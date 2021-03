Γιάννης Αντετοκούνμπο: Από τα Σεπόλια και του Ζωγράφου, στο NBA και τώρα στη... μεγάλη οθόνη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όταν ομαζί με τον μάνατζέρ τουσυνάντησαν τον παραγωγό τωνκαι συζήτησαν το ενδεχόμενο, ο Γιάννης έμεινεκαι δεν χρειάστηκε πάρα πολύ να το αποφασίσει. Το σενάριο που επιμελήθηκε οεγκρίθηκε αμέσως από τον δυο φορές MVP του ΝΒΑ και τη σκηνοθεσία ανέλαβε. Πριν από κάποιους μήνες ο Greek Freak σε ανάρτησή του στα social media πσε μικρή ηλικία είχε γράψει: «Η Disney θα κάνει ταινία βασισμένη στην ιστορία της οικογένειας μου και ψάχνουν για ηθοποιούς που θα υποδυθούν εμένα και τον αδερφό μου, Θανάση σε παιδική ηλικία. Δεν χρειάζεται εμπειρία. Βοηθάει αν μοιάζεις με τα όμορφα αγόρια των φωτογραφιών παρακάτω και αν είχατε εμπειρία από μπάσκετ. Διαδώστε το».Όταν οείδε στο Instagram ένα διαφημιστικό με την παραπάνω ανάρτηση το οποίο αναφερόταν στην ταινία Greek Freak για τη ζωή του, δεν το σκέφτηκε και πολύ για να δηλώσει συμμετοχή. Μετά από κάμποσεςέχοντας να αντιμετωπίσει και άλλους ηθοποιούς μερικούς μάλιστα αρκετά πιο έμπειρους ο Uche Agada κέρδισε τον ρόλο να υποδυθεί τον MVP του ΝΒΑ Γιάννη Αντετοκούνμπο, στην ταινία της Disney για τη ζωή του Έλληνα σούπερ σταρ. Οδεν έχει ιδιαίτερες περγαμηνές στον κινηματογράφο. Η ταινία Greek Freak θα είναι και το ντεμπούτο του στην μικρή οθόνη. Για τον ρόλο έγκριση φαίνεται να έδωσε και ο Γιάννης ο οποίος ήθελε έναν ηθοποιό, όχι γνωστό, αλλά ιδανικό ώστε να γυρίσει τις στιγμές της προεφηβικής του ηλικίας τότε που ξεκινούσε να παίζει μπάσκετ στο ανοιχτό των Σεπολίων και αργότερα στον Φιλαθλητικό, μέχρι που έφυγε για τους Μιλγουόκι Μπακς και τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.Σύμφωνα με το Variety εκτός από τονέχει κλείσει και ηη οποία θα παίξει τη μητέρα του Γιάννη,και οο οποίος θα παίξε το ρόλο του πατέρα του Γιάννη,. Η Badaki έχει παίξει στη σειρά American Gods αλλά και στη δραματική σειρά This Is Us του NBC. Από την πλευρά του ο Okeniyi έχει παίξει στην αστυνομική σειρά Shades of Blue, αλλά και στις ταινίες The Hunger Games, Terminator Genisys, Runner Runner και The Spectacular Now.Ήδη η ταινία που ετοιμάζει ηγια τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται, με μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου να είναι ήδη στην Αθήνα. Εδώ και κάποιες εβδομάδες οι κινηματογραφιστές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το γραφείο εξυπηρέτησης κινηματογραφικών παραγωγών της Αθήνας, το Athens Film Office που δημιούργησε ο δήμος Αθηναίων μέσω της εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι για τα γυρίσματα της ταινίας, αλλά και οι Έλληνες κομπάρσοι που θα χρειαστούν. «Η επιλογή της Αθήνας από τη Disney για τα γυρίσματα της ταινίας με θέμα τη ζωή του σπουδαίου Έλληνα αθλητή του NBA, Γιάννη Αντετοκούμπο είναι εξαιρετικά τιμητική για την πόλη. Μεταξύ άλλων, αποτελεί και το αποτέλεσμα της συνεπούς προσπάθειας του Athens Film Office, που ιδρύθηκε πριν από ένα χρόνο από τον Δήμο Αθηναίων με σκοπό τη διευκόλυνση, αλλά και ομαλή διεξαγωγή των κινηματογραφικών γυρισμάτων στην πρωτεύουσα. Σε μια περίοδο, που η Αθήνα έχει ανάγκη -περισσότερο από ποτέ- τη διεθνή προβολή, παραγωγές όπως αυτή, αλλά και άλλες εξίσου μεγάλες που θα ακολουθήσουν μέσα στη χρονιά, μάς γεμίζουν αισιοδοξία για την καθιέρωση της πόλης στον παγκόσμιο χάρτη των οπτικοακουστικών παραγωγών, με τεράστιο όφελος για την οικονομία της πόλης», είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες στοο δήμαρχος ΑθηναίωνΣύμφωνα με πληροφορίες το staff των κινηματογραφιστώνοι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τα γυρίσματα. Σκοπός είναι να αποδοθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρόνια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, από την ηλικία τωνκαι η πορεία του από τα γήπεδα τουόπου ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στονμέχρι να επιλεχθεί από τους Μιλγουόκι Μπακς και να φύγει για τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ήδη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού συνεχίζεται το casting για την επιλογή των ηθοποιών που θα υποδυθούν τα αδέρφια του Γιάννη Αντετοκουνμπο, ενώ μέχρι και σήμερα στην ιστοσελίδα www.castittalent.com/ Greek Freak, μπορεί κάποιο παιδί να δηλώσει συμμετοχή χωρίς να απαιτείται υποκριτικό ταλέντο, απλά να γνωρίζει από μπάσκετ.Πάντως, σήμερα, το κινηματογραφικό συνεργείο της Disney που βρίσκεται στην Ελλάδα,, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ξεκινήσουν 9 με 15 Μαϊου και θα διαρκέσουν μέχρι τα τέλη του Ιουλίου. Όπου κρίνεται απαραίτητο γυρίζονται και κάποια πλάνα, ενώ εκτός από την περιοχή τωνκαι τουαναζητούνται και άλλες περιοχές στις. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλα τα γυρίσματα θα γίνουν με προδιαγραφές Χόλυγουντ, που σημαίνει ότι τις ημέρες των γυρισμάτων θα κλείσουν δρόμοι, θα χρησιμοποιηθούν αυτοκίνητα της δεκαετίας του 2000 με 2010, αλλά και η απαραίτητη ενδυμασία στους πρωταγωνιστές και κομπάρσους. Σκοπός των συντελεστών είναι να γυρίσουν το χρόνο πίσω, αποτυπώνοντάς τον στην κάμερα. Εκτός από τους ξένους ηθοποιούς, θα χρησιμοποιηθούν και Έλληνες κομπάρσοι,Σύμφωνα με πληροφορίες ακόμη και η στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκουνμπο επιλέχθηκε στα ντραφτ του ΝΒΑ από τους Μιλγουόκι Μπακς, θα γυριστεί στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί το στούντιο ΚΑΠΠΑ. Επίσης, είναι πολύ πιθανόν κάποια σημεία της γειτονιάς που μεγάλωσε ο Γιάννης να μην γυριστούν ακριβώς εκεί μιας και η παραγωγή θέλει να αποτυπώσει μια ωραιοποιημένη κατάσταση στην Αθήνα. Πολύ σημαντικό είναι ότι τουλάχιστον 300 Έλληνες τεχνικοί θα εργαστούν, ενώ το μπατζετ της ταινίας «Greek Freak» θα αγγίξει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Σκοπός και της Athens Film Office η οποία συνεργάζεται και βοηθά τους κινηματογραφιστές της Disney είναι μέσω της ταινίας αυτής για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, να λειτουργήσει ως πόλο έλξης και για άλλες εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών στην Αθήνα. Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κινηματογραφικών Παραγωγών της Αθήνας (Athens Film Office), που δημιούργησε φέτος ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) έχει συνδράμει από το ξεκίνημά του στα γυρίσματα περισσότερων από είκοσι διεθνών και ελληνικών οπτικοακουστικών παραγωγών, στην ελληνική πρωτεύουσα.Μεταξύ αυτών, ήταν η μεγάλη διεθνή παραγωγήΗ ισραηλινή σειρά που επί τρεις μήνες έκανε τα βασικά γυρίσματά της στην Αθήνα με συνεργείο, γνωρίζει τεράστια επιτυχία στο διεθνές κοινό από τον περασμένο Σεπτέμβριο -όταν έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα της Apple TV. Στην ελληνική πρωτεύουσα στράφηκαν επίσης τα «φώτα» και κάποιων μεγάλων διαφημιστικών παραγωγών. Η διεθνής καμπάνια του προϊόντος Perrier, με ένα πρωτοποριακό βίντεο «ταξιδεύει» την Αθήνα ανά τον κόσμο. Ο διάσημος χορηγός του ιστορικού τουρνουά τένις του Ρολάν – Γκαρός, επέλεξε την Αθήνα για τα γυρίσματα της νέας του διαφημιστικής παραγωγής, με το Athens Film Office (AFO) του Δήμου Αθηναίων, να έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση των γυρισμάτων.Για όσους δεν το γνωρίζουνη οποία προβλήθηκε το 2012 ένα μικρό ρόλο κομπάρσου και συγκεκριμένα έπαιξαν τους γείτονες του κεντρικού ήρωα της αυστραλιανής παραγωγής η ιστορία της οποία εξελίσσεται στην Αθήνα. Η συγκεκριμένη ταινία κέρδισε δύο βραβεία και είχε άλλες 11 υποψηφιότητες, ενώ είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Χρήστου Τσιόλκα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2005. Ο σκηνοθέτης υπό τις οδηγίες του οποίου ο Γιάννης και η μητέρα του Βερόνικα έπαιξαν το ρόλο είχε αναφέρει ότι ο Γιάννης θα μπορούσε να έχει ένα λαμπρό μέλλον ως ηθοποιός αλλά ευτυχώς τον είχε ήδη κερδίσει το μπάσκετ. «Μου έδειξε πράγματα, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε star. Είχε μια… ήσυχη αυτοπεποίθηση, μια καθαρότητα. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία τον βοήθησαν να γίνει super star στο ΝΒΑ. Νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε έβαζε στο μυαλό του».