12:0064. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας65. Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Καρδίτσα66. Κεντρική Πλατεία Σοφάδων, Καρδίτσα67. Μουζάκι Καρδίτσας68. Ορφανά Παλαμά, Καρδίτσα69. Λ. Κύκνων, Καστοριά70. Βασιλειάδα, Καστοριά71. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας72. Παλαιό Φρούριο 'Ανω Πλατείας Κέρκυρα73. Δήμος Κιλκίς74. Κήπος, Ελ. Βενιζέλου, Κιλκίς, 09:00-14:0075. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας76. Κ.Υ. Κοζάνης77. Πλατεία Κοζάνης78. Ξυλόκαστρο Κορινθίας79. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου80. Επαρχείο Κω81. Δημαρχείο Γυθείου, 10:0082. ΚΑΠΗ Σπάρτης83. Κεντρική Πλατεία Λάρισας84. Κουτσόχερο Λάρισας85. Κτελ, Λάρισα86. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα87. Πλατεία Κάπης, Λέσβος88. Αγορά Λευκάδας89. Drive through στη Μύρινα, Λήμνος90. Περιφέρεια Μαγνησίας, Βόλος91. Πλατεία Ευαγγελίστριας, Ν. Ιωνία, Μαγνησία92. 'Ανω Βόλος (7η ΤΟΜΤ Ιωλκού), Βόλος93. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας94. Δυτική Αγορά Καλαμάτας95. Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας96. Πλατεία Δημοκρατίας, Ξάνθη97. Πλατεία Νάουσας, Πάρος98. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα99. Καταρρακτάκια Έδεσσας100. Drive through στην Ανδρομάχη, Πιερία101. Πλατεία Δημαρχείου, Κατερίνη102. Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη103. Γ.Ν. Πρέβεζας104. Δημαρχείο Θεσπρωτικού, Πρέβεζα105. ΚΑΠΗ Ρεθύμνου106. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή107. Μανδράκι Ρόδου108. Κ.Υ. Καρλοβάσου109. Γ.Ν. Σάμου110. Αγία Παρασκευή, Σέρρες111. Ζευγολατιό, Σέρρες112. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα113. Πλατεία Οιχαλίας, Τρίκαλα114. Δημαρχείο Τρικάλων115. Πλατεία Καλαμπάκας, Τρίκαλα116. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων117. Πλατεία Πύλης, Τρίκαλα118. Drive through στην οδό Φιλίας, Λαμία119. Drive through στο Μαρτίνο, Φθιώτιδα