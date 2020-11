Lockdown: Πότε θα επιστρέψει η ζωή μας στην κανονικότητα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα φετινά Χριστούγεννα προφανώς πλέον δεν θα μοιάzουν με άλλα και η χρονιά θα κλείσει με βαθύ το αποτύπωμα της πανδημίας σε όλο τον πλανήτη, τόσο από υγειονομικής όσο και από οικονομικής άποψης. Το ενδιαφέρον πλέον και οι ελπίδες για επιστροφή σε μια νέου τύπου κανονικότητα στρέφονται στη νέα χρονιά και το μεγάλο στοίχημα είναι πόσο γρήγορα και με ποιον τρόπο θα ανακτηθεί το χαμένο έδαφος και θα αποκατασταθεί η ζημιά που θα αφήσει στο πέρασμά του οΚαι μπορεί από την περασμένη άνοιξη και εντεύθεν η ανθρωπότητα να βάδιζε στα τυφλά μέσα στα αχαρτογράφητα νερά της πρωτοφανούς πανδημίας, σήμερα όμως έχει πλέον στα χέρια της τα όπλα αντιμετώπισης και απαλλαγής σταδιακά από τον φονικό ιό. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα δούλεψε και δουλεύει πυρετωδώς και οι επιτυχείς ανακαλύψειςκαι νέωνθα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμες για γενική χρήση του πληθυσμού και θα δώσουν το έναυσμα αλλαγής σελίδας και πέρασμα στην επόμενη μέρα.Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα και αφού υποστούμε τις συνέπειες του δεύτερου ή και του τρίτου κύματος της πανδημίας, με την έναρξη των εμβολιασμών από τον Γενάρη, θεωρείται πως από την άνοιξη η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται θεαματικά. Μέχρι τότε η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει να ρίξει στην αγορά και στους πληττόμενους κλάδους της οικονομίας ρευστότητα άλλωνΕπιπλέον, προσδοκούν άλλαρευστότητα στην αγορά από τατου πακέτου τουώστε να επανεκκινήσει η οικονομία.Ο βαρύτερα πληγείς τομέας οικονομικής δραστηριότητας, ο τουρισμός, μπορεί πλέον να ελπίζει σε σημαντική βελτίωση από τον Μάρτιο και μετά. Και τούτο γιατί με την έναρξη των εμβολιασμών και των νέων ενιαίων υγειονομικών πρωτοκόλλων θα γίνει ασφαλέστερη πλέον η μετακίνηση των επιβατών. Ηδη σε επίπεδοεπεξεργάζονται ένα σχέδιο για τους πολίτες εντός Σένγκεν, με βάση το οποίο στα αεροδρόμια θα εκτελούνται γρήγορα τεστ PCR των 30-40 λεπτών προκειμένου να ταξιδέψουν ή θα επιδεικνύεται το αποδεικτικό του εμβολιασμού. Για τους εκτός Σένγκεν εξετάζεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για όσους θέλουν να ταξιδέψουν. Οι πρώτες εκτιμήσεις της τουριστικής και της αεροπορικής αγοράς κάνουν λόγο για αύξηση του τουριστικού προϊόντος στο 50%-60% της κίνησης του 2019 και αφίξεις που μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 18 εκατομμύρια τουρίστες.Με άλλα λόγια, τα σκηνικό, εκτός απροόπτου, αναμένεται να αλλάξει άρδην.Παράλληλα, στο αναμενόμενο οικονομικό κλίμα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στη μείωση φόρων και εισφορών που αποφασίστηκαν παρά τις βαριές επιπτώσεις από την πανδημία.■ Μειώθηκε η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή 9%. ■ Μειώθηκε οκατά 22%. ■ Μειώθηκε ο ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων στο 24%. ■ Μειώθηκε ο φόρος στα διανεμόμενα κέρδη στο 5%. ■ Μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές. ■ Ανεστάλη οστις νέες οικοδομές. ■ Παρέχονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε πράσινη οικονομία, ενέργεια, ψηφιοποίηση. ■ Κίνητρα για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις. ■ Κίνητρα για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. ■ Καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. ■ Μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. ■ Η επιστρεπτέα προκαταβολή για τις πληττόμενες επιχειρήσεις θα συνεχιστεί και το 2021 και από τώρα προγραμματίζουν στο υπουργείο Οικονομίας και 6η επιστρεπτέα γύρω στην άνοιξη για να προσφέρουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις.: Η πολύπαθη ιδιωτικοποίησή της βαίνει προς αίσιο τέλος, αφού το ενδιαφερόμενο ισραηλινό κονσόρτσιουμ και με μικρή συμμετοχή σε αυτό του Ελληνα επιχειρηματία κ. Γλύνα βρίσκεται ένα βήμα πριν από τις τελικές υπογραφές.: Ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες πώλησης. Εχει προηγηθεί πρόγραμμα περικοπών στο εργατικό κόστος κόστος κατά 25%, γεγονός που θα ενισχύσει το ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών.: Η εταιρεία συμβούλων Ernst& Young τρέχει ήδη τον διαγωνισμό. Ζωηρό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί ήδη από δύο σχήματα. Το ένα από αυτά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα η κρατική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Mubadala, που είναι ο βραχίονας των διεθνών επενδύσεων του Αμπού Ντάμπι (ΗΑΕ). Το δεύτερο από την αμερικανική Lockheed Martin από κοινού με τον κ. Κρίστιαν Χατζημηνά του EFA GROUP και τον ομίλο Στασινόπουλου.: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός πώλησης. Την παραχώρηση της Εγνατίας διεκδικούν επτά ενδιαφερόμενοι: η ιταλική ANAS International Enterprise S.p.A., η αυστραλιανή Macquarie, η Roadis σε κοινοπραξία με τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τους Γάλλους της Egis Projects και η Vinci σε συνεργασία με τη Mytilineos. Επίσης, στους ομίλους που έχουν προεπιλεγεί ανήκουν η κινεζική Sichuan Communications Investment Group με την Damco Energy του ομίλου καθώς και η Δίολκος Κατασκευαστική.: Στις 11 Δεκεμβρίου ανοίγουν οι προσφορές των 3 διεκδικητών που είναι η ONEX, ο όμιλος North Star του εφοπλιστή Πριόβολου, καθώς και μία τρίτη που ακόμη δεν είναι γνωστή.: Τέσσερα σχήματα υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση του 67%. Πρόκειται για τα: Quintana Infrastructure & Development, κοινοπραξία Cameron S.A (Oμιλος Κοπελούζου) - Goldair Cargo A.E. - Bollore Africa Logistics, κοινοπραξία International Port Investments Alexandroupolis, η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες Black Summit Financial Group - Eurosports - EFA Group και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.: Συνολικά πέντε είναι τα επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων. Πρόκειται για τα PFIC LTD, Quintana Infrastructure & Development, Ενωση Εταιρειών IMERYS A.E., Goldair Cargo & IMG, κοινοπραξία International Port Investments Kavala, η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες Black Summit Financial Group - EFA Group και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΛΘ Α.Ε.Παράλληλα, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει 9 εταιρείες για το, αλλά και 3 για την υπόγεια αποθήκη αερίου «», και σύντομα αναμένονται εξελίξεις στην πορεία των διαγωνισμών.Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί και η κινητικότητα που σημειώνεται στην εμβληματική επένδυση του Ελληνικού, όπου, όπως ανακοίνωσε προχθές ο διευθύνων σύμβουλος της, διευρύνονται οι συνεργασίες και συμμετοχές στο project, με τη στρατηγική συμφωνία για κατασκευή δύο πολυτελών ξενοδοχείων από την ΤΕΜΕΣ του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, μια επένδυση που μαζί με τα οικιστικά τουριστικά καταλύματα θα φτάσει στα 300 εκατομμύρια. Ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη μέρα αποκτά και το πρόγραμμα Νon Dom που έχει θεσπιστεί μέσα στο 2020 και συνεχώς διευρύνεται προκειμένου να προσελκυστούν πλούσιοι υπήκοοι ξένων χωρών για να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα με flat φόρο για τα παγκόσμια εισοδήματά τους, αλλά και για τη μεταφορά των family offices.