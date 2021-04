Lockdown: Σηκώνει ρολά το λιανεμπόριο από σήμερα - Πώς θα γίνονται οι αγορές

Ποια καταστήματα είναι ανοιχτά από σήμερα και τι ισχύει με το 13032, click away και click in shop - Απελευθερώνεται η πώληση προϊόντων από τα super markets - Αντιδράσεις σε Αχαΐα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη - Ανακοινώσεις για έκτακτο βοήθημα στις 09:00





Από το λιανεμπόριο ξεκινά ηκαθώς τα εμπορικά καταστήματα σηκώνουν ρολά από σήμερα υποδεχόμενοι τους καταναλωτές υπό το πλαίσιο αυστηρών κανόνων και προϋποθέσεων.Την ίδια ώρα, αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον εμπορικό κόσμο της, τηςκαι τηςη απόφαση να ανασταλεί το άνοιγμα σε αυτές τις περιοχές λόγω της επιβαρυμένης επιδημιολογικής κατάστασης.Από σήμερα οι καταναλωτές σε όλη τη χώρα εκτός από Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, για να προβούν σε αγορές από καταστήματα λιανεμπορίου, οφείλουν να στείλουν SMS με το ονοματεπώνυμό τους, προκειμένου να μπορέσουν να μεταβούν οπουδήποτε απαιτείται εντός νομού.Το SMS θα έχεικαι μπορεί να αποσταλεί μόνο μία φορά ημερησίως. Παράλληλα με το 13032 ισχύουν και το click away και το click in shop, κάτι που σημαίνει πως οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, όπως για παράδειγμα SMS ή e-mail online παραγγελίας ή πληρωμής.Αντίστοιχα οι καταστηματάρχες οφείλουν να υποδέχονται εντός του μαγαζιούτου καταστήματός τους με μέγιστο όριο 20 πελάτες κατά περίπτωση, ενώ οι αγορές, εάν δεν έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να γίνονται μόνο με κάρτα. Η παραλαβή του προϊόντοςΕιδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει καταχώρηση της παραγγελίας/ραντεβού από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία), ή του ραντεβού, είτε μηνύματος SMS που φέρει τα εξής στοιχεία:, καθώς και τοΚατά την παραλαβή εκτός καταστήματος (click away) θα πρέπει να τηρείταιμεταξύ των πελατών, ο μέγιστος αριθμός των ατόμων στην αναμονή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 9 άτομα και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής θα πρέπει να είναι το ανώτερο 10 λεπτά.Σε ο,τι αφορά στο ωράριο, προβλέπεταιαπό τις 7 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο και απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.Η επαννεκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας δεν θα λάβει χώρα ωστόσο σε τρεις περιοχές της χώρας, καθώς η εικόνα της πανδημίας σε αυτές προκάλεσε συναγερμό στους επιστήμονες. Όπως είπε ο, επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, μιλώντας στον ΣΚΑΪ την Κυριακή, οι τρεις αυτές περιοχές είχαν απασχολήσει τους επιστήμονες και το προηγούμενο διάστημα καθώς«Τα βασικά σημεία που μας προβληματίζουν για τις συγκεκριμένες περιοχές είναι ένας συνδυασμός επιδημιολογικών προβλημάτων όπως ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των ενεργών κρουσμάτων. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι το RT δεν έχει φανεί να κάμπτεται με την λήψη των μέτρων μέχρι στιγμής σε αντίθεση με πόλεις παρόμοιου μεγέθους σε συνδυασμό με την χαμηλή ελαστικότητα που υπάρχουν στα νοσοκομεία σε αυτές τις πόλεις», είπε.Το ζήτημα, ωστόσο απέκτησε και πολιτικές διαστάσεις αφού ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών,, έτυχε, ενώ παρέμβαση έκανε και ο πρωθυπουργός,, ο οποίος συνομίλησε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μίας περιοχής, οι έμποροι της οποίας είχαν απειλήσει να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους παρά την απαγόρευση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η αγορά στη Θεσσαλονίκη, ενώ ενημέρωσε τον πρόεδρο ότι σήμερα το πρωί θα ανακοινωθεί πρόσθετο μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων που είναι κλειστές με κρατική εντολή. Αυτό, στην συνέχεια αποκάλυψε και η κυβερνητική εκπρόσωπος,με ανακοίνωσή της, απαντώντας σε ανάρτηση του, o οποίος είχε μιλήσει για «εγκληματικά λάθη» της κυβέρνησης , ζητώντας να «αποζημιωθούν» οι επιχειρηματίες που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους, όπως στην υπόλοιπη χώρα.Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίδομα αυτό θα φτάσει κατά μέσο όρο τιςπου θα παραμείνει κλειστή για τον Απρίλιο. Οι σχετικές ανακοινώσεις, αναμένεται να γίνουν στις 9.00 το πρωί της Δευτέρας από τον Υπουργό Οικονομικών,Την ίδια ώρα στα ράφια θα επανέλθουν από τη Δευτέρα 5 Απριλίου, καθώς αναμένεται να γίνει και το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου,ανακοίνωσε το Σάββατο ότι στο εξής θα μπορούν οι καταναλωτές να αγοράζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα (βιβλία, οικιακές συσκευές, καλλυντικά κλπ) και από τα σούπερ μάρκετ. Όμως είπε, θα βγουν οι απαγορευτικές κορδέλες και θα μπορούν να πωλούν όλα τα προϊόντα όμως.Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, εξήγησε ότι δεν είναι υποχρεωτική ηγια την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου και το άνοιγμα των καταστημάτων. Σχετικά με την απόφαση να μην ανοίξει το λιανεμπόριο σε όμως όμως περιοχές, δήλωσε: «Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να επανεκκινήσουμε κλάδους που έχουν δείξει ότι δεν επιβαρύνουν, χωρίς να στέλνουμε όμως το μήνυμα ότι έχουν ανοίξει τα πάντα και μπορούμε να είμαστε όλοι έξω».Αντίστοιχα, όπως φάνηκε από το ΦΕΚ που αφορούσε στην επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, τα εμπορικά κέντρα ανοίγουν από τη Δευτέρα στις, αλλά όχι σε αυτές που είναι σεΣτις περιοχές, με επίπεδο αυξημένου κινδύνου «η λειτουργία των εμπορικών κέντρων (mall) ων εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) των εκπτωτικών χωριών και των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου "κατάστημα εντός καταστήματος" (shops in a shop) πραγματοποιείται μόνο με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως προαγοράς / προεπιλογής των αγαθών με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή / αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away)».Mόνο για τα Σαββατοκύριακα οι πολίτες σε ολόκληρη την χώρα θα μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα για άσκηση σε οποιοδήποτε σημείο του νομού επιθυμούν καθώςΣυγκεκριμένα, με αποστολήθα επιτρέπεται η μετακίνηση με όχημα εκτός δήμου για προσωπική άσκηση σε υπαίθριο χώρο. Αυτό θα επιτρέπεται σε ομάδες έως τριών ανθρώπων, εκτός αν πρόκειται για οικογένεια. Υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας. Σημειώνεται επίσης πως η εν λόγω μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για έως 3 άτομα ή μία οικογένεια.