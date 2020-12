«Educational Leadership Association»: Φιλανθρωπικός μαραθώνιος για την ενίσχυση της Κιβωτού του Κόσμου

Η δημοφιλής σειρά Rick and Morty μεταφέρθηκε με επιτυχία στο on line καζίνο χαρίζοντας ένα ξεχωριστό παιχνίδι!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο οργανισμός «» πραγματοποιεί φέτος ένανγια να βοηθήσει τα παιδιά του ιδρύματος «». Η δράση ξεκινάει στις 12 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 20 του ίδιου μήνα και θα συμμετάσχουν 6.500 μαθητές, 250 καθηγητές και 27 κέντρα ξένων γλωσσών από όλη την Ελλάδα.Στόχος είναι τα παιδιά να αγαπήσουν το διάβασμα. Έτσι, τα παιδιά αυτές τις μέρες θα χρειαστεί να διαβάσουν βιβλία, κόμικς, συνταγές, διάφορες πληροφορίες στη wikipedia και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προωθήσει τη διαδικασία του διαβάσματος. Το κάθε παιδί θα πρέπει να καταγράφει όσα διαβάζει, καθώς και την ημερομηνία και το χρηματικό ποσό που συλλέγει από τον σπόνσορά του.«Αγαπητοί Γονείς,Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά οπλισμένοι με θετική ενέργεια, υπομονή και θάρρος! 12 - 20 Δεκεμβρίου διοργανώνουμε ένα διαφορετικό μαραθώνιο «που στόχο έχει να προσφέρει χαρά και ελπίδα και θα θέλαμε το παιδί σας να είναι μέρος αυτής της αλυσίδας αγάπης και προσφοράς.Ο φιλανθρωπικός μαραθώνιος ELA Read for Good θα ενεργοποιήσει 27 σχολεία, 6500 μαθητές και πάνω από 250καθηγητές να προσφέρουν διαβάζοντας στην «Κιβωτό του Κόσμου». Είναι υπέροχο να διαβάζεις βιβλία και όταν ο σκοπός είναι για να βοηθήσεις κάποιον που έχει ανάγκη τότε είναι διπλά υπέροχο. Τα παιδιά είναι ελεύθερα να διαβάσουν ότι θέλουν και σε όποια γλώσσα θέλουν.Ποιο είναι όμως το timeline και οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν;Επίσημη ανακοίνωση του ELA Read-a-thon, δήλωση συμμετοχής στη γραμματεία του σχολείου, προετοιμασία του υλικού (κάντε λίστα με τα βιβλία που θα διαβάσετε, ενημερώστε τους σπόνσορες σας)Ομάδα καθηγητών του ELA δραματοποιεί και παρουσιάζει το παραμύθι «ο Φον κουραμπιές και ο κόμης Μελομακαρόνης» για τα παιδιά της Κιβωτού. Μια μοναδική σκυταλοδρομία Story Telling.Ξεκινά η ανάγνωση από τα παιδιά. Δείτε το Sponsor Form με τις λεπτομέρειες. Τα παιδιά ψάχνουν να βρουν σπόνσορες που θα ενισχύσουν την προσπάθεια τους να διαβάσουν. Ο κάθε σπόνσορας ενισχύει το κάθε παιδί με όποιο ποσό θέλει για τις ώρες, τα λεπτά ή τα βιβλία που θα διαβάσει. Το παιδί συμπληρώνει τα στοιχεία στο Sponsor Form.Τα παιδιά αποκτούν ρόλο γίνονται μέρος της αγαπημένης τους Ιστορίας. Dress up your favourite Character. Είτε διαζώσης, είτε online τα παιδιά αυτές τις μέρες ντύνονται τον αγαπημένο χαρακτήρα του βιβλίου τους και μοιράζονται στην τάξη το αγαπημένο τους απόσπασμα. Δεν χρειάζεται να αγχωθείτε για τη στολή ένα ραβδάκι και στρογγυλά γυαλιά αρκούν για τον Harry Potter.Ένα σαββατοκύριακο που θα ενώσει όλους όσοι βρίσκονται στο ίδιο σπίτι. Πως; Διαλέξτε την ή τις αγαπημένες σας ιστορίες, βρείτε το αγαπημένο σας μέρος για να διαβάσετε όλοι μαζί, φορέστε κάτι Χριστουγεννιάτικο, γράψτε σε μια κάρτα ELA Read For Good, χαμογελάστε και βγάλτε μια φωτογραφία όλοι μαζί. Ανεβάστε την στα Social Media και ενισχύστε με 5 επιπλέον ευρώ το σκοπό.Επιστρέφουμε το sponsor form και καταθέτουμε τα χρήματα στο λογαριασμό Υπέρ της Κιβωτού στην, μεΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μπράβο μας, τα καταφέραμε…τελικά όλοι ΜΑΖΙ μπορούμε, πιο πολλά!Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία. Μαζί θα καταφέρουμε πολλά για εμάς και για τους άλλους.Καλά ΧριστούγενναΦιλικά,E.L.A / Educational Leadership Association»