Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Επίκαιρο σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο, το συγκλονιστικό μπεστ-σέλερ ενός σταρ της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αποτυπώνει την επικίνδυνα γοητευτική, σκοτεινή όψη της Αμερικής.Ο John Grisham, με μια συγγραφική καριέρα γεμάτη θριάμβους και πωλήσεις εκατομμυρίων αντιτύπων, υπογράφει την «Ετυμηγορία», ένα από τα καλύτερα βιβλία που έγραψε ποτέ.Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό θρίλερ, το οποίο εκτυλίσσεται με διαρκείς ανατροπές γύρω από ένα έγκλημα και ό,τι επακολούθησε αφ' ότου αυτό διαπράχθηκε. Στις σελίδες της «Ετυμηγορίας» εικονογραφείται με τα πλέον ζωηρά χρώματα η κοινωνία του αμερικανικού Νότου. Σε μια ατμόσφαιρα μυστηρίου την οποίαν o John Grisham συνθέτει αριστοτεχνικά, ο αναγνώστης παρασύρεται σε έναν κόσμο απίθανα σκληρό, δίχως το παραμικρό έλεος.Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα ρατσιστικό έγκλημα, ένας βιασμός στους δρόμους της κωμόπολης Κλάντον του Μισισίπι, με θύμα ένα ανήλικο κορίτσι. Δράστες δύο νεαροί παράνομοι, οι οποίοι, για κακή τους τύχη, θα βρεθούν απέναντι στον πατέρα της μικρής, έναν τραχύ Αφροαμερικανό, αποφασισμένο να εκδικηθεί -ρισκάροντας ακόμη και να σκοτωθεί προσπαθώντας να αποδώσει δικαιοσύνη όπως εκείνος την εννοεί. Επί 10 ημέρες πυρπολεί το Κλάντον και οι εξελίξεις καθηλώνουν ολόκληρη την Αμερική, ιδιαίτερα αφ' ότου στην ιστορία εμπλέκεται ένας νεαρός δικηγόρος, ως συνήγορος υπεράσπισης -εξίσου αποφασισμένος να τα παίξει όλα για όλα προκειμένου να αποδώσει και αυτός, τη δική του εκδοχή της δικαιοσύνης.Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το εκπληκτικό θρίλερ «Ετυμηγορία» του John Grisham.Γεννημένος το 1955 στο Άρκανσο των ΗΠΑ, ο John Grisham ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας παίκτης του μπάσκετ. Καταλαβαίνοντας όμως γρήγορα πως δεν είναι φτιαγμένος για τέτοιου είδους καριέρα, σπούδασε νομικά και ξεκίνησε την άσκησή του στο ποινικό δίκαιο. Παρότι γνώρισε πολλές φορές την απόρριψη μέχρι να καταφέρει να εκδώσει το πρώτο του μυθιστόρημα, A Time to Kill, το 1988, μόλις τρία χρόνια αργότερα μπήκε στη λίστα των πιο επιτυχημένων συγγραφέων θρίλερ στον κόσμο με το μυθιστόρημά του The Firm, το οποίο έγινε μια cult κινηματογραφική ταινία. Τα έργα του έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 300 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από σαράντα γλώσσες. Εννέα μυθιστορήματά του έχουν μεταφερθεί στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :H πριγκίπισσα του Μονακό στον θρόνο της μόδας.Λογοτεχνία, ιππασία και υψηλή ραπτική σε πρώτο πλάνο: η εγγονή της Γκρέις Κέλι είναι η νέα πρέσβειρα του οίκου Chanel για το 2021.Το «Μεγάλο παιχνίδι» στην TV και στη ζωή.Το μεγάλωμα στη Θεσσαλονίκη, τα ταξίδια στον κόσμο και η εγκατάσταση στην Αθήνα για μια ακόμα τηλεοπτική περιπέτεια.Τα highlights απ’ όσα έγιναν on stage και backstage.Τα ρούχα που ο Μαζωνάκης έφερε από το σπίτι του, τα ξανθά «δεσμά» της Τάμτα, το μεγάλο «μυστικό» της Φουρέιρα και η επιστροφή του Κωνσταντίνου Ρήγου.Ένα παλάτι σε δημοπρασία.Συλλέκτες απ’ όλο τον κόσμο και σελέμπριτις στοχεύουν ήδη σε κάποιον από τους ασυνήθιστους θησαυρούς του Τζέιμς Πέρκινς.Ακόμα:Οι Έλληνες γκαλερίστες της Κυανής Ακτής.40 χρόνια γάμου με τον μύθο της λογοτεχνίας.Ευρηματικά σύνολα & μυστικά για άψογο μακιγιάζ.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :H πριγκίπισσα του Μονακό στον θρόνο της μόδας.Λογοτεχνία, ιππασία και υψηλή ραπτική σε πρώτο πλάνο: η εγγονή της Γκρέις Κέλι είναι η νέα πρέσβειρα του οίκου Chanel για το 2021.Το «Μεγάλο παιχνίδι» στην TV και στη ζωή.Το μεγάλωμα στη Θεσσαλονίκη, τα ταξίδια στον κόσμο και η εγκατάσταση στην Αθήνα για μια ακόμα τηλεοπτική περιπέτεια.Τα highlights απ’ όσα έγιναν on stage και backstage.Τα ρούχα που ο Μαζωνάκης έφερε από το σπίτι του, τα ξανθά «δεσμά» της Τάμτα, το μεγάλο «μυστικό» της Φουρέιρα και η επιστροφή του Κωνσταντίνου Ρήγου.Ένα παλάτι σε δημοπρασία.Συλλέκτες απ’ όλο τον κόσμο και σελέμπριτις στοχεύουν ήδη σε κάποιον από τους ασυνήθιστους θησαυρούς του Τζέιμς Πέρκινς.Ακόμα:Οι Έλληνες γκαλερίστες της Κυανής Ακτής.40 χρόνια γάμου με τον μύθο της λογοτεχνίας.Ευρηματικά σύνολα & μυστικά για άψογο μακιγιάζ.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.