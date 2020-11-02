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Θεσσαλονίκη: Έκτακτα μέτρα στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Ρωσία: Το 90% όσων νόσησαν με κορωνοϊό στις διακοπές επέστρεψαν από Τουρκία

Βρετανία: «Λουκέτο» στα σχολεία ζητούν επιστημονικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης

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Κορωνοϊός: Στο 60% η πληρότητα στις ΜΕΘ σε όλη τη χώρα

μεθ
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Σε όλη τη χώρα λειτουργούν 312 κλίνες ΜΕΘ-COVID, εκ των οποίων οι 188 είναι κατειλημμένες και 124 κενές

Πληρότητα σε ποσοστό 40% εμφανίζουν σήμερα οι κλίνες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας που έχουν διατεθεί για τη νοσηλεία ασθενών με κορωνοϊό στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ειδικότερα, σε όλη τη χώρα λειτουργούν 312 κλίνες ΜΕΘ-COVID, εκ των οποίων οι 188 είναι κατειλημμένες και 124 κενές (ποσοστό 40%).

Οι ΜΕΘ-COVID που εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες της Θεσσαλονίκης είναι σήμερα 85.

Από αυτές, 57 είναι κατειλημμένες και 28 κενές (ποσοστό 33%).

Αναλυτικά ανά Νοσοκομείο

ΑΧΕΠΑ: 25 κλίνες, εκ των οποίων 16 κατειλημμένες και 9 κενές
Παπανικολάου: 25 κλίνες, όλες κατειλημμένες
Παπαγεωργίου: 6 κλίνες, όλες κατειλημμένες
Γ. Γεννηματάς: 10 κλίνες, εκ των οποίων 9 κατειλημμένες και 1 κενή
Αγ. Δημήτριος: 6 κλίνες, όλες κενές
Αγ. Παύλος: 8 κλίνες, όλες κενές
Χαλκιδική: 5 κλίνες, εκ των οποίων 1 κατειλημμένη και 4 κενές

Εντός της εβδομάδας προστίθενται:

4 κλίνες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
12 κλίνες στο Νοσοκομείο Καβάλας

Ειδήσεις σήμερα:

Οι «σύμμαχοι» του Ερντογάν: Ποια καθεστώτα στηρίζουν τον «ιερό πόλεμο» του Τούρκου προέδρου;

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ΣΧΟΛΙΑ (6)

Χρήστος

Τόσα λεφτά για σποτάκια μα πλένουμε τα χέρια μας την στιγμή που στις ειδήσεις το έλεγαν συνέχεια..τζάμπα λεφτά. Αν τα έδιναν σε ΜΕΘ δεν θα υπήρχε προβλημα

Απάντηση
ΠΕΙΡΑΧΤΗΡΙ

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ,ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ(ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΑΛΟΥΜ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ),ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ,ΣΤΑ ΜΜΜ,ΣΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΛΠ....ΚΛΠ. ΑΣΕ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ,ΝΑ ΕΠΙΤΑΞΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘ-ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΤΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΑΝ ΤΑ ΜΜΕ ΜΕ ΔΩΡΑΚΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ.ΕΠΙΣΗΣ ΕΒΑΛΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ,-ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,ΞΕΣΚΙΣΑΝΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ,ΑΦΗΣΑΝ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗ,ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΛΠ....ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΟΥΓΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΠΑΙΖΕ ΜΩΥΣΗΣ ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΙΝΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΟΣ ΤΩΡΑ ΡΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ!!!

Απάντηση
Ναι

Καλά ρε εσείς δεν μας πουλούσατε παπά ότι έχουμε έως και 1200 μεθ???? Αυτό δεν λέγατε μέχρι το καλοκαίρι?

Απάντηση
tsirko

Αλ6 μπούφο, σου προσδιορίζει 312 κλίνες ΜΕΘ-COVID. Δεν είναι όλες οι ΜΕΘ για τον covid Αλ6 μπούφο. Υπάρχουν και για άλλες περιπτώσεις Αλ6 μπούφο.

Απάντηση
Εδώ....

δεν βλέπω κανέναν πανέξυπνο να ρωτήσει "Πόσα τέστ έγιναν σήμερα?". Ελάτε παρακαλώ... περιμένω.

Απάντηση
Έξυπνος...

Αλήθεια πόσα τεστ έγιναν σήμερα;;

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