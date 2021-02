Με ελληνικό χρώμα ο νέος δορυφόρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σύμβαση με την Airbus για το νέο δορυφόρο TRUTHS τουυπέγραψε η ελληνική εταιρεία Planetek Hellas. Πρόκειται για Το έργο κατασκευής του νέου δορυφόρου του ΕΟΔ, ονόματι TRUTHS, που έχει και ελληνικό χρώμα.Ο δορυφόρος TRUTHS (Traceable Radiometry Underpinning Terrestrial - and Helio - Studies), όταν τεθεί σε τροχιά, θα αποτελέσει ουσιαστικά ένα εργαστήριο στο διάστημα για την παρακολούθηση του κλίματος στον πλανήτη, συνδράμοντας καθοριστικά στην μέτρηση βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή, όπως αυτής του ισοζυγίου της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει και παραμένει στη Γη.Ο δορυφόροςθα φέρει έναν εξελιγμένο υπερφασματικό αισθητήρα, ένα μοναδικό στο είδος του κρυογόνο ηλιακό απόλυτο ραδιόμετρο καθώς και ένα υπερσύγχρονο σύστημα βαθμονόμησης επί του σκάφους.Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Planetek Hellas θα υποστηρίξει την Airbus στον καθορισμό των λειτουργικών απαιτήσεων σε υψηλό επίπεδο του λογισμικού μεταξύ των συστημάτων διαστήματος και εδάφους (space & ground segments), καθώς και στον ορισμό των διεπαφών του συστήματος εδάφους (interfaces towards the ground segment), κατά την φάση Α. Ενώ κατά την φάση Β1, η Planetek Hellas θα υποστηρίξει την Airbus στην δημιουργία του πρωτοτύπου της αρχιτεκτονικής του λογισμικού που θα προσομοιώνει τις επιδόσεις συνολικά της αποστολής (End-to-End Mission Performance & System Simulator - E2EMS) αλλά και ειδικότερα των αισθητήρων του δορυφόρου (Observation Performance Simulator - OPSI).«Σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα του ΕΟΔ, η εκτόξευση του δορυφόρου TRUTHS θα πραγματοποιηθεί σε έξι έως οκτώ χρόνια από τώρα. Μέχρι τότε θα βοηθήσουμε στην προσομοίωση της λειτουργίας του δορυφόρου σαν να ήταν ήδη σε τροχιά πολλές φορές, για να βεβαιωθούμε ότι όλα θα λειτουργούν όπως πρέπει όταν θα βρίσκεται στα 600 χιλιόμετρα περίπου μακριά από τη Γη. Αυτό είναι με απλά λόγια το μέρος του έργου που έχει ανατεθεί στην Planetek Hellas» λέει η Μαρία Ιερωνυμάκη, μηχανικός λογισμικού και υπεύθυνη του έργου για την Planetek Hellas.Ο δορυφόρος TRUTHS, είναι μέρος του προγράμματος Earth Watch του ΕΟΔ και αποτελεί μια πρωτοβουλία πέντε χωρών μελών του, με μεγαλύτερο συνδρομητή το Ηνωμένο Βασίλειο (85,5%) αλλά και με μικρότερη ωστόσο σημαντική συμμετοχή της Ελλάδας (6,2%), της Ελβετίας 5,6%, της Τσεχίας (1,5%) και της Ρουμανίας (1,2%).«Είμαστε βεβαίως πολύ ικανοποιημένοι που μετά από διεθνή ανταγωνιστική διαδικασία η Airbus εμπιστεύεται μια ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση όπως η Planetek Hellas για ένα σημαντικό μέρος της διαστημικής αποστολής TRUTHS. Η τεχνογνωσία μας στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού για συστήματα διαστημικών αποστολών έπαιξε σίγουρα καθοριστικό ρόλο την επιλογή ωστόσο, θα πρέπει να ειπωθεί πως ήταν σπουδαίας επίσης σημασίας η απόφαση της Εθνικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στο τελευταίο συμβούλιο σε υπουργικό επίπεδο του ΕΟΔ το 2019 (Space19+), να στηρίξει την αποστολή TRUTHS, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για τις ελληνικές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και τα πανεπιστήμια που δραστηριοποιούνται γενικότερα στον τομέα του διαστήματος», επισημαίνει από την πλευρά ο, συνιδρυτής και διευθυντής της Planetek Hellas.(ΕΟΔ), είναι ένας διεθνής οργανισμός με 22 κράτη μέλη. Συντονίζοντας τους οικονομικούς και πνευματικούς πόρους των χωρών μελών του, μπορεί να αναλάβει προγράμματα και δραστηριότητες πολύ πέρα από το πεδίο εφαρμογής μιας μόνο ευρωπαϊκής χώρας. Ο ΕΟΔ είναι επίσης υπεύθυνο για την εφαρμογή της διαστημικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δραστηριότητα του ΕΟΔ αφορά την περαιτέρω εξερεύνηση του πλανήτη Γη, της Ατμόσφαιρας, του ηλιακού μας συστήματος, αλλά και του σύμπαντος γενικότερα. Ο ΕΟΔ είναι υπεύθυνος επίσης για την ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας και εφαρμογών καθώς και για την προώθηση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.Η Planetek Hellas είναι ελληνική εταιρία η οποία από την ίδρυσή της, πριν από 15 χρόνια, δραστηριοποιείται στον τομέα της Δορυφορικής Παρατήρησης Γης, των Πληροφορικών Υποδομών Διαχείρισης Διαστημικών Δεδομένων και της Ανάπτυξης Λογισμικού για Εφαρμογές Διαστήματος (Space & Ground Segment). Πελάτες της εταιρίας είναι σήμερα μερικοί από τους σημαντικότερους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κέντρο Δορυφόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος κ.α. Η εταιρία είναι ιδρυτικό μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστήματος, si-Cluster και πλήρες μέλος της Ένωσης «Ελληνική Βιομηχανία Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών» (ΕΒΙΔΙΤΕ).