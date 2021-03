Νέα Σμύρνη: Εισαγγελική παρέμβαση για τον ξυλοδαρμό στην πλατεία

#Totalitarianism 101: "How to turn the birthplace of Democracy into a successful Police State - The case of Greece and #ΝΔ_Χουντα" #PoliceBrutality out of control, civilians are terrified and helpless #μητσοτακη_παραιτησου #ΝεαΣμυρνη #κυβερνηση_χουντα https://t.co/viEUDDw476 pic.twitter.com/cQs9FfvHMf