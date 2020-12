Click away: Πώς θα κάνουμε τα ψώνια μας - Ανοιχτά αύριο τα σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Από αύριο αλλάζει ο τρόπος που κάνουμε τα ψώνια μας από καταστήματα λιανεμπορίου . Ετσι έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, λόγω και της υπερφόρτωσης των ταχυμεταφορών, οι αγορές θα γίνονται μόνο με click away.Θα επιτρέπεται δηλαδή η λιανική πώληση με διαδικασία προαγοράς και παραλαβής από εξωτερικό χώρο του καταστήματος.Η παραγγελία θα γίνεται είτε μέσω e-shop, είτε τηλεφωνικά, και η πληρωμή θα γίνεται είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε με POS, έξω από το κατάστημα. Η παραγγελία θα παραλαμβάνεται από ένα άτομο σε συγκεκριμένο χρόνο και με ηλεκτρονική απόδειξη.Οσον αφορά τη σειρά αναμονής έξω από τα καταστήματα, θα επιτρέπονται μόνο έως 9 άτομα και η απόσταση μεταξύ των πελατών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα.Σε επιχείρηση που θα βρεθεί, σε έλεγχο, στο εσωτερικό της με πελάτη θα επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο -από 2.000 έως 50.000 ευρώ ανάλογα με τα τ.μ. - και θα επιβάλλεται ταυτόχρονα και αναστολή λειτουργίας από 15 έως 90 ημέρες.Η υπηρεσία click away θα επιτρέπεται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στον δρόμο, άρα όχι σε κλειστά εμπορικά κέντρα και επιχειρήσεις που συστεγάζονται σε μεγάλα κτίρια, και θα πρέπει να έχουν, σε περίπτωση που τους ζητηθεί από τα ελεγκτικά συνεργεία, αναλυτική λίστα με τις προγραμματισμένες παραδόσεις της ημέρας.Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click away νοούνται ότι παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή και θα λαμβάνουν κανονικά όλα τα ωφελήματα και τα προστατευτικά μέτρα.Αυτήν την Κυριακή θα είναι προαιρετικά ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, ενώ και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λειτουργούν με το σύστημα του click away.Όπως είπε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεωναπαντώντας σε σχετική ερώτηση: «Εφόσον ξεκινά η υπηρεσία click away σε όλα τα υπόλοιπα καταστήματα θα απελευθερωθούν και στα σούπερ μάρκετ».Ιδιαίτερα για τη λειτουργικά του χονδρεμπορικού εμπορίου, επειδή υπήρξαν καταγγελίες για παράτυπη λειτουργία αποφασίστηκε ότι θα επιτρέπεται φυσική παρουσία μέσα σε αυτά τα καταστήματα μόνο για επαγγελματίες που σχετίζονται με τις οικοδομικές δραστηριότητες, ενώ όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες θα κάνουν τις αγορές τους με τη μέθοδο του click away.Από τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, θα λειτουργήσουν τα κομμωτήρια - κουρεία και τα βιβλιοπωλεία, με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.Η προσέλευση στα κομμωτήρια θα γίνεται μόνο με ραντεβού, ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο συγχρωτισμού, αλλά και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσίας μανικιούρ, πεντικιούρ.Τα βιβλιοπωλεία, 1.784 στον αριθμό, θα λειτουργούν με ανώτατο όριο 4 πελατών σε καταστήματα έως 100 τ.μ. ή 1 πελάτης ανά 15 τ.μ. για καταστήματα άνω των 100 τ.μ.Από τις υπηρεσίες θα λειτουργήσουν επίσης, εκτός κομμωτηρίων και κουρείων, τα ΚΤΕΟ.Αντιδράσεις προκάλεσε στον εμπορικό κόσμο η απόφαση της κυβέρνησης για τη λειτουργία του λιανεμπορίου μόνο με τη μέθοδο του click away.Για την συντριπτική πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα, ο εορταστικός τζίρος χάνεται οριστικά και αμετάκλητα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και «καμία αναπλήρωση των απωλειών δεν θα επέλθει με τηλεφωνικές παραγγελίες, καθώς κανείς πελάτης δεν πληρώνει αν δεν βλέπει τι αγοράζει».Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης χαρακτηρίζει το μέτρο ως «συμπληρωματικό που δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ολοκληρωμένη λειτουργία της αγοράς» και εκτιμά ότι μόνο το «10% των επιχειρήσεων θα μπορεί να εφαρμόσει το μέτρο», ενώ εκτιμά ότι είναι ανεφάρμοστο στα χιλιάδες συνοικιακά καταστήματα.Με αυτή την εκτίμηση συμφωνεί και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση «να προστατεύσει τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με αυτό το σύστημα».Στο ίδιος μήκος κύματος και η ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει ότι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις του εμπορίου και ένα μικρό ποσοστό των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων διαθέτουν e-shop με αποτέλεσμα όλος ο όγκος των πωλήσεων της εορταστικής περιόδου να συγκεντρωθεί και να οδηγηθεί στα ταμεία των μεγάλων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου ενώ «η επιβίωση των χιλιάδων μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων αφήνεται στην τύχη τους, χωρίς την ανακοίνωση κάποιου ουσιαστικού μέτρου στήριξής τους, από την πλευρά της κυβέρνησης».Η ΕΣΕΕ, όπως υπογράμμισε σε δήλωσή του ο πρόεδρός της Γιώργος Καρανίκας εκτιμά ότι, «δημιουργείται μία άνιση αγορά δύο ταχυτήτων, η λειτουργία της οποίας είναι πασιφανές ότι δεν πληροί τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού: Από τη μία πλευρά είναι τα χιλιάδες κλειστά, επί δύο συνεχείς μήνες, κυρίως συνοικιακά μικρά και μεσαία εμπορικά καταστήματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα επιβίωσης και οι θέσεις εργασίας τους βρίσκονται «στον αέρα». Στον αντίποδα βρίσκονται οι λίγοι ισχυροί του εμπορίου, που διευκολύνονται με το click away να εξυπηρετούν τους πελάτες στους οποίους δεν μπορούν να φθάσουν έγκαιρα οι εταιρίες κούριερ, καθώς ακόμη και τα υπερσύγχρονα e-shop που διαθέτουν, «έπεσαν», ακριβώς λόγω του αυξημένου όγκου παραγγελιών που δέχονται».Από την πλευρά του και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος σημείωσε ότι, εφόσον, η συνέχιση του lockdown δεν μπορεί να αποφευχθεί, η κυβέρνηση καλείται να προστατεύσει τις πληττόμενες επιχειρήσεις.Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει ο ίδιος, θα πρέπει να κινηθεί δυναμικά και να πρωτοστατήσει, ώστε και σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποφασιστεί η λεγόμενη συγχώρεση χρέους (debt forgiveness) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα κράτη να διαγράψουν χρέη προς το Δημόσιο που αφορούν τις πληγείσες από τον κορονοϊό επιχειρήσεις.