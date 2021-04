Καιρός: H χαμηλότερη θερμοκρασία σε καταιγίδα στον Ειρηνικό - Μείον 111 βαθμοί Κελσίου σε τροπικό σύστημα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό περιοδικό, ερευνητές απο το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και του Ουισκόνσιν μελετώντας ενα σύμπλεγμαπάνω απο το δυτικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανόεδείξαν ότι ο δορυφόρος NOAA‐20 κατέγραψε κορυφές νεφών με θερμοκρασία −111.2 βαθμούς Κελσίου, που αποτελεί και τιμή ρεκόρ, σύμφωνα με τοΦωτογραφία: Οι θερμοκρασίες των κορυφών των νεφών απο το δορυφόρο ΝΟΑΑ-20 στις 29 Δεκεμβρίου του 2018 στις 13:38 UTC. Πηγή: NOAA/Simon Proud/University of OxfordΟιαποτελούν νεφικά συστήματα που δημιουργούνται απο την έντονη ανωμεταφορά αερίων μαζών απο τα χαμηλότερα προς τα υψηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας λόγω τουμέσα στην τροπόσφαιρα μειώνεται καθ’ ύψος μέχρι το ύψος της τροπόπαυσης επιτρέποντας έτσι τις ανοδικές κινήσεις και την ανάπτυξη νεφών, ενώ πάνω απο την τροπόπαυση όπου βρίσκεται η στρατόσφαιρα, η θερμοκρασία αυξάνεται καθ’ ύψος, διαμορφωντας συνθήκες έντονης ευστάθειας εμποδίζοντας τις ανοδικές κινήσεις και την περαιτέρω ανάπτυξη νεφών. Έτσι κατα τη διάρκεια της ανάπτυξης μιας καταιγίδας η τροπόπαυση δρά ως φυσικό εμπόδιο στην ανάπτυξη των νεφών και παρατηρούμε το χαρακτηριστικό. Ωστόσο, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις όπου οι ανοδικές κινήσεις του αέρα σε μία καταιγίδα ειναι έντονες και επίμονες, τότε οι κορυφές των καταιγίδων αυτών μπορούν να διεισδύσουν στη στρατόσφαιρα για μερικά εκατοντάδες μέτρα, οδηγώντας σε πολύ ψυχρές κορυφές νεφών.Φωτογραφία ενός καταιγιδοφόρου νέφους απο ερευνητικό αεροσκάφος της NASA. Με κόκκκινη γράμμη παρουσιάζεται ενδεικτικά το κατακόρυφο προφίλ της θερμοκρασίας. Πηγή: NASA/The Deep Convective Clouds and Chemistry (DC3) field campaign.συναντώνται στους τροπικούς, λόγω του οτι οι καταιγίδες συνοδεύονται απο ισχυρότερες ανοδικές κινήσεις και η θερμοκρασία της τροπόπαυσης ειναι χαμηλότερη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το Δεκέμβριο του 2018, ένα σύμπλεγμα καταιγίδων που αναπτύχθηκε πάνω απο τα θερμά νερά του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού, οι κορυφές των νεφών έφτασαν τα 20 km ύψος με θερμοκρασία −111.2 °C, ενώ εκτιμάται οτι οι κορυρφές αυτές διείσδυσαν κατά 1.3 km στην στρατόσφαιρα. Για το μέλλον, μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει η μελέτη πιθανής τάσης των ψυχρότερων κορυφών νεφών λόγω των αλλαγών στις επιφανειακές θερμοκρασίες της θάλασσας και στο ύψος της τροπόπαυσης λόγωΓράφημα 3. Κορυφές νεφών με θερμοκρασία μικρότερη των -95 ˚C μεταξύ 2004 και 2020, όπως μετρήθηκαν απο τον δορυφόρο MODIS της NASA. Πηγή: Proud, S. R., & Bachmeier, S. (2021). Record‐low cloud temperatures associated with a tropical deep convective event. Geophysical Research Letters, 48, e2020GL092261. https://doi.org/10.1029/2020GL092261