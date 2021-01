Νέο lockdown: Ξαφνικό «πάγωμα» σε παραγγελίες με click away - Πώς θα γίνονται τώρα οι παραδόσεις

Δείτε αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και τίθενται σε ισχύ από αύριο στις 6 το πρωί - Λαμβάνονται με προσωπική απόφαση του πρωθυπουργού- Κλείνουν κομμωτήρια, βιβλιοπωλεία, click away - Πότε ανοίγουν ξανά - Επανέρχεται από τις 9 το βράδυ η απαγόρευση κυκλοφορίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εξ απίνης πιάστηκε ο εμπορικός κόσμος απ’ τις ανακοινώσεις για. Οι παραγγελίες που ήταν να παραδοθούν από την ερχόμενη Δευτέρα με τη μέθοδο του click away είναι χιλιάδες και θα πρέπει είτε να επαναπρογραμματιστούν είτε να βρεθεί τρόπος κατ’ οίκον παράδοσης.«Δυστυχώς το ελληνικό εμπόριο υποδέχθηκε τη νέα χρονιά με μία ακόμη αρνητική εξέλιξη. Ενώ προετοιμαζόμασταν για το σταδιακό άνοιγμα με την εφαρμογή του click inside», κάνουμε ένα μεγάλο πισωγύρισμα κλείνοντας τα καταστήματα μας», σημειώνει στο protothema.gr ο«Το σκληρότερο lockdown καθιστά την ανάγκη για γενναιότερη λήψη μέτρων στήριξης του εμπορικού κόσμου επιτακτική», σπεύδει να προσθέσει.Πέραν των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν στην ικανότητα νέων πωλήσεων των καταστημάτων σε μία εποχή που θα άρχισαν να «αχνοφαίνονται» στην αγορά οι προσφορές κυρίως στα εποχιακά είδη, το ξαφνικό lockdown προκαλεί πονοκέφαλο στους εμπόρους για τις παραδόσεις που είχαν δρομολογηθεί για την προσεχή εβδομάδα με τη μέθοδο του click away.«Σε αυτές τις περιπτώσεις το κατάστημαόταν λήξει το lockdown,. Νομίζω ότι η δεύτερη επιλογή είναι αυτή που θα προτιμήσουν και οι καταστηματάρχες, παραδίδοντας ακόμα και οι ίδιοι τα προϊόντα, όπως εξάλλου έγινε και την προηγούμενη περίοδο, ώστε να αποφευχθούν περισσότερα προβλήματα με τις ταχυμεταφορές που έχουν δεχθεί μεγάλη πίεση».Νέες διαδικασίες θα επιχειρήσουν να δρομολογήσουν από σήμερα κιόλας, ημέρα αφιερωμένη συνήθως σε απογραφή, και οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής προκειμένου από Δευτέρα να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες που περιμένουν να παραλάβουν με τη μέθοδο του click away τα προϊόντα που αγόρασαν.αναπροσαρμόζοντας εκ νέου το μοντέλο λειτουργίας», σημειώνει στο protothema.gr επικεφαλής μεγάλης αλυσίδας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.Όπως λέει τα ραντεβού για παραδόσεις που είχαν κλειστεί από Δευτέρα θα επαναπρογραμματιστούν έπειτα από επικοινωνία που θα υπάρξει με τους πελάτες. «Θα επικοινωνήσουμε μαζί τους προκειμένου να δούμε τι θέλουν οι ίδιοι. Πάντως έχουμε ετοιμοπόλεμο το δίκτυο των βαν μας ώστε να γίνουν οι παραδόσεις κατ’ οίκον. Ευτυχώς με το click away μέσα στην κορύφωση της σαιζόν υπήρξε αποκλιμάκωση στο ‘τελευταίο μίλι’ (σσ παραδόσεις) και επομένως είμαστε σε θέση να κάνουμε παράδοση ακόμα και αυθημερόν», σημειώνει.Οιθα ξεκινήσουν από σήμερα κιόλας, ώστε όπως λέει, να υπάρξει έγκαιρη συνεννόηση με τους πελάτες που ήταν να παραλάβουν Δευτέρα ή Τρίτη τα προϊόντα τους απ’ τα καταστήματα με τη μέθοδο τουΣε κάθε περίπτωση πάντως όσοι καταναλωτές ήταν να παραλάβουν το επόμενο διάστημα προϊόντα από καταστήματα, μικρά και μεγάλα, καλό είναι να επικοινωνήσουν με αυτά προκειμένου να δρομολογήσουν τον τρόπο που θα πάρουν στα χέρια τους τα προϊόντα.