Σούρλας: Self tests και για τους μαθητές της Βόρειας Ηπείρου

Ο Γιώργος Σούρλας πρώην υπουργός Υγείας και Πρόεδρος της Ένωσης Συγγενών Πεσόντων κατά το, με επιστολή του προς τους υπουργούς Εξωτερικών, Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητά να χορηγηθούνγια τους μαθητές της Βόρειας Ηπείρου.Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρει: Η Ένωσή μας που τα τελευταία χρόνια είναι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους Βορειοηπειρώτες για την αναζήτηση των οστών των πεσόντων γίνεται αποδέκτης αιτημάτων παροχής βοήθειας από την Ελλάδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.Συγκεκριμένα, πλην των εμβολίων και άλλων υγειονομικών μέσων ζητούν να τους διατεθούν self tests για τους μαθητές, εκπαιδευτικούς των σχολείων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Δικαιολογημένα με παράπονο θέτουν το ερώτημα γιατί δεν υπήρξε πρόνοια και για την ελληνική εθνική μειονότητα. Διερωτώνται αν θα είναι τόσο μεγάλη η οικονομική επιβάρυνση στα προγράμματα για εκατοντάδες χιλιάδες self tests για τα ελληνικά σχολεία αν συμπεριληφθούν και μαθητές, εκπαιδευτικοί των μειονοτικών σχολείων που δεν ξεπερνούν τους 700.Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα αυτό και αν υπάρχουν περιθώρια να χορηγηθούν self tests για όλο τον μαθητικό πληθυσμό της γειτονικής χώρας. Έτσι στηρίζουμε έμπρακτα τον ελληνισμό και χτίζουμε γέφυρες φιλίας με τις νέες γενιές στην ευπαθή περιοχή των Βαλκανίων.