Το Ίδρυμα Ευγενίδου επισκέφτηκε ο σύμβουλος σε θέματα Τεχνολογίας και Επιστήμης των ΗΠΑ

Τοκαι πιο συγκεκριμένα το, μια από τις πέντε Αμερικανικές Γωνιές στην Ελλάδα, επισκέφτηκε αντιπροσωπεία στελεχών της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα με επικεφαλής τον κ. Mung Chiang (Science and Technology Adviser to the Secretary of State), διακεκριμένο επιστήμονα και καθηγητή και σύμβουλο σε θέματα Τεχνολογίας και Επιστήμης, στο αντίστοιχο τμήμα στο Υπουργείο Εξωτερικών τωνΤον κο Chiang υποδέχτηκε ο, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και μαζί με τα στελέχη του UTech Lab τον ξενάγησαν στον καινοτόμο χώρο του Εργαστηρίου.Καλωσορίζοντας τον κ. Chiang, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος τόνισε την συνεισφορά του Εργαστηρίου Τεχνολογίας UTech Lab στην εκπαίδευση νέων ηλικίας 12-18 ετών στις νέες τεχνολογίες και επεσήμανε ότι με τη άριστη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου με το Μορφωτικό Τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, έχουν υλοποιηθεί πλήθος προγραμμάτων στους τομείς της ηλεκτρονικής, του προγραμματισμού, της τρισδιάστατης εκτύπωσης και των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.Στην διάρκεια της επίσκεψής τους, ο κ. Chiang και τα μέλη της αντιπροσωπείας, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα πρωτοποριακά προγράμματα και εργαστήρια που προσφέρει το UΤech Lab και τα οποία είναι επικεντρωμένα στις σύγχρονες τεχνολογίες. Στόχος των προγραμμάτων και των εργαστηρίων είναι να προσφέρουν ερεθίσματα και να εμπνεύσουν τους νέους και νέες να πειραματιστούν (με τις σύγχρονες τεχνολογίες), να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, να ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία, να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν δεξιότητες στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και να γίνουν πιο δημιουργικοί. Μεγάλη έμφαση στη συνάντηση δόθηκε στα πρωτοποριακά Online εργαστήρια και προγράμματα που προσφέρει το UTech Lab. Τέλος, η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε τους χώρους με τον σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς και συνομίλησε διαδικτυακά με μαθητές για τις εμπειρίες τους και τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει.O κος Chiang δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό του UTech Lab για τα προγράμματα και τα εργαστήρια που υλοποιούνται από το εξειδικευμένο προσωπικό. Τόνισε επίσης ότι η συνεισφορά των Ελλήνων σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι από τις καλύτερες παγκοσμίως και οι Έλληνες Επιστήμονες των Νέων Τεχνολογιών έχουν πολλά να προσφέρουν στην ανάπτυξή τους.Το UTech Lab δημιουργήθηκε το 2013 με την συνεργασία και την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Η δημιουργία του UTech Lab βασίστηκε σε Αμερικανικά πρότυπα προγράμματα όπως το “” της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Σικάγο και στο “” του Πανεπιστημίου MIT. To UTech Lab δέχεται 5.000-6.000 επισκέπτες τον χρόνο, ηλικίας 12-18 ετών και επικεντρώνεται στην υλοποίηση εργαστηρίων Νέων Τεχνολογιών. Όλα τα προγράμματα του UTech Lab προσφέρονται δωρεάν. Από τον Απρίλιο 2020 τα περισσότερα εργαστήρια προσφέρονται διαδικτυακά (online).