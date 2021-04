Το ΑΠΘ στη 14η θέση παγκοσμίως για τις Κλασικές Σπουδές του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τημεταξύ όλων των πανεπιστημίων παγκοσμίως κατέλαβε για το 2021 ο Τομέας Κλασικών Σπουδών του(ΑΠΘ), σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των Διεθνών Πινάκων Κατάταξης Πανεπιστημίων του οργανισμού Quacquarelli Symonds, «QS World University Rankings by Subject».Στην κατάταξη του διεθνούς οίκου αξιολόγησης για το 2021, ο Τομέας Κλασικών Σπουδών τουανέβηκε δύο θέσεις υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, αφήνοντας πίσω ιστορικά πανεπιστήμια όπως το Χούμπολτ (Humboldt-Universität zu Berlin), το(Stanford University), το(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), το(King's College London), το(University of St Andrews), το(Peking University).«Η υψηλή διάκριση αποτελεί τιμή όχι μόνο για τα μέλη του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας -επιστήμονες διεθνώς εγνωσμένου κύρους- αλλά για κάθε μέλος της οικογένειας του Αριστοτελείου και για τη χώρα συνολικά», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, προσθέτοντας ότι «η συγκίνηση και υπερηφάνειά μας για το γεγονός ότι οι Κλασικές Σπουδές του ΑΠΘ έχουν καθιερωθεί ως νησίδα αναγνωρισμένης αριστείας στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη, δεν εξαντλούνται σε δηλώσεις και επαίνους, αλλά είναι το κίνητρο για να στοχεύουμε κάθε χρόνο ακόμη πιο ψηλά».«Μπορούμε, αποδεικνύουμε ότι μπορούμε και εργαζόμαστε γι' αυτό αδιάλειπτα, επιδιώκοντας περισσότερες διεθνείς συνεργασίες, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην επιστημονική έρευνα, στην εξωστρέφεια των προγραμμάτων σπουδών», πρόσθεσε ο πρύτανης του«Πρόκειται για σημαντικότατη διάκριση, καθώς αποτελεί την υψηλότερη αξιολόγηση Τομέα Ελληνικού Πανεπιστημίου όχι μόνο για το 2021 αλλά για όσο διεξάγονται διεθνείς αξιολογήσεις ανά γνωστικό αντικείμενο», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας,, εξηγώντας ότι «το αποτέλεσμα καθίσταται ακόμα πιο εντυπωσιακό, αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για την 4η συνεχόμενη χρονιά που ο ίδιος Τομέας κατατάσσεται τόσο ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις». Ειδικότερα, ο Τομέας Κλασικών Σπουδών κατετάγη στη 16η το 2018, 22η θέση το 2019, και στη 16η θέση 2020.Η σημαντική διάκριση του, κατά τους συντελεστές της, αποτελεί θεμέλιο πάνω στο οποίο η Ελλάδα δύναται να οικοδομήσει ακόμη πιο ισχυρή παρουσία στις κλασικές αρχαιογνωστικές σπουδές, έναν εξαιρετικά διεθνοποιημένο κλάδο, όπως προκύπτει και από τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα ισχυρότερα και πιο καταξιωμένα πανεπιστήμια του κόσμου.«Το διεθνές αποτύπωμα του Τομέα Κλασικών Σπουδών είναι απολύτως διακριτό και σταθερό», παρατήρησε ο κ. Τσαγγάλης, προσθέτοντας ότι η αναγνώριση της Αριστείας από την Πολιτεία θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί με «την ίδρυση του πολυπόθητου διεθνούς ερευνητικού κέντρου Κλασικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη κατά το πρότυπο του Institute of Classical Studies στο Λονδίνο και του Center for Hellenic Studies στην Ουάσιγκτον».«Οι κλασικές σπουδές στην Ελλάδα, σε ερευνητικό, πανεπιστημιακό, επίπεδο δεν έχουν τα τελευταία χρόνια τίποτε πια να ζηλέψουν από τη σύγκριση με τις "μεγάλες δυνάμεις", τη γερμανική, την αγγλοσαξωνική, την ιταλική ή τη γαλλική κλασική φιλολογία -oυδέποτε στα 200 χρόνια της ιστορίας της η ελληνική κλασική φιλολογία είχε να επιδείξει τέτοια εξωστρέφεια, τέτοια διεθνή παρουσία, τόσους μελετητές με εργοβιογραφικά αντάξια των καλύτερων ξένων συναδέλφων μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ και Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών,, σημειώνοντας ότι ενώ «τον 20ό αιώνα οι διεθνούς προβολής Έλληνες κλασικοί φιλόλογοι μετριούνταν στα δάχτυλα του ενός χεριού, ο Ιωάννης Συκουτρής ή ο Ι.Θ. Κακριδής, σήμερα, τώρα, είναι πολλοί περισσότεροι, με πολλούς από αυτούς να υπηρετούν στο ΑΠΘ».Στο πλαίσιο αυτό εξήγησε πως «δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο Τομέας Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας κατέλαβε φέτος τη 14η θέση σε παγκόσμια κατάταξη», εκτιμώντας πως «η Ελλάδα συγκεντρώνει πια όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει ένα παγκόσμιο κέντρο κλασικών σπουδών, όπως της αρμόζει και όπως επιβάλλεται από την ιστορία της». «Οι κλασικές σπουδές στην Ελλάδα είναι πανέτοιμες, αξίζει να λεχθεί προς την κατεύθυνση της Πολιτείας, να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξωστρέφεια του ελληνικού Πανεπιστημίου», επισήμανε ο κ.Ρεγκάκος.