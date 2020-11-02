Κορωνοϊός: Στο 60% η πληρότητα στις ΜΕΘ σε όλη τη χώρα

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ,ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ(ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΑΛΟΥΜ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ),ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ,ΣΤΑ ΜΜΜ,ΣΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΛΠ....ΚΛΠ. ΑΣΕ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ,ΝΑ ΕΠΙΤΑΞΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘ-ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΑΝ ΤΑ ΜΜΕ ΜΕ ΔΩΡΑΚΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ.ΕΠΙΣΗΣ ΕΒΑΛΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ,-ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,ΞΕΣΚΙΣΑΝΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ,ΑΦΗΣΑΝ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗ,ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΛΠ....ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΟΥΓΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΠΑΙΖΕ ΜΩΥΣΗΣ ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΙΝΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΟΣ ΤΩΡΑ ΡΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ!!!
Καλά ρε εσείς δεν μας πουλούσατε παπά ότι έχουμε έως και 1200 μεθ???? Αυτό δεν λέγατε μέχρι το καλοκαίρι?
Αλ6 μπούφο, σου προσδιορίζει 312 κλίνες ΜΕΘ-COVID. Δεν είναι όλες οι ΜΕΘ για τον covid Αλ6 μπούφο. Υπάρχουν και για άλλες περιπτώσεις Αλ6 μπούφο.
Τόσα λεφτά για σποτάκια μα πλένουμε τα χέρια μας την στιγμή που στις ειδήσεις το έλεγαν συνέχεια..τζάμπα λεφτά. Αν τα έδιναν σε ΜΕΘ δεν θα υπήρχε προβλημα